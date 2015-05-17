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  • Snažan štapni mikser koji omogućava laku kontrolu
  • Snažan štapni mikser koji omogućava laku kontrolu
  • Snažan štapni mikser koji omogućava laku kontrolu
  • Snažan štapni mikser koji omogućava laku kontrolu
  • Snažan štapni mikser koji omogućava laku kontrolu
  • Snažan štapni mikser koji omogućava laku kontrolu
  • Snažan štapni mikser koji omogućava laku kontrolu
  • Snažan štapni mikser koji omogućava laku kontrolu
  • Snažan štapni mikser koji omogućava laku kontrolu
  • Snažan štapni mikser koji omogućava laku kontrolu
  • Snažan štapni mikser koji omogućava laku kontrolu
  • Snažan štapni mikser koji omogućava laku kontrolu
  • Snažan štapni mikser koji omogućava laku kontrolu
  • Snažan štapni mikser koji omogućava laku kontrolu
  • Snažan štapni mikser koji omogućava laku kontrolu
  • Snažan štapni mikser koji omogućava laku kontrolu
  • Snažan štapni mikser koji omogućava laku kontrolu
  • Snažan štapni mikser koji omogućava laku kontrolu
  • Snažan štapni mikser koji omogućava laku kontrolu
  • Snažan štapni mikser koji omogućava laku kontrolu

Obustavljeno

Avance CollectionŠtapni mikser

HR1643/00

4.3

| (16) Recenzije | 81% osoba preporučuje ovaj proizvod

1 nagrada

Snažan štapni mikser koji omogućava laku kontrolu

Snažni štapni mikser tvrtke Philips s motorom snage 700 W, tehnologijom miješanja Promix i gumbom SpeedTouch za intuitivnu kontrolu: što više stišćete, to je snaga veća. Ovaj štapni mikser omogućava pripremu svježe hrane onako kako volite.

Pogledajte sve prednosti

Napravite razna jela onako kako želite uz SpeedTouch

Snažan štapni mikser koji omogućava laku kontrolu

  • 700 W; Promix; metalni štapni nastavak

  • Turbo i promjenjiva brzina

  • Vrč od 1 l, XL sjeckalica, metlica

Optimalno miješanje hrane

Optimalno miješanje hrane

Razvijena u suradnji s prestižnim sveučilištem u Stutgartu, Philips ProMix jedinstvena je, napredna tehnologija koja upotrebljava specifični trokutasti oblik za optimalno miješanje hrane i pruža najbolje radne značajke, za brže i ravnomjernije miješanje.

Snažni motor štapnog miksera od 700 W za najbolje rezultate miješanja

Snažni motor štapnog miksera od 700 W za najbolje rezultate miješanja

Štapni mikser tvrtke Philips sa snažnim i pouzdanim motorom snage 700 W omogućava odlično miješanje gotovo svih sastojaka. Zahvaljujući snazi ugrađenog motora, ovaj štapni mikser može raditi sa širokim spektrom nastavaka.

XL sjeckalica za sjeckanje luka, mesa, orašastih plodova, sira, čokolade

XL sjeckalica za sjeckanje luka, mesa, orašastih plodova, sira, čokolade

XL dodatak za sjeckanje (1000 ml) za Philips štapni mikser omogućava sjeckanje velikih količina mesa, začinskog bilja, orašastih plodova, sira, čokolade i luka u roku od nekoliko sekundi.

Tehničke specifikacije

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Nagrade

  • Award image VRS_AWARD-612383

Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
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4.3

od 5

16

Recenzije

81%

osoba preporučuje ovaj proizvod

2

17/05/2015

Česká republika

Česká republika

Jednoduchý a výkonný

Jako začátečnice v kuchyni jsem tyčový mixér uvítala. V naší malé kuchyňce není místo pro zbytečné a velké spotřebiče. S tyčovým mixérem jsem byla velmi spokojená,protože dokáže velké přístroje svým výkonem nahradit. Mixování polévky byla paráda, rovněž sekání cibule a dělání pesta byla rychlovka. Dobře padne do ruky, snadno se vyměňují nástavce, lehce se reguluje rychlost. 5 stupňu rychlosti je velké plus.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Avance Collection HR1643/00 Tyčový mixér

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Avance Collection HR1643/00 Tyčový mixér

14/05/2015

Česká republika

Česká republika

S produktem jsem nadmíru spokojená

U mixéru se mi líbí v první řadě jednoduchost používání a obsluhy. Nástavce jdou velmi snadno měnit a čištění je také jednoduché. Všechny věci v kuchyni, na které používám mixér, zvládl na jedničku - přípravu krému na dort, ovocné koktejly, sekání cibule a další zeleniny. A funkce speedtouch i intuitivní ovládání, to je bomba. Za mě super! Testerka ŽENY s.r.o.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Avance Collection HR1643/00 Tyčový mixér

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Avance Collection HR1643/00 Tyčový mixér

07/05/2015

Česká republika

Česká republika

Perfektní pomocník do kuchyně

Tento mixér splnil moje očekávání, jeho výkon je naprosto dostačující, manipulace s ním je jednoduchá, vše lze velmi lehce složit a rozložit, lehce se čistí a oceňuji, že jsou to vlastně tři přístroje v jednom. U šlehače, sekáčku i mixéru lze jednoduše regulovat rychlost díky tlačítku Speedtouch, nádoba na šlehání je dostatečně vysoká, jediné, co bych změnila, je velikost nádobky na sekání, tu bych uvítala o trochu větší. Jinak mohu jen doporučit!

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Avance Collection HR1643/00 Tyčový mixér

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Avance Collection HR1643/00 Tyčový mixér

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