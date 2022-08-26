2 godine jamstva
Obustavljeno
Cijeđenje do 90 %
Brzo čišćenje za 60 s
Kompaktni dizajn, metalik
2 razine gustoće soka
Voće i povrće ima mnogo tisuća stanica koje sadržavaju sok, vitamine i ostale vitalne hranjive sastojke. Inovativna Philips MicroMasticating tehnologija osmišljena je da otvara stanice kako bi se iscijedio maksimum vaših omiljenih sastojaka te će vam pomoći da i do 90 % voća završi u čaši, a ne u otpadu.
Napravite ukusne zdrave sokove od mekog voća, ali i tvrdog povrća. Pri izradi soka možete pomiješati sve omiljene kombinacije, a ovim se proizvodom možete poslužiti i kako biste napravili sok i od sastojaka koji su naročito škrobni, poput banana ili manga, iz kojih je vrlo teško iscijediti sok.</
Listovi i zeleno povrće puni su vlakana, što ih čini odličnim sastojcima zdravih sokova. Ovaj ih sokovnik može potpuno obraditi. Zahvaljujući tehnologiji MicroMasticating, pšenična trava, špinat i brojne druge namirnice mogu biti važan i zdrav dodatak vašim svakodnevnim sokovima. Možete koristiti i određene vrste orašastih plodova, npr. badem za pripremu bademovog mlijeka.
Nagrade
4.6
od 5
90
Recenzije
88%
osoba preporučuje ovaj proizvod
sasa-zg
26/08/2022
Hrvatska
Zaposlenik Philipsa
Super sokovnik za hladno prešanje
[Employee of philipsglobal] Totalni je gušt miksati različite kombinacije voća i povrća, već imam hrpu različitih recepata za odlične sokove!
Prednosti
brzina i jednostavnost rada, kvaliteta soka, veličina proizvoda
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Kolekcija Avance HR1945/80 MicroMasticating sokovnik
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Kolekcija Avance HR1945/80 MicroMasticating sokovnik
Lilet33
09/03/2022
Hrvatska
Zaposlenik Philipsa
Najbolji kućni proizvod koji posjedujem
[Employee of philipsglobal] Jako volim prirodne sokove i često ih pijem pa sam odlučila i uložiti u sokovnik, nakon par dana istraživanja, odlučila sam kupiti Philipsov i nisam požalila. Cijedi savršene hladno prešane sokove, a svu preostalu pulpu mogu iskoristiti za kolače ili prirodan kompost. Cijedi sokove iz apsolutno svega; jabuke, naranče, mrkve do špinata i blitve.Lako se sastavlja i rastavlja i svi dijelovi se mogu oprati u perilici za suđe.
Prednosti
dizajn, kvaliteta, performance
Mane
Ništa
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Kolekcija Avance HR1945/80 MicroMasticating sokovnik
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Kolekcija Avance HR1945/80 MicroMasticating sokovnik
Inace pobornik Philipsa 2
01/10/2021
Hrvatska
Jako dobar juicer
Uvijek smo koristili Philipsove juicere te je nedavno bilo vrijeme za upgrade i nismo uopce pozalili. Sada jos jedino moramo naci gdje kupiti dodatni dio za sorbet.
Mane
Nije bas tih
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Kolekcija Avance HR1945/80 MicroMasticating sokovnik
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Kolekcija Avance HR1945/80 MicroMasticating sokovnik
Interni testovi na po 1000 g grožđa, jabuka, kupina, jagoda, rajčica, lubenice, naranča i šipka.