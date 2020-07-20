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Zdrava domaća hrana na jednostavan način
Štapni mikser Philips Daily Collection kombinira 550 W snage s jedinstveno dizajniranim postoljem za miješanje i dodatkom za sjeckanje. Pruža čudesno ravnomjeran rezultat kod pripreme juha i isjeckanog začinskog bilja. Priprema zdrave hrane nije nikada bila tako laka!
550 W, plastični štapni nastavak
ProMix
Vrč od 0,5 l, sjeckalica
1 brzina
Razvijena u suradnji s prestižnim sveučilištem u Stutgartu, Philips ProMix jedinstvena je, napredna tehnologija koja koristi specifični trokutasti oblik za optimalno miješanje hrane i pruža najbolje radne značajke, za brže i ravnomjernije miješanje.
Sustav otpuštanja s 2 gumba na štapnom mikseru tvrtke Philips omogućava lako odvajanje štapa miksera radi lakšeg čišćenja.
Jedan prekidač za jednostavno korištenje.
4.5
od 5
54
Recenzije
87%
osoba preporučuje ovaj proizvod
stefan2803
20/07/2020
România
Recomand
foarte bun ca produs,550 w isi fac treaba bine, il folosim pentru a blendui mancarea bebelusului si este perfect. Il poti folosi de exemplu si pentru a toca rosiile pentru bulion sau alte tipuri de legume .
Ova recenzija je napravljena za Daily Collection HR1600/00 Mixer de mână
Ova recenzija je napravljena za Daily Collection HR1600/00 Mixer de mână
Mariqna 86
23/06/2020
България
Добър и мощен уред
Препоръчвам продукта, бърз и мощен което е важно за съвременната домакиня
Prednosti
Бързо нарязва продуктите
Mane
Няма
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Daily Collection HR1602/00 Пасатор
Datum upotrebe 2019-05-23
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Daily Collection HR1602/00 Пасатор
Datum upotrebe 2019-05-23
Tanysha85
13/11/2019
Україна
Чудово
Декілька років користуюсь. Нарікань не маю. Зручно зберігати, так як займає мало місця. Дрібнить продукти швидко. Мити блендер легко.
Ova recenzija je napravljena za Daily Collection HR1602/00 Ручний блендер
Ova recenzija je napravljena za Daily Collection HR1602/00 Ручний блендер