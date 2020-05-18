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  • Najviše soka. Najmanje gnjavaže.
  • Najviše soka. Najmanje gnjavaže.
  • Najviše soka. Najmanje gnjavaže.
  • Najviše soka. Najmanje gnjavaže.
  • Najviše soka. Najmanje gnjavaže.
  • Najviše soka. Najmanje gnjavaže.
  • Najviše soka. Najmanje gnjavaže.
  • Najviše soka. Najmanje gnjavaže.
  • Najviše soka. Najmanje gnjavaže.
  • Najviše soka. Najmanje gnjavaže.

Obustavljeno

Viva CollectionSokovnik

HR1832/52

4.9
| (23) Recenzije | 100% osoba preporučuje ovaj proizvod
Najviše soka. Najmanje gnjavaže.
Sve što očekujete od sokovnika – brzo cijeđenje soka, čišćenje u roku od 1 min – u kompaktnom dizajn dvostruko manje veličine! *. Počastite se užitkom domaćeg soka svaki dan.
Pogledajte sve prednosti

Kompaktan dizajn "sve u jednom"

Najviše soka. Najmanje gnjavaže.

  • 500 W

  • QuickClean

  • 1,5 l

  • Funkcija zaustavljanja kapanja

Prozirni spremnik za pulpu omogućuje jednostavan pregled količine pulpe

Prozirni spremnik za pulpu omogućuje jednostavan pregled količine pulpe

Uživajte u doista interaktivnom doživljaju cijeđenja soka. Poklopac i spremnik za pulpu prozirni su pa možete vidjeti kako se sok cijedi iz voća i povrća. Osim toga, jasno možete vidjeti kada se spremnik napuni i kada ga treba isprazniti.

Mehanizam za zaustavljanje kapanja sprječava kapanje soka

Mehanizam za zaustavljanje kapanja sprječava kapanje soka

Kada se aktivira, funkcija za zaustavljanje kapanja spriječit će kapanje iz sokovnika. Poklopac za zaustavljanje kapanja vrlo je jednostavno očistiti jer se može odvojiti, a napravljen je od materijala koji se mogu prati u stroju za pranje posuđa. Jednim jednostavnim pokretom zaustavit ćete kapanje soka pa će vaša radna površina uvijek biti čista.

Svi odvojivi dijelovi mogu se prati u perilici posuđa

Svi odvojivi dijelovi mogu se prati u perilici posuđa

Kako bi se osiguralo još lakše i brže čišćenje, svi odvojivi dijelovi mogu se sigurno prati u perilici posuđa.

Tehničke specifikacije

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Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
Mišljenja kupaca u obliku ocjena proizvoda i ocjena sa zvjezdicama korisna su za sve. Ona vam omogućuju da saznate više o proizvodu i pomažu vam donijeti odluku o kupnji. Svaki kupac koji je kupio proizvod online ili u trgovini može ostaviti recenziju

4.9

od 5

23

Recenzije

100%

osoba preporučuje ovaj proizvod

3
2
1

18/05/2020

Česká republika

Česká republika

Výkon nad očekávání

Po odšťavňovači jsem koukala již delší dobu. Vzhledem k tomu, že jsem plánovala používat jej 2-3x do týdne, nechtěla jsem investovat moc peněz do jeho koupě. Přiznám se, že díky výkonu a rychlé údržbě jej používám častěji, než jsem očekávala. Zvládne celkem velké kusy ovoce a zeleniny, zbytky dužiny jsou suché. Zvládne i kořen zázvoru, což můj bývalý přístroj neuměl. Umytý je razdva:) jsem příjemně překvapená z poměru cena x výkon.

Prednosti

Cena a výkon

Mane

Zatím nevím

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Viva Collection HR1832/52 Odšťavňovač

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Viva Collection HR1832/52 Odšťavňovač

01/09/2022

България

България

Provjereni kupac

Продуктът е с много добър дизайн и характеристики.

Удоволствие е да се работи с продуктите на Philip's.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Viva Collection HR1832/52 Сокоизстисквачка

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Viva Collection HR1832/52 Сокоизстисквачка

12/07/2020

България

България

Вкусно и здравословно

Изключително практичен и удобен продукт, подходящ за любителите на здравословно хранене и свежи напитки... и не само. Лесен за употреба и поддръжка. Пия фрешове всеки ден и не бих заменила този продукт!

Prednosti

Приготвяне на страхотни напитки

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Viva Collection HR1832/52 Сокоизстисквачка

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Viva Collection HR1832/52 Сокоизстисквачка

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Upozorenja

  1. U usporedbi sa sokovnikom iz kolekcije Avance HR1869/70, HR1869/71, HR1869/73