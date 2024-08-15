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Sve serije

  • Svježi sok s vlaknima koja volite
  • Svježi sok s vlaknima koja volite
  • Svježi sok s vlaknima koja volite
  • Svježi sok s vlaknima koja volite
  • Svježi sok s vlaknima koja volite
  • Svježi sok s vlaknima koja volite
  • Svježi sok s vlaknima koja volite
  • Svježi sok s vlaknima koja volite
  • Svježi sok s vlaknima koja volite
  • Svježi sok s vlaknima koja volite
  • Svježi sok s vlaknima koja volite
  • Svježi sok s vlaknima koja volite
  • Svježi sok s vlaknima koja volite
  • Svježi sok s vlaknima koja volite

Kolekcija AvanceSokovnik

HR1922/21

4.3
| (3) Recenzije

1 nagrada

Svježi sok s vlaknima koja volite
Tehnologija FiberBoost omogućava vam da odaberete željenu teksturu soka, pritiskom gumba birajući osvježavajući bistri sok ili kremastiji sok s do 50 % više vlakana.
Pogledajte sve prednosti

Odaberite do 50 % dodatnih vlakana

Svježi sok s vlaknima koja volite

  • QuickClean

  • 1200 W

  • Izuzetno velik otvor

Tehnologija FiberBoost donosi do 50 % više vlakana

Tehnologija FiberBoost donosi do 50 % više vlakana

Tehnologija FiberBoost omogućuje vam da odaberete željenu teksturu soka, gumbom birajući osvježavajući bistri sok ili kremastiji sok s do 50 % više vlakana. Jedinstvena kombinaciji pametno kontroliranih konstantnih brzina i jedinstvenog dizajna sita omogućava izdvajanje više ili manje vlakana u sok, tako da svi mogu uživati u omiljenim okusima.

Sito koje se jednostavno čisti

Sito koje se jednostavno čisti

Zahvaljujući poliranom situ, vrlo je jednostavno ukloniti ostatke kuhinjskom spužvom.

Tiši rad

Tiši rad

Novi motor proizvodi manje buke i vibracija, zahvaljujući čemu je čitav postupak cijeđenja soka tiši.

Tehničke specifikacije

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Nagrade

  • Award image VRS_AWARD-612372

Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
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4.3

od 5

3

Recenzije

3
2
1

15/08/2024

Україна

Україна

Provjereni kupac

Класна вижималка,якість Філіпс

Дуже сподобалась , рекомендую, пийте сік та будьте здорові

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Колекція Avance HR1922/21 Соковижималка

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Колекція Avance HR1922/21 Соковижималка

22/07/2024

Україна

Україна

Provjereni kupac

Вроде и можно брать

Искал себе соковыжималку, для мягких и твердых фруктов\овощей Свою задачу выполняет, но к-во деталей, которую нужно мыть ... Бесит, очень много, только из-за этого ищу другую соковыжималкую

Prednosti

Дизайн, простота работы.

Mane

Мыть много деталей, очень слабенький и хилый корпус в месте дожима всех деталей, там же пластик...

Ova recenzija je napravljena za Колекція Avance HR1922/21 Соковижималка

Ova recenzija je napravljena za Колекція Avance HR1922/21 Соковижималка

05/11/2022

Україна

Україна

Provjereni kupac

Начавили вже десятки літрів різних соків

Рекомендую всім, хто любить якість і вітаміни. В цілому, задоволений.

Prednosti

Висока потужність, стильний дизайн, легко доглядати

Mane

У соковитих яблук жмих досить вологий

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Колекція Avance HR1922/21 Соковижималка

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Колекція Avance HR1922/21 Соковижималка

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