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  • Standard Product Photo Philips Avance Collection Masticating juicer HR1896/70
  • Main in-use photograph Philips Avance Collection Masticating juicer HR1896/70
  • Alternative Product Photograph Philips Avance Collection Masticating juicer
  • Alternative Product Photograph Philips Avance Collection Masticating juicer
  • Product in Use Photo Philips Avance Collection Masticating juicer HR1896/70
  • Product in Use Photo Philips Avance Collection Masticating juicer HR1896/70
  • Product in Use Photo Philips Avance Collection Masticating juicer HR1896/70
  • Emotional Benefit Photo Philips Avance Collection Masticating juicer HR1896/70
  • Packaging photograph Philips Avance Collection Masticating juicer
  • Standard Product Photo Philips Avance Collection Masticating juicer HR1896/70
  • Main in-use photograph Philips Avance Collection Masticating juicer HR1896/70
  • Alternative Product Photograph Philips Avance Collection Masticating juicer
  • Alternative Product Photograph Philips Avance Collection Masticating juicer
  • Product in Use Photo Philips Avance Collection Masticating juicer HR1896/70
  • Product in Use Photo Philips Avance Collection Masticating juicer HR1896/70
  • Product in Use Photo Philips Avance Collection Masticating juicer HR1896/70
  • Emotional Benefit Photo Philips Avance Collection Masticating juicer HR1896/70
  • Packaging photograph Philips Avance Collection Masticating juicer

Obustavljeno

Avance CollectionSokovnik s hladnim prešanjem

HR1896/70

4.8

| (33) Recenzije | 97% osoba preporučuje ovaj proizvod

1 nagrada

Pretočite sve dobro u čašu

Inovativna tehnologija Philips MicroMasticating dizajnirana je tako da otvara stanice voća i povrća kako bi se iscijedila najveća moguća količina sastojaka. Zahvaljujući dizajnu bez sita, nakon cijeđenja sve dijelove možete isprati za 1 minutu.

Pogledajte sve prednosti

MicroMasticating daje do 90 %* više soka iz voća

Pretočite sve dobro u čašu

  • Tehnologija MicroMasticating

  • Crna

  • LED osvjetljenje

  • Dodatni filtar

MicroMasticating daje do 90 %* više soka iz voća

MicroMasticating daje do 90 %* više soka iz voća

Voće i povrće ima mnogo tisuća stanica koje sadržavaju sok, vitamine i ostale vitalne hranjive sastojke. Inovativna Philips MicroMasticating tehnologija osmišljena je da otvara stanice kako bi se iscijedio maksimum vaših omiljenih sastojaka te će vam pomoći da i do 90 % voća završi u čaši, a ne u otpadu.

Iscijedite omiljeno voće, uključujući banane i mango

Iscijedite omiljeno voće, uključujući banane i mango

Napravite ukusne zdrave sokove od mekog voća, ali i tvrdog povrća. Pri izradi soka možete pomiješati sve omiljene kombinacije, a ovim se proizvodom možete poslužiti i kako biste napravili sok i od sastojaka koji su naročito škrobni, poput banana ili manga, iz kojih je vrlo teško iscijediti sok.<

Pića obogatite listovima, zelenim povrćem i orašastim plodovima

Pića obogatite listovima, zelenim povrćem i orašastim plodovima

Listovi i zeleno povrće puni su vlakana, što ih čini odličnim sastojcima zdravih sokova. Ovaj ih sokovnik može potpuno obraditi. Zahvaljujući tehnologiji MicroMasticating, pšenična trava, špinat i brojne druge namirnice mogu biti važan i zdrav dodatak vašim svakodnevnim sokovima. Možete koristiti i određene vrste orašastih plodova, npr. badem za pripremu bademovog mlijeka.

Tehničke specifikacije

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Nagrade

  • Slika za VRS_AWARD-612378

Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
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4.8

od 5

33

Recenzije

97%

osoba preporučuje ovaj proizvod

2

17/03/2018

Polska

Polska

Warto kupić

Wyciskarka jest rewelacyjna i , co zdarza się niezbyt często, ma niewielkie gabaryty. Mycie nie jest kłopotliwe.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Avance Collection HR1896/70 Wyciskarka do soku

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Avance Collection HR1896/70 Wyciskarka do soku

03/04/2017

Polska

Polska

Świetny zakup

Od dawna chcieliśmy zakupić jakieś urządzenie do soków, dzięki programom o gadżetach do domu zauważyłam właśnie waszą wyciskarkę. Jesteśmy wszyscy zadowoleni bardzo. soki są świetne pełnowartościowe, żaden sklep ani bar nie mają tak wyśmienitych soków jak my dzięki wyciskarce. Będę polecać wszystkim nadal bo jestem mega zadowolona, sok wyciskany z całych owoców, zostają same suche wiórki.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Avance Collection HR1896/70 Wyciskarka do soku

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Avance Collection HR1896/70 Wyciskarka do soku

25/01/2017

Polska

Polska

Produkt, który warto mieć!

Wykonana z dobrej jakości materiałów, a jej poszczególne elementy są niezwykle solidne. Szybka do złożenia. W opakowaniu można odnaleźć także przepisy na pyszne soki z warzyw i owoców. Podłużny kształt sprawia, iż mieści się idealnie na blacie pomiędzy innymi sprzętami. Rura z otworem na produkty nie jest zbyt duża i trzeba kroić wszystko na mniejsze kawałki. Nie jest głośna lecz o umiarkowanym hałasie. Warzywa i owoce przetwarza bardzo szybko na przejrzysty sok przy zastosowaniu czarnego filtra, który dokładnie klaruje. Radzi sobie świetnie z nawet z twardymi warzywami, z których w normalny sposób wyciśnięcie soku byłoby niemożliwe. Najlepiej tworzyć soki w grupie owoców i warzyw biorąc pod uwagę, aby jeden z nich był o wysokiej zawartości wody – wtedy będą pyszne i z wysoką zawartością witamin. Przycisk cofania/czyszczenia wstępnego usuwa resztki soku i przygotowuje wyciskarkę do mycia. Po rozłożeniu wystarczy umieścić części w zmywarce lub umyć pod bieżącą wodą- resztki spłukują się natychmiastowo.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Avance Collection HR1896/70 Wyciskarka do soku

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Avance Collection HR1896/70 Wyciskarka do soku

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