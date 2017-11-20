2 godine jamstva
Obustavljeno
700 W
QuickClean
2 l, velik otvor
Možete napraviti do 2 l soka odjednom bez potrebe za pražnjenjem spremnika za pulpu.
Snažni motor od 700 W za učinkovito miješanje i drobljenje.
Izuzetno velik otvor za umetanje od 75 mm omogućuje cijeđenje soka iz velikog voća i povrća kao što su jabuke, mrkve i cikla bez potrebe za prethodnim rezanjem.
4.5
od 5
2
Recenzije
100%
osoba preporučuje ovaj proizvod
LoraVslv27
20/11/2017
България
Страхотен продукт
Страхотна сокоизтисквачка! Харесва ми, че работи чисто и бързо! Изключително лесна за употреба! А най-важното, е че се почиства без усилия! Препоръчвам този продукт!
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Viva Collection HR1855/30 Сокоизстисквачка
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Viva Collection HR1855/30 Сокоизстисквачка
Mary15
06/05/2018
Україна
в целом ок, но не идеальна
При разборке очень сложно снимать металлическую часть с ножами-терками, надо прикладывать силу и не всегда получается снять!!! Иногда при работе сок просачивается между деталями корпуса и вытекает на стол, сложно потом отмывать от самой выжималки. Количеством и качеством самого сока довольна.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Viva Collection HR1855/30 Соковижималка
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Viva Collection HR1855/30 Соковижималка