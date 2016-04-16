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Jednostavno pripremite domaće poslastice
Pripremanje ukusnih domaćih kolača, pita i kruha za cijelu obitelj nikad nije bilo lakše. Ovaj mikser tvrtke Philips snage 400 W s postoljem i posudom obavit će teži dio posla, savršeno miješajući sastojke u samo nekoliko minuta. To je doista kuhinjsko pomagalo bez upotrebe ruku.
400 W
Nastavci za miješanje od nehrđ. čelika
Kuke za tijesto, posuda se okreće (3 l)
Više brzina i funkcija turbo za savršene rezultate.
Snažni motor od 400 W s lakoćom izlazi na kraj s različitim sastojcima.
4.9
od 5
8
Recenzije
100%
osoba preporučuje ovaj proizvod
lucjakowal
16/04/2016
Polska
Mikser moją prawą ręką!
Posiadam w domu mikser stojący Philips HR1565/40. Jest bardzo funkcjonalny. Posiada kilka stopni prędkości,oraz silnik o dużej mocy dzięki czemu nigdy nic nie wypadnie z miski. Ma końcówki do ubijania śmietany i wyrabiania ciasta, dzięki czemu nie muszę używać dwóch urządzeń na raz. Posiada również schowek na przewód z zaczepem i dzięki temu można przechowywać mikser bardzo wygodnie. Do tego obrotowa miska, która ma pojemność 3 litrów.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za HR1565/40 Miksery stojące
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za HR1565/40 Miksery stojące
mm08
22/02/2015
Polska
Najlżejszy Mikser na rynku
Zaletą miksera jest to, że jest on bardzo lekki co ułatwia pracę nim bez misy. Mikser jest bardzo prosty w montażu i w obsłudze. Samodzielnie możemy przygotować ciasta i inne potrawy. Włączamy mikser a on sam pracuje. Ubijanie piany nie wymaga z naszej strony żadnego wysiłku. Mikser Philips ma bardzo ładny i zgrabny wygląd.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za HR1565/40 Miksery stojące
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za HR1565/40 Miksery stojące
Erzsi52
25/01/2019
Magyarország
Jó termék.
Nekem bevált ez a kézi mixer, tényleg szuper segítőtárs.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za HR1565/55 Tálas mixerek
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za HR1565/55 Tálas mixerek