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Više snage za glađe rezultate
Štapni mikser tvrtke Philips kombinira 650 W snage, tehnologiju miješanja ProMix i funkciju Turbo za glatke rezultate čak i kod zahtjevnih primjena. Nikada nije bilo lakše pripremiti domaće juhe, piree i frapee pomoću štapnog miksera.
650 W, metalni štapni nastavak
ProMix
Vrč od 0,5 l
2 brzine, uključujući Turbo
Uz vrč od 0,5 l možete izmjeriti sastojke za svoje recepte, ali i brzo miješati juhe, piree ili frapee.
Sustav otpuštanja s 2 gumba na štapnom mikseru tvrtke Philips omogućava lako odvajanje štapa miksera radi lakšeg čišćenja.
Snažan motor od 650 W može miješati gotovo svaki sastojak.
4.6
od 5
11
Recenzije
91%
osoba preporučuje ovaj proizvod
Pepe17
26/08/2020
Česká republika
Provjereni kupac
Výrobek dělá co potřebuji.
Tento šlehač má kvalitní zpracování a nástavec je kovový.
Prednosti
Vynikající kvalita výrobku a super cena.
Mane
Nic
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Daily Collection HR1621/00 Tyčový mixér
Date of Use 2019-07-26
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Daily Collection HR1621/00 Tyčový mixér
Date of Use 2019-07-26
Mik101
09/05/2020
Česká republika
Provjereni kupac
Dokonalý mixér.
Velice šikovný mixér, se kterým lze provádět neskutečné věci.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Daily Collection HR1621/00 Tyčový mixér
Date of Use 2019-04-09
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Daily Collection HR1621/00 Tyčový mixér
Date of Use 2019-04-09
Veselka44
21/04/2020
Česká republika
Provjereni kupac
Kvalitní tyčák za příjemnou cenu
tento tyčák jsme si pořídili na chalupu, proto jsme volili "levnější" výrobek, výkonem je však skvělý a dostačující, dobře se drží v ruce, rozmixuje do hladka polévku, omáčku, krém, termix, smoothie. Mixovací nádoba je pro nás malá, používáme ji spíše jako odměrku, stačila by určitě skvěle např. pro přípravu dětské stravy, u nás se však vaří ve velkém :-)
Prednosti
skvělé výsledky mixování (najemno, i tvrdé přísady), cena
Mane
malá mixovací nádoba
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Daily Collection HR1621/00 Tyčový mixér
Date of Use 2019-03-21
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Daily Collection HR1621/00 Tyčový mixér
Date of Use 2019-03-21