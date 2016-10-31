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  • Najviše soka. Najmanje gnjavaže.
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  • Najviše soka. Najmanje gnjavaže.
  • Najviše soka. Najmanje gnjavaže.
  • Najviše soka. Najmanje gnjavaže.
  • Najviše soka. Najmanje gnjavaže.
  • Najviše soka. Najmanje gnjavaže.
  • Najviše soka. Najmanje gnjavaže.
  • Najviše soka. Najmanje gnjavaže.
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  • Najviše soka. Najmanje gnjavaže.
  • Najviše soka. Najmanje gnjavaže.
  • Najviše soka. Najmanje gnjavaže.
  • Najviše soka. Najmanje gnjavaže.
  • Najviše soka. Najmanje gnjavaže.
  • Najviše soka. Najmanje gnjavaže.

Obustavljeno

Avance Collectionsokovnik

HR1871/00

4.8
| (74) Recenzije | 97% osoba preporučuje ovaj proizvod
Najviše soka. Najmanje gnjavaže.
Ovaj sokovnik tvrtke Philips cijedi još više soka iz voća i povrća. Čišćenje nikada nije bilo lakše zahvaljujući inovativnom situ koje se lako čisti i integriranom spremniku za pulpu. Počastite se zdravim domaćim sokom!
Pogledajte sve prednosti

Napravite 10% više soka* i očistite u roku od minute!

Najviše soka. Najmanje gnjavaže.

  • 1000 W

  • QuickClean

  • 2,5 l, izuzetno velik otvor

  • Funkcija za zaustavljanje kapanja

Napravite 2,5 l soka odjednom

Napravite 2,5 l soka odjednom

Zahvaljujući inovativnom sustavu za cijeđenje soka s obrnuto okrenutim sitom, ovaj sokovnik cijedi do 10% više soka*. Ovisno o vrsti voća ili povrća koja se cijedi, moguće je iscijediti do 2,5 l soka u jednom potezu bez potrebe za pražnjenjem spremnika za pulpu.

Zahv. izuzetno velikom otvoru za umetanje nema potrebe za prethodnim rezanjem

Zahv. izuzetno velikom otvoru za umetanje nema potrebe za prethodnim rezanjem

Izuzetno velik otvor za umetanje od 80 mm omogućava cijeđenje soka iz velikog voća i povrća kao što su jabuke, mrkve i cikla bez potrebe za prethodnim rezanjem.

2 brzine za meko ili tvrdo voće i povrće

2 brzine za meko ili tvrdo voće i povrće

Dvije brzine sokovnika tvrtke Philips omogućuju najbolje cijeđenje voća i povrća – mekog i tvrdog.

Tehničke specifikacije

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Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
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4.8

od 5

74

Recenzije

97%

osoba preporučuje ovaj proizvod

3

31/10/2016

Hrvatska

Hrvatska

savrsen!!

Najbolje ulozen novac ikad! Sokovi pravljeni od voca budu tako ukusni i slatki da ga kcerkica bez problema pije. Nakon par mjeseci koristenja kupili smo jos jedan za baku i djeda :)

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Avance Collection HR1871/70 sokovnik

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Avance Collection HR1871/70 sokovnik

30/09/2016

Hrvatska

Hrvatska

NAJBOLJE ULOZEN NOVAC

NI SEKUNDE SE NISAM POKAJALA STO SAM GA KUPILA,SOKOVNIK JE PRAVA STVAR!

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Avance Collection HR1871/70 sokovnik

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Avance Collection HR1871/70 sokovnik

23/07/2015

Hrvatska

Hrvatska

praktican , brz i jednostavan za upotrebu.

Posto nemam vremena za dugo pripremanje zdravih obroka. Tempo, gust raspored i fizicki naporna svakodnevica na neki nacin me obavezuju na zdravu prehranu.Najjednostavnije je ubaciti voce i povrce te popiti doslovno casu zdravlja. Nutritivno i kalorijske najvece vrijednosti ostaju sacuvane ovim sokovnikom. Na zalost u danasnje vrijeme ljudi pored velikog izbora hrane ne biraju ono sto je za njih najbolje.Ovim sokovnikom izrada sokova je brza, jednostavna i daje maksimalnu iskoristivost.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Avance Collection HR1871/70 sokovnik

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Avance Collection HR1871/70 sokovnik

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Upozorenja

  1. U usporedbi s najprodavanijim Philips sokovnikom HR1861