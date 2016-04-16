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  • Jednostavno pripremite domaće poslastice
  • Jednostavno pripremite domaće poslastice
  • Jednostavno pripremite domaće poslastice
  • Jednostavno pripremite domaće poslastice
  • Jednostavno pripremite domaće poslastice
  • Jednostavno pripremite domaće poslastice
  • Jednostavno pripremite domaće poslastice
  • Jednostavno pripremite domaće poslastice
  • Jednostavno pripremite domaće poslastice
  • Jednostavno pripremite domaće poslastice
  • Jednostavno pripremite domaće poslastice
  • Jednostavno pripremite domaće poslastice
  • Jednostavno pripremite domaće poslastice
  • Jednostavno pripremite domaće poslastice
  • Jednostavno pripremite domaće poslastice
  • Jednostavno pripremite domaće poslastice
  • Jednostavno pripremite domaće poslastice
  • Jednostavno pripremite domaće poslastice
  • Jednostavno pripremite domaće poslastice
  • Jednostavno pripremite domaće poslastice
  • Jednostavno pripremite domaće poslastice
  • Jednostavno pripremite domaće poslastice

Obustavljeno

Mikser s postoljem

HR1565/40

4.9

| (8) Recenzije | 100% osoba preporučuje ovaj proizvod

Jednostavno pripremite domaće poslastice

Pripremanje ukusnih domaćih kolača, pita i kruha za cijelu obitelj nikad nije bilo lakše. Ovaj mikser tvrtke Philips snage 400 W s postoljem i posudom obavit će teži dio posla, savršeno miješajući sastojke u samo nekoliko minuta. To je doista kuhinjsko pomagalo bez upotrebe ruku.

Pogledajte sve prednosti

Mikser s posudom koja se okreće

Jednostavno pripremite domaće poslastice

  • 400 W

  • Nastavci za miješanje od nehrđ. čelika

  • Kuke za tijesto, posuda se okreće (3 l)

Više brzina i funkcija turbo

Više brzina i funkcija turbo

Više brzina i funkcija turbo za savršene rezultate.

Motor snage 400 W

Motor snage 400 W

Snažni motor od 400 W s lakoćom izlazi na kraj s različitim sastojcima.

Posuda koja se okreće zapremine 3 l

Posuda koja se okreće zapremine 3 l

Tehničke specifikacije

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Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
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4.9

od 5

8

Recenzije

100%

osoba preporučuje ovaj proizvod

3
2
1

16/04/2016

Polska

Polska

Mikser moją prawą ręką!

Posiadam w domu mikser stojący Philips HR1565/40. Jest bardzo funkcjonalny. Posiada kilka stopni prędkości,oraz silnik o dużej mocy dzięki czemu nigdy nic nie wypadnie z miski. Ma końcówki do ubijania śmietany i wyrabiania ciasta, dzięki czemu nie muszę używać dwóch urządzeń na raz. Posiada również schowek na przewód z zaczepem i dzięki temu można przechowywać mikser bardzo wygodnie. Do tego obrotowa miska, która ma pojemność 3 litrów.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za HR1565/40 Miksery stojące

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za HR1565/40 Miksery stojące

22/02/2015

Polska

Polska

Najlżejszy Mikser na rynku

Zaletą miksera jest to, że jest on bardzo lekki co ułatwia pracę nim bez misy. Mikser jest bardzo prosty w montażu i w obsłudze. Samodzielnie możemy przygotować ciasta i inne potrawy. Włączamy mikser a on sam pracuje. Ubijanie piany nie wymaga z naszej strony żadnego wysiłku. Mikser Philips ma bardzo ładny i zgrabny wygląd.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za HR1565/40 Miksery stojące

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za HR1565/40 Miksery stojące

25/01/2019

Magyarország

Magyarország

Jó termék.

Nekem bevált ez a kézi mixer, tényleg szuper segítőtárs.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za HR1565/55 Tálas mixerek

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za HR1565/55 Tálas mixerek

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