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Najviše soka. Najmanje gnjavaže.
Sokovnik Philips HR1861/00 od anodiranog aluminija s jedinstvenim filterom s iznimno gustom mrežom, motorom od 700 W, iznimno velikim otvorom za umetanje, spremnikom za pulpu od 2 l i elegantnim vrčem za sok od 1,25 l.
700 W
2 l
Veliki otvor
Veliki otvor za umetanje prima čitavo voće i povrće, pa ga više nećete trebati rezati ili sjeckati.
Spremnik za pulpu od 2 l i vrč za sok od 1,5 l omogućuju pripremu više soka odjednom.
4.9
od 5
26
Recenzije
100%
osoba preporučuje ovaj proizvod
kajka
28/05/2014
Polska
Produkt pracuje cicho,szybko i wydajnie.
Z całego serca polecam produkty tej firmy gdyż posiadam ich kilka i za każdym razem jestem bardzo zadowolona zarówno w funkcjonalności jak i wydajności produktów.Pragnę nadmienić że przed zakupem Philipsa testowałam produkty innych marek i żadna nie dorównała marce Philips.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Aluminium Collection HR1861/00 Sokowirówka
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Aluminium Collection HR1861/00 Sokowirówka
Martatoma
30/11/2013
Polska
produkt spełnia swoje zadanie
mocna, wydajna dobrze odsącza sok wióry są suche. Polecam bo długo szukałam dobrej sokowirówki. Może nie jest za piękna ale nie to jest najważniejsze. Polecam
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Aluminium Collection HR1861/00 Sokowirówka
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Aluminium Collection HR1861/00 Sokowirówka
asia12
29/11/2013
Polska
Produkt doskonale spełnia swoją funkcję.
Główne zalety sokowirówki to: wydajność, łatwa obsługa, duży otwór wlotowy (np na całe jabłka) oraz nowoczesny design. Urządzenie nie jest zbyt głośne, co poprawia komfort użytkowania. Sokowirówkę łatwo jest zdemontować do mycia i złożyć ponownie. Poza tym bardzo praktyczny jest separator piany, który jest dołączony do dzbanka.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Aluminium Collection HR1861/00 Sokowirówka
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Aluminium Collection HR1861/00 Sokowirówka