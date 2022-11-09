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  • Dnevna doza vitamina za samo 1 min
  • Dnevna doza vitamina za samo 1 min
  • Dnevna doza vitamina za samo 1 min
  • Dnevna doza vitamina za samo 1 min
  • Dnevna doza vitamina za samo 1 min
  • Dnevna doza vitamina za samo 1 min
  • Dnevna doza vitamina za samo 1 min
  • Dnevna doza vitamina za samo 1 min
  • Dnevna doza vitamina za samo 1 min
  • Dnevna doza vitamina za samo 1 min
  • Dnevna doza vitamina za samo 1 min
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  • Dnevna doza vitamina za samo 1 min

Viva CollectionSokovnik s hladnim prešanjem

HR1889/70

4.7
| (67) Recenzije | 94% osoba preporučuje ovaj proizvod
Dnevna doza vitamina za samo 1 min
Popijte svoju dnevnu dozu zdravog soka. Sokovnik s hladnim prešanjem tvrtke Philips vrhunski je aparat za pripremu soka. Sokovnik ima širok otvor za umetanje koji omogućava pripremu soka od čitavog voća, povrća i lisnatog povrća. Čisti se ispiranjem u samo 90 sekundi.
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Jednostavna priprema zdravih sokova svaki dan

Dnevna doza vitamina za samo 1 min

  • XL cijev, 70 mm

  • Brzo čišćenje za 90 s

  • Jednostavno sastavljanje

Cijedite omiljeno voće, uključujući šipak

Cijedite omiljeno voće, uključujući šipak

Oslobodite bogatstvo nutrijenata iz voća i povrća uz cijeđenje do 80 %*. Odličan sokovnik s funkcijom sporog cijeđenja za lisnato zeleno povrće.

Široki otvor za umetanje od 70 mm

Široki otvor za umetanje od 70 mm

Uštedite vrijeme i brže počnite cijediti sok. Većinu voća i povrća više ne morate rezati kako bi stalo u sokovnik. Samo sve ubacite u XL otvor za umetanje od 70 mm i svaki dan uživajte u dodatnim nutrijentima.

Kompaktno spremanje spremnika za pulpu unutar posude za sakupljanje soka

Tehničke specifikacije

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Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
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4.7

od 5

67

Recenzije

94%

osoba preporučuje ovaj proizvod

09/11/2022

Hrvatska

Hrvatska

Zdravi napitak svaki dan

Sokovnik uistinu iscijedi voće tako da znam što pijem.

Prednosti

zdravi napitak svaki dan za zdravlje

Mane

neke vrste jabuka nisu baš dobre za sokovnik

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Viva Collection HR1888/70 Sokovnik s hladnim prešanjem

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Viva Collection HR1888/70 Sokovnik s hladnim prešanjem

08/09/2022

Hrvatska

Hrvatska

Zaposlenik Philipsa

Super sokovnik

[Employee of philipsglobal] Svi otpadci ostaju suhi što znači da sokovnik stvarno izvlači maksimalnu količinu soka. Odličan je!

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Viva Collection HR1888/70 Sokovnik s hladnim prešanjem

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Viva Collection HR1888/70 Sokovnik s hladnim prešanjem

05/09/2022

Hrvatska

Hrvatska

Odličan proizvod

Koristila sam ovaj sokovnik s jabukama, narančama, mandarinama i kiwijem i uspio je bez problema izvući sav sok. Jako sam zadovoljna!

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Viva Collection HR1888/70 Sokovnik s hladnim prešanjem

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Viva Collection HR1888/70 Sokovnik s hladnim prešanjem

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Upozorenja

  1. Interni testovi na po 1000 g grožđa, jabuka, kupina, jagoda, rajčica, lubenice, naranča i šipka.