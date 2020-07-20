ProizvodiPodrška

Prijavi se za 10% popusta

Posjeti Philips online shop

Registracija jamstva

Sve serije

  • Standard Product Photo Philips Daily Collection Hand blender
  • Product Detail Photograph Philips Daily Collection Hand blender
  • Product Detail Photograph Philips Daily Collection Hand blender
  • Alternative Product Photograph Philips Daily Collection Hand blender
  • Alternative Product Photograph Philips Daily Collection Hand blender
  • Alternative Product Photograph Philips Daily Collection Hand blender
  • Alternative Product Photograph Philips Daily Collection Hand blender
  • Alternative Product Photograph Philips Daily Collection Hand blender
  • Emotional Benefit Photo Philips Daily Collection Hand blender
  • Product in Use Photo Philips Daily Collection Hand blender
  • Emotional Benefit Photo Philips Daily Collection Hand blender
  • Standard Product Photo Philips Daily Collection Hand blender
  • Product Detail Photograph Philips Daily Collection Hand blender
  • Product Detail Photograph Philips Daily Collection Hand blender
  • Alternative Product Photograph Philips Daily Collection Hand blender
  • Alternative Product Photograph Philips Daily Collection Hand blender
  • Alternative Product Photograph Philips Daily Collection Hand blender
  • Alternative Product Photograph Philips Daily Collection Hand blender
  • Alternative Product Photograph Philips Daily Collection Hand blender
  • Emotional Benefit Photo Philips Daily Collection Hand blender
  • Product in Use Photo Philips Daily Collection Hand blender
  • Emotional Benefit Photo Philips Daily Collection Hand blender

Obustavljeno

Daily CollectionŠtapni mikser

HR1602/00

4.5

| (54) Recenzije | 87% osoba preporučuje ovaj proizvod

Zdrava domaća hrana na jednostavan način

Štapni mikser Philips Daily Collection kombinira 550 W snage s jedinstveno dizajniranim postoljem za miješanje i dodatkom za sjeckanje. Pruža čudesno ravnomjeran rezultat kod pripreme juha i isjeckanog začinskog bilja. Priprema zdrave hrane nije nikada bila tako laka!

Pogledajte sve prednosti

Za savršeno izmiješane juhe i isjeckano začinsko bilje

Zdrava domaća hrana na jednostavan način

  • 550 W, plastični štapni nastavak

  • ProMix

  • Vrč od 0,5 l, sjeckalica

  • 1 brzina

Optimalno miješanje hrane

Optimalno miješanje hrane

Razvijena u suradnji s prestižnim sveučilištem u Stutgartu, Philips ProMix jedinstvena je, napredna tehnologija koja koristi specifični trokutasti oblik za optimalno miješanje hrane i pruža najbolje radne značajke, za brže i ravnomjernije miješanje.

Sustav otpuštanja s 2 gumba za jednostavno odvajanje štapa

Sustav otpuštanja s 2 gumba za jednostavno odvajanje štapa

Sustav otpuštanja s 2 gumba na štapnom mikseru tvrtke Philips omogućava lako odvajanje štapa miksera radi lakšeg čišćenja.

Jedan prekidač

Jedan prekidač

Jedan prekidač za jednostavno korištenje.

Tehničke specifikacije

Pronađite podršku za ovaj proizvod

Pronađite česta pitanja, korisničke priručnike, sigurnosne informacije i savjete

Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
Mišljenja kupaca u obliku ocjena proizvoda i ocjena sa zvjezdicama korisna su za sve. Ona vam omogućuju da saznate više o proizvodu i pomažu vam donijeti odluku o kupnji. Svaki kupac koji je kupio proizvod online ili u trgovini može ostaviti recenziju

4.5

od 5

54

Recenzije

87%

osoba preporučuje ovaj proizvod

20/07/2020

România

România

Recomand

foarte bun ca produs,550 w isi fac treaba bine, il folosim pentru a blendui mancarea bebelusului si este perfect. Il poti folosi de exemplu si pentru a toca rosiile pentru bulion sau alte tipuri de legume .

Ova recenzija je napravljena za Daily Collection HR1600/00 Mixer de mână

Ova recenzija je napravljena za Daily Collection HR1600/00 Mixer de mână

23/06/2020

България

България

Добър и мощен уред

Препоръчвам продукта, бърз и мощен което е важно за съвременната домакиня

Prednosti

Бързо нарязва продуктите

Mane

Няма

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Daily Collection HR1602/00 Пасатор

Datum upotrebe 2019-05-23

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Daily Collection HR1602/00 Пасатор

Datum upotrebe 2019-05-23

13/11/2019

Україна

Україна

Чудово

Декілька років користуюсь. Нарікань не маю. Зручно зберігати, так як займає мало місця. Дрібнить продукти швидко. Мити блендер легко.

Ova recenzija je napravljena za Daily Collection HR1602/00 Ручний блендер

Ova recenzija je napravljena za Daily Collection HR1602/00 Ручний блендер

Prijavite se na naš newsletter i prvi pristupite ekskluzivnim ponudama

  • Posebne ponude
  • Prvi pristupite pogodnostima
  • Savjeti i trikovi

Želim primati promotivne materijale – na temelju svojih preferencija i ponašanja – o proizvodima, uslugama, događajima i promocijama tvrtke Philips. Mogu jednostavno otkazati pretplatu u bilo kojem trenutku!

  • Posebne ponude
  • Prvi pristupite pogodnostima
  • Savjeti i trikovi