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  • Standard Product Photo Philips Viva Collection Juicer HR1864/20
  • Product Detail Photograph Philips Viva Collection Juicer HR1864/20
  • Product Detail Photograph Philips Viva Collection Juicer HR1864/20
  • Alternative Product Photograph Philips Viva Collection Juicer HR1864/20
  • Alternative Product Photograph Philips Viva Collection Juicer HR1864/20
  • Product in Use Photo Philips Viva Collection Juicer HR1864/20
  • Standard Product Photo Philips Viva Collection Juicer HR1864/20
  • Product Detail Photograph Philips Viva Collection Juicer HR1864/20
  • Product Detail Photograph Philips Viva Collection Juicer HR1864/20
  • Alternative Product Photograph Philips Viva Collection Juicer HR1864/20
  • Alternative Product Photograph Philips Viva Collection Juicer HR1864/20
  • Product in Use Photo Philips Viva Collection Juicer HR1864/20

Obustavljeno

Viva CollectionSokovnik

HR1864/20

4.8

| (32) Recenzije | 100% osoba preporučuje ovaj proizvod

Najviše soka. Najmanje gnjavaže.

Ovaj sokovnik tvrtke Philips cijedi još više soka iz voća i povrća. Zahvaljujući revolucionarnoj tehnologiji "QUICKClean" očistiti ga možete za jednu minutu. Počastite se zdravim domaćim sokom svaki dan!

Pogledajte sve prednosti

Napravite do 2 l soka u jednom potezu i očistite za 1 minutu

Najviše soka. Najmanje gnjavaže.

  • 700 W

  • QuickClean

  • 2 l, velik otvor

  • Lijevak

Funkcija prethodnog čišćenja ispire neželjena vlakna

Funkcija prethodnog čišćenja ispire neželjena vlakna

Sokovnik tvrtke Philips prvi je centrifugalni sokovnik na tržištu s funkcijom prethodnog čišćenja. Ulijevanjem vode u potiskivač u aparatu stvarate vodenu fontanu koja ispire neželjena vlakna s poklopca i olakšava čišćenje sita.

Brzo i lako sastavljanje svih dijelova

Brzo i lako sastavljanje svih dijelova

Brzo i lako sastavljanje svih dijelova.

Prozirni spremnik za pulpu omogućuje jednostavan pregled količine pulpe

Prozirni spremnik za pulpu omogućuje jednostavan pregled količine pulpe

Uživajte u doista interaktivnom doživljaju cijeđenja soka. Poklopac i spremnik za pulpu prozirni su pa možete vidjeti kako se sok cijedi iz voća i povrća. Osim toga, jasno možete vidjeti kada se spremnik napuni i kada ga treba isprazniti.

Tehničke specifikacije

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Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
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4.8

od 5

32

Recenzije

100%

osoba preporučuje ovaj proizvod

3
1

29/10/2016

Hrvatska

Hrvatska

Viva Collect je ispunio moja očekivanja

Zaista sam oduševljena Viva Collect sokovnikom. Jednostavnost i brzina pripreme hrane, lagano i brzo rastavljanje i čišćenje, da bi na kraju uživala u prefinim okusima i bojama pripremljenih napitaka. Odličan proizvod!

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Viva Collection HR1864/20 Sokovnik

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Viva Collection HR1864/20 Sokovnik

28/05/2015

Česká republika

Česká republika

Výkonný a super rychlý

Odšťavňovač od Philips hodnotím velmi kladně. Zaujal mě svým vzhledem, jednoduchou manipulací a protiskluzovými přísavkami, které perfektně přilnou k jakémukoliv povrchu. Dále mě překvapila velká plnící trubice - vlezlo se i celé jablko a silný motor, díky kterému bylo vše během pár sekund odšťaveno. Vyzkoušela jsem hlavně ovoce a citrusy. Výsledkem jsme byli překvapeni, místo obyčejné šťávy z toho byl hustý našlehaný koktejl plný vitamínů. V nádobě na dužninu zbyly opravdu už jen zbytky, které nemají žádnou chuť. Na závěr už jen dodat, že se díky tvaru a hladkému povrchu dobře čistí. A pro ty, kteří chtějí něco zdravého a váhají, zda si odšťavňovač koupit - tento výrobek určitě doporučuju. OLCA, TESTERKA Ženy s.r.o.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Viva Collection HR1864/20 Odšťavňovač s technologií rychločištění QuickClean

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Viva Collection HR1864/20 Odšťavňovač s technologií rychločištění QuickClean

18/05/2015

Česká republika

Česká republika

Pěkný a kvalitní kousek

Odšťavňovač je velice pěkný a vyrobený z pevného, kvalitního materiálu. Díky přísavkám pevně drží na místě a nijak se nehýbe. Má velkou plnící hubici a rychlost odšťavnění je super. Během chvilinky máme hotovou čerstvou šťávu.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Viva Collection HR1864/20 Odšťavňovač s technologií rychločištění QuickClean

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Viva Collection HR1864/20 Odšťavňovač s technologií rychločištění QuickClean

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