2 godine jamstva
Obustavljeno
650 W, metalni štapni nastavak
ProMix
Vrč od 0,5 l, sjeckalica
2 brzine, uključujući Turbo
Uz vrč od 0,5 l možete izmjeriti sastojke za svoje recepte, ali i brzo miješati juhe, piree ili frapee.
Sustav otpuštanja s 2 gumba na štapnom mikseru tvrtke Philips omogućuje lako odvajanje štapa miksera radi lakšeg čišćenja.
Snažan motor od 650 W može miješati gotovo svaki sastojak.
4.5
od 5
8
Recenzije
88%
osoba preporučuje ovaj proizvod
bmw750
13/08/2020
Česká republika
Provjereni kupac
Vynikající!!!
Tyčový mixér jsem použil teprve 4x a vše super.Nádobka by mohla být větší,ale zvykám si :-) .Dobře vypadá
Prednosti
Design,funkčnost
Mane
Menší nádobka
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Kolekce Daily HR1623/00 Tyčový mixér
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Kolekce Daily HR1623/00 Tyčový mixér
Rekyne24
09/08/2020
Česká republika
Provjereni kupac
Výrobek je multifunkční
Tyčový mixér se velmi dobře myje, perfektní na omáčky, sekání oříšků.
Prednosti
Funkčnost, rychlost, kvalita
Mane
nevím
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Kolekce Daily HR1623/00 Tyčový mixér
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Kolekce Daily HR1623/00 Tyčový mixér
Veselka44
03/07/2020
Česká republika
Provjereni kupac
Nezbytná součást domácnosti
zakoupila jsem pro mladé do nové domácnosti, určitě brzy ocení pro přípravu stravy pro prcka, nádobka i sekáček je pro tento účel akorát, výkon je dostatečný pro jemné rozsekání, rukkojeť padne příjemně do ruky, cena byla vynikající
Prednosti
dostatečný výkon, dobře se drží, skvělá cena
Mane
trochu menší nádobka se sekáčkem i mixovací nádoba
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Kolekce Daily HR1623/00 Tyčový mixér
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Kolekce Daily HR1623/00 Tyčový mixér