Obustavljeno
Najviše soka. Najmanje gnjavaže.
Ovaj sokovnik tvrtke Philips cijedi još više soka iz voća i povrća. Zahvaljujući revolucionarnoj tehnologiji "QUICKClean" očistiti ga možete za jednu minutu. Počastite se zdravim domaćim sokom svaki dan!
700 W
QuickClean
2 l, velik otvor
Lijevak
Sokovnik tvrtke Philips prvi je centrifugalni sokovnik na tržištu s funkcijom prethodnog čišćenja. Ulijevanjem vode u potiskivač u aparatu stvarate vodenu fontanu koja ispire neželjena vlakna s poklopca i olakšava čišćenje sita.
Brzo i lako sastavljanje svih dijelova.
Uživajte u doista interaktivnom doživljaju cijeđenja soka. Poklopac i spremnik za pulpu prozirni su pa možete vidjeti kako se sok cijedi iz voća i povrća. Osim toga, jasno možete vidjeti kada se spremnik napuni i kada ga treba isprazniti.
4.8
od 5
32
Recenzije
100%
osoba preporučuje ovaj proizvod
Sneki
29/10/2016
Hrvatska
Viva Collect je ispunio moja očekivanja
Zaista sam oduševljena Viva Collect sokovnikom. Jednostavnost i brzina pripreme hrane, lagano i brzo rastavljanje i čišćenje, da bi na kraju uživala u prefinim okusima i bojama pripremljenih napitaka. Odličan proizvod!
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Viva Collection HR1864/20 Sokovnik
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Viva Collection HR1864/20 Sokovnik
OLCA
28/05/2015
Česká republika
Výkonný a super rychlý
Odšťavňovač od Philips hodnotím velmi kladně. Zaujal mě svým vzhledem, jednoduchou manipulací a protiskluzovými přísavkami, které perfektně přilnou k jakémukoliv povrchu. Dále mě překvapila velká plnící trubice - vlezlo se i celé jablko a silný motor, díky kterému bylo vše během pár sekund odšťaveno. Vyzkoušela jsem hlavně ovoce a citrusy. Výsledkem jsme byli překvapeni, místo obyčejné šťávy z toho byl hustý našlehaný koktejl plný vitamínů. V nádobě na dužninu zbyly opravdu už jen zbytky, které nemají žádnou chuť. Na závěr už jen dodat, že se díky tvaru a hladkému povrchu dobře čistí. A pro ty, kteří chtějí něco zdravého a váhají, zda si odšťavňovač koupit - tento výrobek určitě doporučuju. OLCA, TESTERKA Ženy s.r.o.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Viva Collection HR1864/20 Odšťavňovač s technologií rychločištění QuickClean
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Viva Collection HR1864/20 Odšťavňovač s technologií rychločištění QuickClean
Kadeřka
18/05/2015
Česká republika
Pěkný a kvalitní kousek
Odšťavňovač je velice pěkný a vyrobený z pevného, kvalitního materiálu. Díky přísavkám pevně drží na místě a nijak se nehýbe. Má velkou plnící hubici a rychlost odšťavnění je super. Během chvilinky máme hotovou čerstvou šťávu.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Viva Collection HR1864/20 Odšťavňovač s technologií rychločištění QuickClean
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Viva Collection HR1864/20 Odšťavňovač s technologií rychločištění QuickClean