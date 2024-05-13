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  • Najviše soka. Najmanje gnjavaže.
  • Najviše soka. Najmanje gnjavaže.
  • Najviše soka. Najmanje gnjavaže.
  • Najviše soka. Najmanje gnjavaže.
  • Najviše soka. Najmanje gnjavaže.
  • Najviše soka. Najmanje gnjavaže.
  • Najviše soka. Najmanje gnjavaže.
  • Najviše soka. Najmanje gnjavaže.
  • Najviše soka. Najmanje gnjavaže.
  • Najviše soka. Najmanje gnjavaže.

Viva CollectionSokovnik

HR1855/70

4.5
| (34) Recenzije | 88% osoba preporučuje ovaj proizvod
Najviše soka. Najmanje gnjavaže.
Ovaj sokovnik tvrtke Philips cijedi još više soka iz voća i povrća. Zahvaljujući revolucionarnoj tehnologiji "QUICKClean" očistiti ga možete za jednu minutu. Počastite se zdravim domaćim sokom svaki dan!
Pogledajte sve prednosti

Napravite do 2 l soka u jednom potezu i očistite za

Najviše soka. Najmanje gnjavaže.

  • 800 W

  • QuickClean

  • 2 l, velik otvor

  • Funkcija zaustavljanja kapanja

Tehnologija QuickClean

Tehnologija QuickClean

Tehnologija QuickClean omogućuje jednostavno čišćenje sokovnika tvrtke Philips. Zahvaljujući integriranom spremniku za pulpu i glatkim površinama, očistiti ga možete za 1 minutu.

Funkcija prethodnog čišćenja ispire neželjena vlakna

Funkcija prethodnog čišćenja ispire neželjena vlakna

Sokovnik tvrtke Philips prvi je centrifugalni sokovnik na tržištu s funkcijom prethodnog čišćenja. Ulijevanjem vode u potiskivač u aparatu stvarate vodenu fontanu koja ispire neželjena vlakna s poklopca i olakšava čišćenje sita.

Sva pulpa sakuplja se na jednom mjestu radi lakog odlaganja

Sva pulpa sakuplja se na jednom mjestu radi lakog odlaganja

Pulpa se sakuplja na jednom mjestu na kojem i treba biti: u spremniku za pulpu vašeg sokovnika tvrtke Philips. To znači da više ne morate uklanjati pulpu iz drugih dijelova kao što je poklopac. Zahvaljujući zaobljenom dizajnu i glatkim površinama bez kutova i proreza, pulpu je lako doseći, a spremnik lakše očistiti.

Tehničke specifikacije

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Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
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4.5

od 5

34

Recenzije

88%

osoba preporučuje ovaj proizvod

4
3
2

13/05/2024

Hrvatska

Hrvatska

Viva Collection HR1855/70 Sokovnik

dvoumila se da li kupiti ili ne, jer sam imala Gorenje sokovnik koji je crpio snagu samo na čišćenje, tako da sam se odlučila za kupnju PHILIPS SOKOVNIKA koji me oduševio od pripreme soka pa do do čišćenja sokovnika.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Viva Collection HR1855/70 Sokovnik

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Viva Collection HR1855/70 Sokovnik

18/06/2020

Hrvatska

Hrvatska

Odličan i brz!

Brz i učinkovit uređaj s odličnim performansama !!

Prednosti

preporučam

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Viva Collection HR1855/70 Sokovnik

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Viva Collection HR1855/70 Sokovnik

11/04/2020

Hrvatska

Hrvatska

Odličan sokovnik!

Puno soka od malo voća, jednostavno se čisti i jako je moćan, mogu se ubaciti veliki komadi i fini sokić je spreman u sekundi :-)

Prednosti

Jako sam zadovoljna i puna energije od finih sokića :-) Odnos cijene i kvalitete odličan!

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Viva Collection HR1855/70 Sokovnik

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Viva Collection HR1855/70 Sokovnik

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