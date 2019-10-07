ProizvodiPodrška

Prijavi se za 10% popusta

Posjeti Philips online shop

Registracija jamstva

Sve serije

  • Standard Product Photo Philips Daily Collection Hand mixers HR1560/40
  • Product Detail Photograph Philips Daily Collection Hand mixers HR1560/40
  • Product Detail Photograph Philips Daily Collection Hand mixers HR1560/40
  • Product Detail Photograph Philips Daily Collection Hand mixers HR1560/40
  • Product Detail Photograph Philips Daily Collection Hand mixers HR1560/40
  • Product in Use Photo Philips Daily Collection Hand mixers HR1560/40
  • Emotional Benefit Photo Philips Daily Collection Hand mixers
  • Standard Product Photo Philips Daily Collection Hand mixers HR1560/40
  • Product Detail Photograph Philips Daily Collection Hand mixers HR1560/40
  • Product Detail Photograph Philips Daily Collection Hand mixers HR1560/40
  • Product Detail Photograph Philips Daily Collection Hand mixers HR1560/40
  • Product Detail Photograph Philips Daily Collection Hand mixers HR1560/40
  • Product in Use Photo Philips Daily Collection Hand mixers HR1560/40
  • Emotional Benefit Photo Philips Daily Collection Hand mixers

Obustavljeno

Daily CollectionŠtapni mikseri

HR1560/40

4.1

| (7) Recenzije | 86% osoba preporučuje ovaj proizvod

Jednostavno pripremite domaće poslastice

Mikser tvrtke Philips pomaže vam u pripremanju ukusnih domaćih kolača, pita i kruha za cijelu obitelj. Njegov snažni motor od 400 W, 3 brzine, nastavci za miješanje i kuke za tijesto olakšat će miješanje svakog tijesta.

Pogledajte sve prednosti

Mikser sa snažnim motorom od 400 W

Jednostavno pripremite domaće poslastice

  • 400 W

  • Nastavci za miješanje od nehrđ. čelika

  • Kuke za tijesto

Više brzina i funkcija turbo

Više brzina i funkcija turbo

Više brzina i funkcija turbo za savršene rezultate.

Motor snage 400 W

Motor snage 400 W

Snažni motor od 400 W s lakoćom izlazi na kraj s različitim sastojcima.

Nastavci za miješanje i kuke za tijesto u kompletu

Nastavci za miješanje i kuke za tijesto u kompletu

Par nastavaka za miješanje i kuka za tijesto od nehrđajućeg čelika za vaš mikser tvrtke Philips omogućuje vam da sastojke svakog recepta savršeno izmiješate.

Tehničke specifikacije

Pronađite podršku za ovaj proizvod

Pronađite česta pitanja, korisničke priručnike, sigurnosne informacije i savjete

Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
Mišljenja kupaca u obliku ocjena proizvoda i ocjena sa zvjezdicama korisna su za sve. Ona vam omogućuju da saznate više o proizvodu i pomažu vam donijeti odluku o kupnji. Svaki kupac koji je kupio proizvod online ili u trgovini može ostaviti recenziju

4.1

od 5

7

Recenzije

86%

osoba preporučuje ovaj proizvod

2
1

07/10/2019

България

България

Provjereni kupac

Истината

Цена е ниска, качеството от към дизайн може да се желае още малко поне, но за парите си е отлично. Върши си работата отлично, кабела е къс по мое мнение,

Prednosti

Ниска цена

Mane

Къс кабел

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Daily Collection HR1560/40 Ръчни миксери

Datum upotrebe 2018-10-07

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Daily Collection HR1560/40 Ръчни миксери

Datum upotrebe 2018-10-07

07/05/2019

România

România

Un mixer ff bun

Folosesc acest mixer de aprox 2 ani, sunt f mulțumită de el, își Dace treaba de minune in Bucătărie

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Daily Collection HR1560/20 Mixere de mână

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Daily Collection HR1560/20 Mixere de mână

13/07/2018

România

România

Sunt foarte mulțumită de eficienta mixerului!

Excelent! Un produs minunat,îl recomand cu toată încrederea!

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Daily Collection HR1560/40 Mixere de mână

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Daily Collection HR1560/40 Mixere de mână

Prijavite se na naš newsletter i prvi pristupite ekskluzivnim ponudama

  • Posebne ponude
  • Prvi pristupite pogodnostima
  • Savjeti i trikovi

Želim primati promotivne materijale – na temelju svojih preferencija i ponašanja – o proizvodima, uslugama, događajima i promocijama tvrtke Philips. Mogu jednostavno otkazati pretplatu u bilo kojem trenutku!

  • Posebne ponude
  • Prvi pristupite pogodnostima
  • Savjeti i trikovi