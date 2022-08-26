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  • Pretočite sve dobro u čašu
  • Pretočite sve dobro u čašu
  • Pretočite sve dobro u čašu
  • Pretočite sve dobro u čašu
  • Pretočite sve dobro u čašu
  • Pretočite sve dobro u čašu
  • Pretočite sve dobro u čašu
  • Pretočite sve dobro u čašu
  • Pretočite sve dobro u čašu
  • Pretočite sve dobro u čašu
  • Pretočite sve dobro u čašu
  • Pretočite sve dobro u čašu
  • Pretočite sve dobro u čašu
  • Pretočite sve dobro u čašu
  • Pretočite sve dobro u čašu
  • Pretočite sve dobro u čašu
  • Pretočite sve dobro u čašu
  • Pretočite sve dobro u čašu
  • Pretočite sve dobro u čašu
  • Pretočite sve dobro u čašu
  • Pretočite sve dobro u čašu
  • Pretočite sve dobro u čašu
  • Pretočite sve dobro u čašu
  • Pretočite sve dobro u čašu

Obustavljeno

Avance CollectionMicroMasticating sokovnik

HR1947/30

4.6
| (90) Recenzije | 88% osoba preporučuje ovaj proizvod

1 nagrada

Pretočite sve dobro u čašu
Inovativna Philips MicroMasticating tehnologija osmišljena je za otvaranje stanica voća i povrća kako bi se iscijedila maksimalna količina. Sada uz kraće vrijeme pripreme zahvaljujući velikom otvoru za ubacivanje. Nakon cijeđenja svi se dijelovi mogu očistiti ispiranjem.
Pogledajte sve prednosti

MicroMasticating daje do 90 %* više soka iz voća

Pretočite sve dobro u čašu

  • Cijeđenje do 90 %

  • Brzo čišćenje za 60 s

  • Kompaktni dizajn, metalik

  • 2 razine gustoće soka

MicroMasticating daje do 90 %* više soka iz voća

MicroMasticating daje do 90 %* više soka iz voća

Voće i povrće ima mnogo tisuća stanica koje sadržavaju sok, vitamine i ostale vitalne hranjive sastojke. Inovativna Philips MicroMasticating tehnologija osmišljena je da otvara stanice kako bi se iscijedio maksimum vaših omiljenih sastojaka te će vam pomoći da i do 90 % voća završi u čaši, a ne u otpadu.

Iscijedite omiljeno voće, uključujući banane i mango

Iscijedite omiljeno voće, uključujući banane i mango

Napravite ukusne zdrave sokove od mekog voća, ali i tvrdog povrća. Pri izradi soka možete pomiješati sve omiljene kombinacije, a ovim se proizvodom možete poslužiti i kako biste napravili sok i od sastojaka koji su naročito škrobni, poput banana ili manga, iz kojih je vrlo teško iscijediti sok.</

Pića obogatite listovima, zelenim povrćem i orašastim plodovima

Pića obogatite listovima, zelenim povrćem i orašastim plodovima

Listovi i zeleno povrće puni su vlakana, što ih čini odličnim sastojcima zdravih sokova. Ovaj ih sokovnik može potpuno obraditi. Zahvaljujući tehnologiji MicroMasticating, pšenična trava, špinat i brojne druge namirnice mogu biti važan i zdrav dodatak vašim svakodnevnim sokovima. Možete koristiti i određene vrste orašastih plodova, npr. badem za pripremu bademovog mlijeka.

Tehničke specifikacije

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Nagrade

  • Award image VRS_AWARD-612378

Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
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4.6

od 5

90

Recenzije

88%

osoba preporučuje ovaj proizvod

26/08/2022

Hrvatska

Hrvatska

Zaposlenik Philipsa

Super sokovnik za hladno prešanje

[Employee of philipsglobal] Totalni je gušt miksati različite kombinacije voća i povrća, već imam hrpu različitih recepata za odlične sokove!

Prednosti

brzina i jednostavnost rada, kvaliteta soka, veličina proizvoda

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Kolekcija Avance HR1945/80 MicroMasticating sokovnik

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Kolekcija Avance HR1945/80 MicroMasticating sokovnik

09/03/2022

Hrvatska

Hrvatska

Zaposlenik Philipsa

Najbolji kućni proizvod koji posjedujem

[Employee of philipsglobal] Jako volim prirodne sokove i često ih pijem pa sam odlučila i uložiti u sokovnik, nakon par dana istraživanja, odlučila sam kupiti Philipsov i nisam požalila. Cijedi savršene hladno prešane sokove, a svu preostalu pulpu mogu iskoristiti za kolače ili prirodan kompost. Cijedi sokove iz apsolutno svega; jabuke, naranče, mrkve do špinata i blitve.Lako se sastavlja i rastavlja i svi dijelovi se mogu oprati u perilici za suđe.

Prednosti

dizajn, kvaliteta, performance

Mane

Ništa

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Kolekcija Avance HR1945/80 MicroMasticating sokovnik

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Kolekcija Avance HR1945/80 MicroMasticating sokovnik

01/10/2021

Hrvatska

Hrvatska

Jako dobar juicer

Uvijek smo koristili Philipsove juicere te je nedavno bilo vrijeme za upgrade i nismo uopce pozalili. Sada jos jedino moramo naci gdje kupiti dodatni dio za sorbet.

Mane

Nije bas tih

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Kolekcija Avance HR1945/80 MicroMasticating sokovnik

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Kolekcija Avance HR1945/80 MicroMasticating sokovnik

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