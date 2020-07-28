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  • Standard Product Photo Philips Daily Collection Hand blender HR1625/00
  • Product Detail Photograph Philips Daily Collection Hand blender
  • Product Detail Photograph Philips Daily Collection Hand blender
  • Emotional Benefit Photo Philips Daily Collection Hand blender

Obustavljeno

Daily CollectionŠtapni mikser

HR1625/00

4.6

| (18) Recenzije | 94% osoba preporučuje ovaj proizvod

Više snage za glađe rezultate

Štapni mikser tvrtke Philips kombinira 650 W snage, tehnologiju miješanja ProMix i funkciju Turbo za glatke rezultate čak i kod zahtjevnih primjena. Zahvaljujući kompaktnoj sjeckalici i nastavcima za tučenje sada može sjeckati luk i tući vrhnje.

Pogledajte sve prednosti

Štapni mikser ProMix snage 650 W s funkcijom turbo

Više snage za glađe rezultate

  • 650 W, metalni štapni nastavak

  • ProMix

  • Vrč od 0,5 l, sjeckalica, metlica

  • 2 brzine, uključujući Turbo

Vrč za mjerenje od 0,5 L za štapni mikser

Vrč za mjerenje od 0,5 L za štapni mikser

Uz vrč od 0,5 L možete izmjeriti sastojke za svoje recepte, ali i miješati juhe, pire ili frapee.

Sustav otpuštanja s 2 gumba za jednostavno odvajanje štapa

Sustav otpuštanja s 2 gumba za jednostavno odvajanje štapa

Sustav otpuštanja s 2 gumba na štapnom mikseru tvrtke Philips omogućava lako odvajanje štapa miksera radi lakšeg čišćenja.

Snažan motor za optimalnu pripremu hrane

Snažan motor za optimalnu pripremu hrane

Snažan motor od 650 W može miješati gotovo svaki sastojak.

Tehničke specifikacije

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Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
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4.6

od 5

18

Recenzije

94%

osoba preporučuje ovaj proizvod

4
3
2

28/07/2020

România

România

Provjereni kupac

Excelent

Foarte multumita de produs pana acum, putere mare fata de alte produse pe care le-am avut.

Ova recenzija je napravljena za Daily Collection HR1625/00 Mixer de mână

Ova recenzija je napravljena za Daily Collection HR1625/00 Mixer de mână

08/02/2020

Polska

Polska

świetny przybornik do każdej kuchni!

świetny produkt! tego potrzebowałam! masywne wykończenie, szybko i sprawnie działa. skutecznie radzi sobie z twardszymi produktami. zajmuje bardzo mało miejsca. główna część i blender mieszczą się (po rozłączeniu) w szufladzie ze sztućcami. rozdrabniacz trochę mniejszy niż miałam do tej pory, ale zdecydowanie lepszy i szybszy. a składniki, które potrzebowałam zmielić - doskonale rozdrobnione! blender świetnie miksuje i nie rozchlapuje bardziej płynnych produktów. łatwy w użyciu, w umyciu. produkt bardzo mi się podoba również pod kątem wizualnym.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Daily Collection HR1625/00 Blender ręczny

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Daily Collection HR1625/00 Blender ręczny

19/10/2019

Magyarország

Magyarország

Jól működik

A termèk kiválóan működik minden funkciójában.Könnyen kezelhető.A tisztítása egyszerű.Sokoldalú és megbízható.Mindenkinek ajánlom.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Daily Collection HR1625/00 Rúdmixer

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Daily Collection HR1625/00 Rúdmixer

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