Obustavljeno
Pretočite sve dobro u čašu
Inovativna tehnologija Philips MicroMasticating dizajnirana je tako da otvara stanice voća i povrća kako bi se iscijedila najveća moguća količina sastojaka. Zahvaljujući dizajnu bez sita, nakon cijeđenja sve dijelove možete isprati za 1 minutu.
Tehnologija MicroMasticating
Bijela/siva
Voće i povrće ima mnogo tisuća stanica koje sadržavaju sok, vitamine i ostale vitalne hranjive sastojke. Inovativna Philips MicroMasticating tehnologija osmišljena je da otvara stanice kako bi se iscijedio maksimum vaših omiljenih sastojaka te će vam pomoći da i do 90 % voća završi u čaši, a ne u otpadu.
Napravite ukusne zdrave sokove od mekog voća, ali i tvrdog povrća. Pri izradi soka možete pomiješati sve omiljene kombinacije, a ovim se proizvodom možete poslužiti i kako biste napravili sok i od sastojaka koji su naročito škrobni, poput banana ili manga, iz kojih je vrlo teško iscijediti sok.<
Listovi i zeleno povrće puni su vlakana, što ih čini odličnim sastojcima zdravih sokova. Ovaj ih sokovnik može potpuno obraditi. Zahvaljujući tehnologiji MicroMasticating, pšenična trava, špinat i brojne druge namirnice mogu biti važan i zdrav dodatak vašim svakodnevnim sokovima. Možete koristiti i određene vrste orašastih plodova, npr. badem za pripremu bademovog mlijeka.
Nagrade
4.7
od 5
71
Recenzije
94%
osoba preporučuje ovaj proizvod
Petrussa
29/03/2016
Česká republika
Odšťavní úplně vše
Odšťavňovač funguje skvěle, perfektní a rychlé čištění. Má velmi pěkný design, který se hodí do jakékoliv kuchyně. Šťáva je velmi chutná, odšťavnit jde vše, i granátové jablko, pouze pokrájené. Perfektní na rajčata, kdy se dá krásně vytvořit základ rajčatové polévky. Vyzkoušeli jsme už mnoho ovoce - pomeranč, hruška, jablko, banány, maliny, atd. Vše ok, i zelenina, hlavně řepa, z čehož jsme nadšení. Ovoce i zeleninu je třeba krájet na malé kousky, aby se vešlo do otvoru.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Avance Collection HR1895/80 Šnekový odšťavňovač
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Avance Collection HR1895/80 Šnekový odšťavňovač
Dita
29/03/2016
Česká republika
Snadná údržba, jednoduché rozkládání, design, kvalita
Doposud jsem používala pouze odstředivý odšťavňovač. Šnekový odšťavňovač mě však nadchnul z mnoha důvodů. Velmi rychle a jednoduše se dá rozložit a omýt, opravdu stačí proud tekoucí vody. Jedná se o moderní přístroj s krásným designem a šířkou pouhých 11 cm, takže si nalezne své místo na kuchyňské lince a tím pádem je vždy po ruce. Má 2,5 letá dcerka si ho zamilovala a s odšťavňováním mi aktivně pomáhá, pro děti je přístroj bezpečný. Vhazovací hubice je úzká a vysoká, ovoce se musí pokrájet. Šnekový odšťavňovač zvládne vymačkat šťávu i z bobulovin, listové zeleniny a dokonce i z ořechů. Oproti odstředivému obsahuje nápoj i poměrnou část zdravé vlákniny. Navíc po odšťavnění zbývá mnohem menší množství dužiny/odpadu, který se dá dále dle fantazie využít do dalších pokrmů – koláče, saláty. V přiložené brožuře naleznete inspiraci na ovocné a zeleninové nápoje a dokonce i recept na zdravou tomatovou polévku, kterou jsem si zamilovala. Za sebe mohu jen doporučit, má rodina si zdravé šťávy velmi oblíbila.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Avance Collection HR1895/80 Šnekový odšťavňovač
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Avance Collection HR1895/80 Šnekový odšťavňovač
teddygirl
24/03/2016
Česká republika
Vřele doporučuji - super výkon, design i jednoduchost ovládání.
Tento šnekový odšťavňovač je úžasný. Dělá chutnou čistou šťávičku, jednoduše a čistě se myje, po skončení se zmáčkne a už nekape, pod vodou stačí rychle umýt pár součástek. Jednoduše se sestavuje. Navíc odšťavňování zabaví i malé děti, dá se dělat šťáva i z bobulovitého ovoce a listové zeleniny a je to fakt dobré. Designově mi sedí a je malý, že ho mohu nechat na lince, též je z něj jen málo odpadu. Vřele doporučuji.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Avance Collection HR1895/80 Šnekový odšťavňovač
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Avance Collection HR1895/80 Šnekový odšťavňovač
Interni testovi na po 1000 g grožđa, jabuka, kupina, jagoda, rajčica, lubenice, naranča i šipka.