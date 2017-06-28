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Zdrava domaća hrana na jednostavan način
Štapni mikser Philips Daily Collection kombinira 550 W snage s jedinstveno dizajniranim postoljem za miješanje. Pruža čudesno ravnomjeran rezultat kod pripreme juha, pirea i frapea. Priprema zdrave hrane nije nikada bila tako laka!
550 W, metalni štapni nastavak
ProMix
Vrč od 0,5 l
1 brzina
Sustav otpuštanja s 2 gumba na štapnom mikseru tvrtke Philips omogućava lako odvajanje štapa miksera radi lakšeg čišćenja.
Jedan prekidač za jednostavno korištenje.
Štapni mikser Daily Collection s tankom drškom odgovara svakoj ruci.
4.3
od 5
44
Recenzije
86%
osoba preporučuje ovaj proizvod
faris28
28/06/2017
Polska
Provjereni kupac
Bllender przyjacielem nie tylko kobiety fit
Użytkuję już dosyć długo blender Philips z kolekcji Daily. Doskonałe urządzenie. Bardzo przydatne na co dzień w robieniu koktajli, a także super pomocnik przy robieniu zupy - krem. Ma metalową kolbę, przez co bez problemu można zblendować gorące płyny, do tego końcówka kielichowa, która nie rozpryskuje wkoło płynu. Dobrze radzi sobie też z mrożonymi owocami.Dodatkowym dla mnie plusem jest to, że jest stabilny, można go "postawić" w garnku, podczas gdy sięga się np. po przyprawy, nie trzeba go odkładać na bok. Zdecydowanie polecam ten produkt.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Daily Collection HR1607/00 Blender ręczny
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Daily Collection HR1607/00 Blender ręczny
fiolek29
11/04/2017
Polska
Provjereni kupac
Świetny blender!!! Polecam!!!
Polecam produkt jak najbardziej. Jestem bardzo z niego zadowolona. Łatwy w użyciu, prezentuje ładny wygląd. Mocny silnik rozdrabnia różne owoce warzywa. Użyteczny jako mikser. Jest niezbędnym urządzeniem w mojej kuchni. Zakupiłam produkt niedawno, używam prawie na codzień i nie żałuję zakupu Polecam!!!
Ova recenzija je napravljena za Daily Collection HR1607/00 Blender ręczny
Ova recenzija je napravljena za Daily Collection HR1607/00 Blender ręczny
tom1127
27/07/2016
Polska
Provjereni kupac
blender pomcny w malym domostwie
blender pomocny w malym gospodarstwie domowym.Latwosc utrzymania czystosci.Doskonaly przyObrobce owocow w okresie lata.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Daily Collection HR1604/00 Blender ręczny
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Daily Collection HR1604/00 Blender ręczny