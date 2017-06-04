2 godine jamstva
Obustavljeno
SpeedTouch s funkcijom Turbo, 800 W
Tehnologija ProMix Titanium
2 puta finije miješanje*
Do 50% brže*
Razvijena u suradnji s prestižnim sveučilištem u Stutgartu, Philips ProMix jedinstvena je, napredna tehnologija koja koristi specifični trokutasti oblik za optimalno miješanje hrane i pruža najbolje radne značajke, za brže i ravnomjernije miješanje.
Snažan i pouzdan motor od 800 W omogućava upotrebu brojnih dodataka i obradu gotovo svih sastojaka te jamči sjajne rezultate u pripremi hrane.
Intuitivna varijabilna postavka brzine i funkcija Turbo Boost jednim gumbom pružaju više snage što više pritišćete. Započnite polako kako biste spriječili prskanje i postepeno ubrzavajte sve dok ne dosegnete potrebnu brzinu za svaku primjenu i svaku vrstu sastojaka. Pripremite sva svoja omiljena jela dodirom gumba.
Nagrade
4.8
od 5
189
Recenzije
97%
osoba preporučuje ovaj proizvod
Sene77
04/06/2017
Hrvatska
Provjereni kupac
Neizbježan u domaćinstvu
Vrlo praktičan i lak za upotrebu. Vrlo kvalitetan i snažan i motor i rezač. Brza priprema hrane, glatkoca i fina tekstura juha, umaka, kašica, smoothia u samo 2-3 minute. Jako jednostavno održavanje.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Avance Collection HR1674/90 Štapni mikser
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Avance Collection HR1674/90 Štapni mikser
Overdrive
29/09/2016
Hrvatska
Odlican stapni mikser
Neki dan sam odlucio nabaviti stapni mikser, i nakon pregledavanja desetaka modela razlicitih proizvodjaca, izbor je pao na navedeni. Svidio mi se omjer cjene i kvalitete + dodaci koji doalze uz mikser. Mikser odlicno sjedi u ruci, kvalitetne je izrade, nista ne cvrci i ne skripi i pored toga, nije bucan. Manja zamjerka ide na menzuru koja dolazi uz njega, jer je nekako pretvrde plastike. Za sad nisam imao problema sa njom, samo mi djeluje malo osjetljivije od nekih "elasticnijih" koje dolaze sa ostalim mikserima.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Kolekcija Avance HR1673/90 Štapni mikser
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Kolekcija Avance HR1673/90 Štapni mikser
Žufánek
01/08/2023
Česká republika
Dio promocije
Provjereni kupac
Funguje
Spolehlivost a kvalita zajišťují dobře připravené suroviny na vaření.
Prednosti
Funkčnost, spolehlivost, kvalita materiálu i provedení.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Avance Collection HR1673/90 Tyčový mixér
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Avance Collection HR1673/90 Tyčový mixér
U usporedbi s Philipsovim štapnim mikserom čija je komora s oštricama oblika zvona; interno testiranje na rajčici i sirovom povrću