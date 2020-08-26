ProizvodiPodrška

Prijavi se za 10% popusta

Posjeti Philips online shop

Registracija jamstva

Sve serije

  • Više snage za glađe rezultate
  • Više snage za glađe rezultate
  • Više snage za glađe rezultate
  • Više snage za glađe rezultate
  • Više snage za glađe rezultate
  • Više snage za glađe rezultate

Obustavljeno

Daily CollectionŠtapni mikser

HR1621/00

4.6

| (11) Recenzije | 91% osoba preporučuje ovaj proizvod

Više snage za glađe rezultate

Štapni mikser tvrtke Philips kombinira 650 W snage, tehnologiju miješanja ProMix i funkciju Turbo za glatke rezultate čak i kod zahtjevnih primjena. Nikada nije bilo lakše pripremiti domaće juhe, piree i frapee pomoću štapnog miksera.

Pogledajte sve prednosti

Štapni mikser ProMix snage 650 W s funkcijom turbo

Više snage za glađe rezultate

  • 650 W, metalni štapni nastavak

  • ProMix

  • Vrč od 0,5 l

  • 2 brzine, uključujući Turbo

Vrč za mjerenje od 0,5 l za štapni mikser

Vrč za mjerenje od 0,5 l za štapni mikser

Uz vrč od 0,5 l možete izmjeriti sastojke za svoje recepte, ali i brzo miješati juhe, piree ili frapee.

Sustav otpuštanja s 2 gumba za jednostavno odvajanje štapa

Sustav otpuštanja s 2 gumba za jednostavno odvajanje štapa

Sustav otpuštanja s 2 gumba na štapnom mikseru tvrtke Philips omogućava lako odvajanje štapa miksera radi lakšeg čišćenja.

Snažan motor za optimalnu pripremu hrane

Snažan motor za optimalnu pripremu hrane

Snažan motor od 650 W može miješati gotovo svaki sastojak.

Tehničke specifikacije

Pronađite podršku za ovaj proizvod

Pronađite česta pitanja, korisničke priručnike, sigurnosne informacije i savjete

Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
Mišljenja kupaca u obliku ocjena proizvoda i ocjena sa zvjezdicama korisna su za sve. Ona vam omogućuju da saznate više o proizvodu i pomažu vam donijeti odluku o kupnji. Svaki kupac koji je kupio proizvod online ili u trgovini može ostaviti recenziju

4.6

od 5

11

Recenzije

91%

osoba preporučuje ovaj proizvod

3
1

26/08/2020

Česká republika

Česká republika

Provjereni kupac

Výrobek dělá co potřebuji.

Tento šlehač má kvalitní zpracování a nástavec je kovový.

Prednosti

Vynikající kvalita výrobku a super cena.

Mane

Nic

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Daily Collection HR1621/00 Tyčový mixér

Date of Use 2019-07-26

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Daily Collection HR1621/00 Tyčový mixér

Date of Use 2019-07-26

09/05/2020

Česká republika

Česká republika

Provjereni kupac

Dokonalý mixér.

Velice šikovný mixér, se kterým lze provádět neskutečné věci.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Daily Collection HR1621/00 Tyčový mixér

Date of Use 2019-04-09

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Daily Collection HR1621/00 Tyčový mixér

Date of Use 2019-04-09

21/04/2020

Česká republika

Česká republika

Provjereni kupac

Kvalitní tyčák za příjemnou cenu

tento tyčák jsme si pořídili na chalupu, proto jsme volili "levnější" výrobek, výkonem je však skvělý a dostačující, dobře se drží v ruce, rozmixuje do hladka polévku, omáčku, krém, termix, smoothie. Mixovací nádoba je pro nás malá, používáme ji spíše jako odměrku, stačila by určitě skvěle např. pro přípravu dětské stravy, u nás se však vaří ve velkém :-)

Prednosti

skvělé výsledky mixování (najemno, i tvrdé přísady), cena

Mane

malá mixovací nádoba

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Daily Collection HR1621/00 Tyčový mixér

Date of Use 2019-03-21

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Daily Collection HR1621/00 Tyčový mixér

Date of Use 2019-03-21

Prijavite se na naš newsletter i prvi pristupite ekskluzivnim ponudama

  • Posebne ponude
  • Prvi pristupite pogodnostima
  • Savjeti i trikovi

Želim primati promotivne obavijesti – na temelju svojih preferencija i ponašanja – o Philips proizvodima, uslugama, događajima i promocijama. Mogu se jednostavno odjaviti u bilo kojem trenutku!

  • Posebne ponude
  • Prvi pristupite pogodnostima
  • Savjeti i trikovi