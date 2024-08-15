2 godine jamstva
HR1922/21
QuickClean
1200 W
Izuzetno velik otvor
Tehnologija FiberBoost omogućuje vam da odaberete željenu teksturu soka, gumbom birajući osvježavajući bistri sok ili kremastiji sok s do 50 % više vlakana. Jedinstvena kombinaciji pametno kontroliranih konstantnih brzina i jedinstvenog dizajna sita omogućava izdvajanje više ili manje vlakana u sok, tako da svi mogu uživati u omiljenim okusima.
Zahvaljujući poliranom situ, vrlo je jednostavno ukloniti ostatke kuhinjskom spužvom.
Novi motor proizvodi manje buke i vibracija, zahvaljujući čemu je čitav postupak cijeđenja soka tiši.
Nagrade
4.3
od 5
3
Recenzije
15/08/2024
Україна
Provjereni kupac
Класна вижималка,якість Філіпс
Дуже сподобалась , рекомендую, пийте сік та будьте здорові
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Колекція Avance HR1922/21 Соковижималка
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Колекція Avance HR1922/21 Соковижималка
Baraban
22/07/2024
Україна
Provjereni kupac
Вроде и можно брать
Искал себе соковыжималку, для мягких и твердых фруктов\овощей Свою задачу выполняет, но к-во деталей, которую нужно мыть ... Бесит, очень много, только из-за этого ищу другую соковыжималкую
Prednosti
Дизайн, простота работы.
Mane
Мыть много деталей, очень слабенький и хилый корпус в месте дожима всех деталей, там же пластик...
Ova recenzija je napravljena za Колекція Avance HR1922/21 Соковижималка
Ova recenzija je napravljena za Колекція Avance HR1922/21 Соковижималка
MaximCh
05/11/2022
Україна
Dio promocije
Provjereni kupac
Начавили вже десятки літрів різних соків
Рекомендую всім, хто любить якість і вітаміни. В цілому, задоволений.
Prednosti
Висока потужність, стильний дизайн, легко доглядати
Mane
У соковитих яблук жмих досить вологий
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Колекція Avance HR1922/21 Соковижималка
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Колекція Avance HR1922/21 Соковижималка