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Snažan štapni mikser koji omogućava laku kontrolu
Snažni štapni mikser tvrtke Philips s motorom snage 700 W, tehnologijom miješanja Promix i gumbom SpeedTouch za intuitivnu kontrolu: što više stišćete, to je snaga veća. Ovaj štapni mikser omogućava pripremu svježe hrane onako kako volite.
700 W; Promix; metalni štapni nastavak
Turbo i promjenjiva brzina
Vrč od 1 l, XL sjeckalica, metlica
Razvijena u suradnji s prestižnim sveučilištem u Stutgartu, Philips ProMix jedinstvena je, napredna tehnologija koja upotrebljava specifični trokutasti oblik za optimalno miješanje hrane i pruža najbolje radne značajke, za brže i ravnomjernije miješanje.
Štapni mikser tvrtke Philips sa snažnim i pouzdanim motorom snage 700 W omogućava odlično miješanje gotovo svih sastojaka. Zahvaljujući snazi ugrađenog motora, ovaj štapni mikser može raditi sa širokim spektrom nastavaka.
XL dodatak za sjeckanje (1000 ml) za Philips štapni mikser omogućava sjeckanje velikih količina mesa, začinskog bilja, orašastih plodova, sira, čokolade i luka u roku od nekoliko sekundi.
Nagrade
4.3
od 5
16
Recenzije
81%
osoba preporučuje ovaj proizvod
Smillie
17/05/2015
Česká republika
Jednoduchý a výkonný
Jako začátečnice v kuchyni jsem tyčový mixér uvítala. V naší malé kuchyňce není místo pro zbytečné a velké spotřebiče. S tyčovým mixérem jsem byla velmi spokojená,protože dokáže velké přístroje svým výkonem nahradit. Mixování polévky byla paráda, rovněž sekání cibule a dělání pesta byla rychlovka. Dobře padne do ruky, snadno se vyměňují nástavce, lehce se reguluje rychlost. 5 stupňu rychlosti je velké plus.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Avance Collection HR1643/00 Tyčový mixér
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Avance Collection HR1643/00 Tyčový mixér
macka009
14/05/2015
Česká republika
S produktem jsem nadmíru spokojená
U mixéru se mi líbí v první řadě jednoduchost používání a obsluhy. Nástavce jdou velmi snadno měnit a čištění je také jednoduché. Všechny věci v kuchyni, na které používám mixér, zvládl na jedničku - přípravu krému na dort, ovocné koktejly, sekání cibule a další zeleniny. A funkce speedtouch i intuitivní ovládání, to je bomba. Za mě super! Testerka ŽENY s.r.o.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Avance Collection HR1643/00 Tyčový mixér
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Avance Collection HR1643/00 Tyčový mixér
Adelaidefromprague
07/05/2015
Česká republika
Perfektní pomocník do kuchyně
Tento mixér splnil moje očekávání, jeho výkon je naprosto dostačující, manipulace s ním je jednoduchá, vše lze velmi lehce složit a rozložit, lehce se čistí a oceňuji, že jsou to vlastně tři přístroje v jednom. U šlehače, sekáčku i mixéru lze jednoduše regulovat rychlost díky tlačítku Speedtouch, nádoba na šlehání je dostatečně vysoká, jediné, co bych změnila, je velikost nádobky na sekání, tu bych uvítala o trochu větší. Jinak mohu jen doporučit!
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Avance Collection HR1643/00 Tyčový mixér
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Avance Collection HR1643/00 Tyčový mixér