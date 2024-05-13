2 godine jamstva
800 W
QuickClean
2 l, velik otvor
Funkcija zaustavljanja kapanja
Tehnologija QuickClean omogućuje jednostavno čišćenje sokovnika tvrtke Philips. Zahvaljujući integriranom spremniku za pulpu i glatkim površinama, očistiti ga možete za 1 minutu.
Sokovnik tvrtke Philips prvi je centrifugalni sokovnik na tržištu s funkcijom prethodnog čišćenja. Ulijevanjem vode u potiskivač u aparatu stvarate vodenu fontanu koja ispire neželjena vlakna s poklopca i olakšava čišćenje sita.
Pulpa se sakuplja na jednom mjestu na kojem i treba biti: u spremniku za pulpu vašeg sokovnika tvrtke Philips. To znači da više ne morate uklanjati pulpu iz drugih dijelova kao što je poklopac. Zahvaljujući zaobljenom dizajnu i glatkim površinama bez kutova i proreza, pulpu je lako doseći, a spremnik lakše očistiti.
4.5
od 5
34
Recenzije
88%
osoba preporučuje ovaj proizvod
purgerica
13/05/2024
Hrvatska
Viva Collection HR1855/70 Sokovnik
dvoumila se da li kupiti ili ne, jer sam imala Gorenje sokovnik koji je crpio snagu samo na čišćenje, tako da sam se odlučila za kupnju PHILIPS SOKOVNIKA koji me oduševio od pripreme soka pa do do čišćenja sokovnika.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Viva Collection HR1855/70 Sokovnik
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Viva Collection HR1855/70 Sokovnik
Meri2
18/06/2020
Hrvatska
Odličan i brz!
Brz i učinkovit uređaj s odličnim performansama !!
Prednosti
preporučam
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Viva Collection HR1855/70 Sokovnik
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Viva Collection HR1855/70 Sokovnik
silvaach
11/04/2020
Hrvatska
Odličan sokovnik!
Puno soka od malo voća, jednostavno se čisti i jako je moćan, mogu se ubaciti veliki komadi i fini sokić je spreman u sekundi :-)
Prednosti
Jako sam zadovoljna i puna energije od finih sokića :-) Odnos cijene i kvalitete odličan!
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Viva Collection HR1855/70 Sokovnik
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Viva Collection HR1855/70 Sokovnik