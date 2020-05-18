2 godine jamstva
Obustavljeno
500 W
QuickClean
1,5 l
Funkcija zaustavljanja kapanja
Uživajte u doista interaktivnom doživljaju cijeđenja soka. Poklopac i spremnik za pulpu prozirni su pa možete vidjeti kako se sok cijedi iz voća i povrća. Osim toga, jasno možete vidjeti kada se spremnik napuni i kada ga treba isprazniti.
Kada se aktivira, funkcija za zaustavljanje kapanja spriječit će kapanje iz sokovnika. Poklopac za zaustavljanje kapanja vrlo je jednostavno očistiti jer se može odvojiti, a napravljen je od materijala koji se mogu prati u stroju za pranje posuđa. Jednim jednostavnim pokretom zaustavit ćete kapanje soka pa će vaša radna površina uvijek biti čista.
Kako bi se osiguralo još lakše i brže čišćenje, svi odvojivi dijelovi mogu se sigurno prati u perilici posuđa.
4.9
od 5
23
Recenzije
100%
osoba preporučuje ovaj proizvod
Mordechai
18/05/2020
Česká republika
Výkon nad očekávání
Po odšťavňovači jsem koukala již delší dobu. Vzhledem k tomu, že jsem plánovala používat jej 2-3x do týdne, nechtěla jsem investovat moc peněz do jeho koupě. Přiznám se, že díky výkonu a rychlé údržbě jej používám častěji, než jsem očekávala. Zvládne celkem velké kusy ovoce a zeleniny, zbytky dužiny jsou suché. Zvládne i kořen zázvoru, což můj bývalý přístroj neuměl. Umytý je razdva:) jsem příjemně překvapená z poměru cena x výkon.
Prednosti
Cena a výkon
Mane
Zatím nevím
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Viva Collection HR1832/52 Odšťavňovač
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Viva Collection HR1832/52 Odšťavňovač
Raiabaia
01/09/2022
България
Provjereni kupac
Продуктът е с много добър дизайн и характеристики.
Удоволствие е да се работи с продуктите на Philip's.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Viva Collection HR1832/52 Сокоизстисквачка
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Viva Collection HR1832/52 Сокоизстисквачка
Rodz
12/07/2020
България
Вкусно и здравословно
Изключително практичен и удобен продукт, подходящ за любителите на здравословно хранене и свежи напитки... и не само. Лесен за употреба и поддръжка. Пия фрешове всеки ден и не бих заменила този продукт!
Prednosti
Приготвяне на страхотни напитки
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Viva Collection HR1832/52 Сокоизстисквачка
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Viva Collection HR1832/52 Сокоизстисквачка
U usporedbi sa sokovnikom iz kolekcije Avance HR1869/70, HR1869/71, HR1869/73