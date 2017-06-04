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  • Snažan štapni mikser koji omogućava laku kontrolu
  • Snažan štapni mikser koji omogućava laku kontrolu
  • Snažan štapni mikser koji omogućava laku kontrolu
  • Snažan štapni mikser koji omogućava laku kontrolu
  • Snažan štapni mikser koji omogućava laku kontrolu
  • Snažan štapni mikser koji omogućava laku kontrolu
  • Snažan štapni mikser koji omogućava laku kontrolu
  • Snažan štapni mikser koji omogućava laku kontrolu
  • Snažan štapni mikser koji omogućava laku kontrolu
  • Snažan štapni mikser koji omogućava laku kontrolu
  • Snažan štapni mikser koji omogućava laku kontrolu
  • Snažan štapni mikser koji omogućava laku kontrolu
  • Snažan štapni mikser koji omogućava laku kontrolu
  • Snažan štapni mikser koji omogućava laku kontrolu
  • Snažan štapni mikser koji omogućava laku kontrolu
  • Snažan štapni mikser koji omogućava laku kontrolu
  • Snažan štapni mikser koji omogućava laku kontrolu
  • Snažan štapni mikser koji omogućava laku kontrolu

Obustavljeno

Kolekcija AvanceŠtapni mikser

HR1672/90

4.8
| (189) Recenzije | 97% osoba preporučuje ovaj proizvod

1 nagrada

Snažan štapni mikser koji omogućava laku kontrolu
Snažni štapni mikser tvrtke Philips s motorom snage 800 W, tehnologijom miješanja Promix i gumbom SpeedTouch za intuitivnu kontrolu: što više stišćete, to je snaga veća. Ovaj štapni mikser omogućava pripremu svježe hrane onako kako volite.
Pogledajte sve prednosti

Napravite razna jela onako kako želite uz SpeedTouch

Snažan štapni mikser koji omogućava laku kontrolu

  • SpeedTouch s funkcijom Turbo, 800 W

  • Tehnologija ProMix Titanium

  • 2 puta finije miješanje*

  • Do 50% brže*

Optimalno miješanje hrane

Optimalno miješanje hrane

Razvijena u suradnji s prestižnim sveučilištem u Stutgartu, Philips ProMix jedinstvena je, napredna tehnologija koja koristi specifični trokutasti oblik za optimalno miješanje hrane i pruža najbolje radne značajke, za brže i ravnomjernije miješanje.

Snažni motor od 800 W za vrhunske rezultate miješanja

Snažni motor od 800 W za vrhunske rezultate miješanja

Snažan i pouzdan motor od 800 W omogućava upotrebu brojnih dodataka i obradu gotovo svih sastojaka te jamči sjajne rezultate u pripremi hrane.

Tehnologija SpeedTouch za intuitivno postavljanje odgovarajuće brzine

Tehnologija SpeedTouch za intuitivno postavljanje odgovarajuće brzine

Intuitivna varijabilna postavka brzine i funkcija Turbo Boost jednim gumbom pružaju više snage što više pritišćete. Započnite polako kako biste spriječili prskanje i postepeno ubrzavajte sve dok ne dosegnete potrebnu brzinu za svaku primjenu i svaku vrstu sastojaka. Pripremite sva svoja omiljena jela dodirom gumba.

Tehničke specifikacije

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Nagrade

  • Award image VRS_AWARD-612383

Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
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4.8

od 5

189

Recenzije

97%

osoba preporučuje ovaj proizvod

04/06/2017

Hrvatska

Hrvatska

Provjereni kupac

Neizbježan u domaćinstvu

Vrlo praktičan i lak za upotrebu. Vrlo kvalitetan i snažan i motor i rezač. Brza priprema hrane, glatkoca i fina tekstura juha, umaka, kašica, smoothia u samo 2-3 minute. Jako jednostavno održavanje.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Avance Collection HR1674/90 Štapni mikser

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Avance Collection HR1674/90 Štapni mikser

29/09/2016

Hrvatska

Hrvatska

Odlican stapni mikser

Neki dan sam odlucio nabaviti stapni mikser, i nakon pregledavanja desetaka modela razlicitih proizvodjaca, izbor je pao na navedeni. Svidio mi se omjer cjene i kvalitete + dodaci koji doalze uz mikser. Mikser odlicno sjedi u ruci, kvalitetne je izrade, nista ne cvrci i ne skripi i pored toga, nije bucan. Manja zamjerka ide na menzuru koja dolazi uz njega, jer je nekako pretvrde plastike. Za sad nisam imao problema sa njom, samo mi djeluje malo osjetljivije od nekih "elasticnijih" koje dolaze sa ostalim mikserima.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Kolekcija Avance HR1673/90 Štapni mikser

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Kolekcija Avance HR1673/90 Štapni mikser

01/08/2023

Česká republika

Česká republika

Provjereni kupac

Funguje

Spolehlivost a kvalita zajišťují dobře připravené suroviny na vaření.

Prednosti

Funkčnost, spolehlivost, kvalita materiálu i provedení.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Avance Collection HR1673/90 Tyčový mixér

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Avance Collection HR1673/90 Tyčový mixér

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Upozorenja

  1. U usporedbi s Philipsovim štapnim mikserom čija je komora s oštricama oblika zvona; interno testiranje na rajčici i sirovom povrću