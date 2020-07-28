Obustavljeno
Više snage za glađe rezultate
Štapni mikser tvrtke Philips kombinira 650 W snage, tehnologiju miješanja ProMix i funkciju Turbo za glatke rezultate čak i kod zahtjevnih primjena. Zahvaljujući kompaktnoj sjeckalici i nastavcima za tučenje sada može sjeckati luk i tući vrhnje.
650 W, metalni štapni nastavak
ProMix
Vrč od 0,5 l, sjeckalica, metlica
2 brzine, uključujući Turbo
Uz vrč od 0,5 L možete izmjeriti sastojke za svoje recepte, ali i miješati juhe, pire ili frapee.
Sustav otpuštanja s 2 gumba na štapnom mikseru tvrtke Philips omogućava lako odvajanje štapa miksera radi lakšeg čišćenja.
Snažan motor od 650 W može miješati gotovo svaki sastojak.
4.6
od 5
18
Recenzije
94%
osoba preporučuje ovaj proizvod
Dienuta28
28/07/2020
România
Provjereni kupac
Excelent
Foarte multumita de produs pana acum, putere mare fata de alte produse pe care le-am avut.
Ova recenzija je napravljena za Daily Collection HR1625/00 Mixer de mână
Ova recenzija je napravljena za Daily Collection HR1625/00 Mixer de mână
vapsmee
08/02/2020
Polska
świetny przybornik do każdej kuchni!
świetny produkt! tego potrzebowałam! masywne wykończenie, szybko i sprawnie działa. skutecznie radzi sobie z twardszymi produktami. zajmuje bardzo mało miejsca. główna część i blender mieszczą się (po rozłączeniu) w szufladzie ze sztućcami. rozdrabniacz trochę mniejszy niż miałam do tej pory, ale zdecydowanie lepszy i szybszy. a składniki, które potrzebowałam zmielić - doskonale rozdrobnione! blender świetnie miksuje i nie rozchlapuje bardziej płynnych produktów. łatwy w użyciu, w umyciu. produkt bardzo mi się podoba również pod kątem wizualnym.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Daily Collection HR1625/00 Blender ręczny
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Daily Collection HR1625/00 Blender ręczny
Bubi
19/10/2019
Magyarország
Jól működik
A termèk kiválóan működik minden funkciójában.Könnyen kezelhető.A tisztítása egyszerű.Sokoldalú és megbízható.Mindenkinek ajánlom.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Daily Collection HR1625/00 Rúdmixer
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Daily Collection HR1625/00 Rúdmixer