ProizvodiPodrška

Prijavi se za 10% popusta

Posjeti Philips online shop

2 godine jamstva

Sve serije

  • Više snage za glađe rezultate
  • Više snage za glađe rezultate
  • Više snage za glađe rezultate
  • Više snage za glađe rezultate
  • Više snage za glađe rezultate
  • Više snage za glađe rezultate

Obustavljeno

Daily CollectionŠtapni mikser

HR1623/00

4.5
| (8) Recenzije | 88% osoba preporučuje ovaj proizvod
Više snage za glađe rezultate
Štapni mikser tvrtke Philips kombinira 650 W snage, tehnologiju miješanja ProMix i funkciju Turbo za glatke rezultate čak i kod zahtjevnih primjena. Sada vam je na raspolaganju i kompaktna sjeckalica za usitnjavanje luka, začinskog bilja i parmezana.
Pogledajte sve prednosti

Štapni mikser ProMix snage 650 W s funkcijom turbo

Više snage za glađe rezultate

  • 650 W, metalni štapni nastavak

  • ProMix

  • Vrč od 0,5 l, sjeckalica

  • 2 brzine, uključujući Turbo

Vrč za mjerenje od 0,5 l za štapni mikser

Vrč za mjerenje od 0,5 l za štapni mikser

Uz vrč od 0,5 l možete izmjeriti sastojke za svoje recepte, ali i brzo miješati juhe, piree ili frapee.

Sustav otpuštanja s 2 gumba za lako odvajanje štapa miksera

Sustav otpuštanja s 2 gumba za lako odvajanje štapa miksera

Sustav otpuštanja s 2 gumba na štapnom mikseru tvrtke Philips omogućuje lako odvajanje štapa miksera radi lakšeg čišćenja.

Snažan motor za optimalnu pripremu hrane

Snažan motor za optimalnu pripremu hrane

Snažan motor od 650 W može miješati gotovo svaki sastojak.

Tehničke specifikacije

Pronađite podršku za ovaj proizvod

Pronađite česta pitanja, korisničke priručnike, sigurnosne informacije i savjete

Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
Mišljenja kupaca u obliku ocjena proizvoda i ocjena sa zvjezdicama korisna su za sve. Ona vam omogućuju da saznate više o proizvodu i pomažu vam donijeti odluku o kupnji. Svaki kupac koji je kupio proizvod online ili u trgovini može ostaviti recenziju

4.5

od 5

8

Recenzije

88%

osoba preporučuje ovaj proizvod

3
2
1

13/08/2020

Česká republika

Česká republika

Provjereni kupac

Vynikající!!!

Tyčový mixér jsem použil teprve 4x a vše super.Nádobka by mohla být větší,ale zvykám si :-) .Dobře vypadá

Prednosti

Design,funkčnost

Mane

Menší nádobka

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Kolekce Daily HR1623/00 Tyčový mixér

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Kolekce Daily HR1623/00 Tyčový mixér

09/08/2020

Česká republika

Česká republika

Provjereni kupac

Výrobek je multifunkční

Tyčový mixér se velmi dobře myje, perfektní na omáčky, sekání oříšků.

Prednosti

Funkčnost, rychlost, kvalita

Mane

nevím

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Kolekce Daily HR1623/00 Tyčový mixér

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Kolekce Daily HR1623/00 Tyčový mixér

03/07/2020

Česká republika

Česká republika

Provjereni kupac

Nezbytná součást domácnosti

zakoupila jsem pro mladé do nové domácnosti, určitě brzy ocení pro přípravu stravy pro prcka, nádobka i sekáček je pro tento účel akorát, výkon je dostatečný pro jemné rozsekání, rukkojeť padne příjemně do ruky, cena byla vynikající

Prednosti

dostatečný výkon, dobře se drží, skvělá cena

Mane

trochu menší nádobka se sekáčkem i mixovací nádoba

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Kolekce Daily HR1623/00 Tyčový mixér

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Kolekce Daily HR1623/00 Tyčový mixér

Prijavite se na naš newsletter i prvi pristupite ekskluzivnim ponudama

  • Posebne ponude
  • Prvi pristupite pogodnostima
  • Savjeti i trikovi

Želim primati promotivne obavijesti – na temelju svojih preferencija i ponašanja – o Philips proizvodima, uslugama, događajima i promocijama. Mogu se jednostavno odjaviti u bilo kojem trenutku!

  • Posebne ponude
  • Prvi pristupite pogodnostima
  • Savjeti i trikovi