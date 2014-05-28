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  • Najviše soka. Najmanje gnjavaže.
  • Najviše soka. Najmanje gnjavaže.
  • Najviše soka. Najmanje gnjavaže.
  • Najviše soka. Najmanje gnjavaže.
  • Najviše soka. Najmanje gnjavaže.
  • Najviše soka. Najmanje gnjavaže.
  • Najviše soka. Najmanje gnjavaže.
  • Najviše soka. Najmanje gnjavaže.
  • Najviše soka. Najmanje gnjavaže.
  • Najviše soka. Najmanje gnjavaže.
  • Najviše soka. Najmanje gnjavaže.

Obustavljeno

Aluminium Collectionsokovnik

HR1861/00

4.9

| (26) Recenzije | 100% osoba preporučuje ovaj proizvod

Najviše soka. Najmanje gnjavaže.

Sokovnik Philips HR1861/00 od anodiranog aluminija s jedinstvenim filterom s iznimno gustom mrežom, motorom od 700 W, iznimno velikim otvorom za umetanje, spremnikom za pulpu od 2 l i elegantnim vrčem za sok od 1,25 l.

Pogledajte sve prednosti

Filter s iznimno gustom mrežom i veliki otvor za umetanje

Najviše soka. Najmanje gnjavaže.

  • 700 W

  • 2 l

  • Veliki otvor

Filter s iznimno gustom mrežom napravljen od nehrđajućeg čelika

Filter s iznimno gustom mrežom napravljen od nehrđajućeg čelika

Kroz izuzetno veliki otvor može proći čak i veće voće i povrće

Kroz izuzetno veliki otvor može proći čak i veće voće i povrće

Veliki otvor za umetanje prima čitavo voće i povrće, pa ga više nećete trebati rezati ili sjeckati.

Stalno pripremanje sokova zahvaljujući iznimno velikom kapacitetu

Stalno pripremanje sokova zahvaljujući iznimno velikom kapacitetu

Spremnik za pulpu od 2 l i vrč za sok od 1,5 l omogućuju pripremu više soka odjednom.

Tehničke specifikacije

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Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
Mišljenja kupaca u obliku ocjena proizvoda i ocjena sa zvjezdicama korisna su za sve. Ona vam omogućuju da saznate više o proizvodu i pomažu vam donijeti odluku o kupnji. Svaki kupac koji je kupio proizvod online ili u trgovini može ostaviti recenziju

4.9

od 5

26

Recenzije

100%

osoba preporučuje ovaj proizvod

3
2
1

28/05/2014

Polska

Polska

Produkt pracuje cicho,szybko i wydajnie.

Z całego serca polecam produkty tej firmy gdyż posiadam ich kilka i za każdym razem jestem bardzo zadowolona zarówno w funkcjonalności jak i wydajności produktów.Pragnę nadmienić że przed zakupem Philipsa testowałam produkty innych marek i żadna nie dorównała marce Philips.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Aluminium Collection HR1861/00 Sokowirówka

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Aluminium Collection HR1861/00 Sokowirówka

30/11/2013

Polska

Polska

produkt spełnia swoje zadanie

mocna, wydajna dobrze odsącza sok wióry są suche. Polecam bo długo szukałam dobrej sokowirówki. Może nie jest za piękna ale nie to jest najważniejsze. Polecam

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Aluminium Collection HR1861/00 Sokowirówka

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Aluminium Collection HR1861/00 Sokowirówka

29/11/2013

Polska

Polska

Produkt doskonale spełnia swoją funkcję.

Główne zalety sokowirówki to: wydajność, łatwa obsługa, duży otwór wlotowy (np na całe jabłka) oraz nowoczesny design. Urządzenie nie jest zbyt głośne, co poprawia komfort użytkowania. Sokowirówkę łatwo jest zdemontować do mycia i złożyć ponownie. Poza tym bardzo praktyczny jest separator piany, który jest dołączony do dzbanka.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Aluminium Collection HR1861/00 Sokowirówka

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Aluminium Collection HR1861/00 Sokowirówka

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