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Jednostavno pripremite domaće poslastice
Mikser tvrtke Philips pomaže vam u pripremanju ukusnih domaćih kolača, pita i kruha za cijelu obitelj. Njegov snažni motor od 400 W, 3 brzine, nastavci za miješanje i kuke za tijesto olakšat će miješanje svakog tijesta.
400 W
Nastavci za miješanje od nehrđ. čelika
Kuke za tijesto
Više brzina i funkcija turbo za savršene rezultate.
Snažni motor od 400 W s lakoćom izlazi na kraj s različitim sastojcima.
Par nastavaka za miješanje i kuka za tijesto od nehrđajućeg čelika za vaš mikser tvrtke Philips omogućuje vam da sastojke svakog recepta savršeno izmiješate.
4.1
od 5
7
Recenzije
86%
osoba preporučuje ovaj proizvod
Истината
07/10/2019
България
Provjereni kupac
Истината
Цена е ниска, качеството от към дизайн може да се желае още малко поне, но за парите си е отлично. Върши си работата отлично, кабела е къс по мое мнение,
Prednosti
Ниска цена
Mane
Къс кабел
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Daily Collection HR1560/40 Ръчни миксери
Datum upotrebe 2018-10-07
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Daily Collection HR1560/40 Ръчни миксери
Datum upotrebe 2018-10-07
RoxanaAlyssa
07/05/2019
România
Un mixer ff bun
Folosesc acest mixer de aprox 2 ani, sunt f mulțumită de el, își Dace treaba de minune in Bucătărie
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Daily Collection HR1560/20 Mixere de mână
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Daily Collection HR1560/20 Mixere de mână
Ele86
13/07/2018
România
Sunt foarte mulțumită de eficienta mixerului!
Excelent! Un produs minunat,îl recomand cu toată încrederea!
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Daily Collection HR1560/40 Mixere de mână
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Daily Collection HR1560/40 Mixere de mână