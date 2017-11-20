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  • Najviše soka. Najmanje gnjavaže.
  • Najviše soka. Najmanje gnjavaže.
  • Najviše soka. Najmanje gnjavaže.
  • Najviše soka. Najmanje gnjavaže.
  • Najviše soka. Najmanje gnjavaže.
  • Najviše soka. Najmanje gnjavaže.
  • Najviše soka. Najmanje gnjavaže.
  • Najviše soka. Najmanje gnjavaže.
  • Najviše soka. Najmanje gnjavaže.
  • Najviše soka. Najmanje gnjavaže.
  • Najviše soka. Najmanje gnjavaže.
  • Najviše soka. Najmanje gnjavaže.
  • Najviše soka. Najmanje gnjavaže.
  • Najviše soka. Najmanje gnjavaže.
  • Najviše soka. Najmanje gnjavaže.
  • Najviše soka. Najmanje gnjavaže.

Obustavljeno

Viva CollectionSokovnik

HR1855/30

4.5
| (2) Recenzije | 100% osoba preporučuje ovaj proizvod
Najviše soka. Najmanje gnjavaže.
Ovaj sokovnik tvrtke Philips cijedi još više soka iz voća i povrća. Zahvaljujući revolucionarnoj tehnologiji "QUICKClean" očistiti ga možete za jednu minutu. Počastite se zdravim domaćim sokom svaki dan!
Pogledajte sve prednosti

Napravite do 2 l soka u jednom potezu i očistite za

Najviše soka. Najmanje gnjavaže.

  • 700 W

  • QuickClean

  • 2 l, velik otvor

Iscijedite do 2 l odjednom

Iscijedite do 2 l odjednom

Možete napraviti do 2 l soka odjednom bez potrebe za pražnjenjem spremnika za pulpu.

Snažni motor od 700 W

Snažni motor od 700 W

Snažni motor od 700 W za učinkovito miješanje i drobljenje.

XL otvor za umetanje (75 mm)

XL otvor za umetanje (75 mm)

Izuzetno velik otvor za umetanje od 75 mm omogućuje cijeđenje soka iz velikog voća i povrća kao što su jabuke, mrkve i cikla bez potrebe za prethodnim rezanjem.

Tehničke specifikacije

Pronađite podršku za ovaj proizvod

Pronađite česta pitanja, korisničke priručnike, sigurnosne informacije i savjete

Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
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4.5

od 5

2

Recenzije

100%

osoba preporučuje ovaj proizvod

3
2
1

20/11/2017

България

България

Страхотен продукт

Страхотна сокоизтисквачка! Харесва ми, че работи чисто и бързо! Изключително лесна за употреба! А най-важното, е че се почиства без усилия! Препоръчвам този продукт!

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Viva Collection HR1855/30 Сокоизстисквачка

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Viva Collection HR1855/30 Сокоизстисквачка

06/05/2018

Україна

Україна

в целом ок, но не идеальна

При разборке очень сложно снимать металлическую часть с ножами-терками, надо прикладывать силу и не всегда получается снять!!! Иногда при работе сок просачивается между деталями корпуса и вытекает на стол, сложно потом отмывать от самой выжималки. Количеством и качеством самого сока довольна.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Viva Collection HR1855/30 Соковижималка

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Viva Collection HR1855/30 Соковижималка

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