2 godine jamstva
XL cijev, 70 mm
Brzo čišćenje za 90 s
Jednostavno sastavljanje
Oslobodite bogatstvo nutrijenata iz voća i povrća uz cijeđenje do 80 %*. Odličan sokovnik s funkcijom sporog cijeđenja za lisnato zeleno povrće.
Uštedite vrijeme i brže počnite cijediti sok. Većinu voća i povrća više ne morate rezati kako bi stalo u sokovnik. Samo sve ubacite u XL otvor za umetanje od 70 mm i svaki dan uživajte u dodatnim nutrijentima.
4.7
od 5
67
Recenzije
94%
osoba preporučuje ovaj proizvod
samo zdravo
09/11/2022
Hrvatska
Zdravi napitak svaki dan
Sokovnik uistinu iscijedi voće tako da znam što pijem.
Prednosti
zdravi napitak svaki dan za zdravlje
Mane
neke vrste jabuka nisu baš dobre za sokovnik
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Viva Collection HR1888/70 Sokovnik s hladnim prešanjem
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Viva Collection HR1888/70 Sokovnik s hladnim prešanjem
Milky97
08/09/2022
Hrvatska
Zaposlenik Philipsa
Super sokovnik
[Employee of philipsglobal] Svi otpadci ostaju suhi što znači da sokovnik stvarno izvlači maksimalnu količinu soka. Odličan je!
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Viva Collection HR1888/70 Sokovnik s hladnim prešanjem
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Viva Collection HR1888/70 Sokovnik s hladnim prešanjem
Marijana1223
05/09/2022
Hrvatska
Odličan proizvod
Koristila sam ovaj sokovnik s jabukama, narančama, mandarinama i kiwijem i uspio je bez problema izvući sav sok. Jako sam zadovoljna!
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Viva Collection HR1888/70 Sokovnik s hladnim prešanjem
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Viva Collection HR1888/70 Sokovnik s hladnim prešanjem
Interni testovi na po 1000 g grožđa, jabuka, kupina, jagoda, rajčica, lubenice, naranča i šipka.