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  • Zdrava domaća hrana na jednostavan način
  • Zdrava domaća hrana na jednostavan način
  • Zdrava domaća hrana na jednostavan način
  • Zdrava domaća hrana na jednostavan način
  • Zdrava domaća hrana na jednostavan način
  • Zdrava domaća hrana na jednostavan način
  • Zdrava domaća hrana na jednostavan način
  • Zdrava domaća hrana na jednostavan način
  • Zdrava domaća hrana na jednostavan način
  • Zdrava domaća hrana na jednostavan način
  • Zdrava domaća hrana na jednostavan način
  • Zdrava domaća hrana na jednostavan način

Obustavljeno

Daily CollectionŠtapni mikser

HR1604/90

4.3

| (44) Recenzije | 86% osoba preporučuje ovaj proizvod

Zdrava domaća hrana na jednostavan način

Štapni mikser Philips Daily Collection kombinira 550 W snage s jedinstveno dizajniranim postoljem za miješanje. Pruža čudesno ravnomjeran rezultat kod pripreme juha, pirea i frapea. Priprema zdrave hrane nije nikada bila tako laka!

Pogledajte sve prednosti

Za savršeno izmiješane juhe, piree i frapee

Zdrava domaća hrana na jednostavan način

  • 550 W, metalni štapni nastavak

  • ProMix

  • Vrč od 0,5 l

  • 1 brzina

Sustav otpuštanja s 2 gumba za jednostavno odvajanje štapa

Sustav otpuštanja s 2 gumba za jednostavno odvajanje štapa

Sustav otpuštanja s 2 gumba na štapnom mikseru tvrtke Philips omogućava lako odvajanje štapa miksera radi lakšeg čišćenja.

Jedan prekidač

Jedan prekidač

Jedan prekidač za jednostavno korištenje.

Tanka drška odgovarat će svakoj ruci

Tanka drška odgovarat će svakoj ruci

Štapni mikser Daily Collection s tankom drškom odgovara svakoj ruci.

Tehničke specifikacije

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Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
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4.3

od 5

44

Recenzije

86%

osoba preporučuje ovaj proizvod

28/06/2017

Polska

Polska

Provjereni kupac

Bllender przyjacielem nie tylko kobiety fit

Użytkuję już dosyć długo blender Philips z kolekcji Daily. Doskonałe urządzenie. Bardzo przydatne na co dzień w robieniu koktajli, a także super pomocnik przy robieniu zupy - krem. Ma metalową kolbę, przez co bez problemu można zblendować gorące płyny, do tego końcówka kielichowa, która nie rozpryskuje wkoło płynu. Dobrze radzi sobie też z mrożonymi owocami.Dodatkowym dla mnie plusem jest to, że jest stabilny, można go "postawić" w garnku, podczas gdy sięga się np. po przyprawy, nie trzeba go odkładać na bok. Zdecydowanie polecam ten produkt.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Daily Collection HR1607/00 Blender ręczny

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Daily Collection HR1607/00 Blender ręczny

11/04/2017

Polska

Polska

Provjereni kupac

Świetny blender!!! Polecam!!!

Polecam produkt jak najbardziej. Jestem bardzo z niego zadowolona. Łatwy w użyciu, prezentuje ładny wygląd. Mocny silnik rozdrabnia różne owoce warzywa. Użyteczny jako mikser. Jest niezbędnym urządzeniem w mojej kuchni. Zakupiłam produkt niedawno, używam prawie na codzień i nie żałuję zakupu Polecam!!!

Ova recenzija je napravljena za Daily Collection HR1607/00 Blender ręczny

Ova recenzija je napravljena za Daily Collection HR1607/00 Blender ręczny

27/07/2016

Polska

Polska

Provjereni kupac

blender pomcny w malym domostwie

blender pomocny w malym gospodarstwie domowym.Latwosc utrzymania czystosci.Doskonaly przyObrobce owocow w okresie lata.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Daily Collection HR1604/00 Blender ręczny

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Daily Collection HR1604/00 Blender ręczny

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