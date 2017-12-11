2 godine jamstva
Obustavljeno
300 W
5 brzina
Uski nastavak za miješanje
Snažni motor od 300 W koji miješa, tuče te mijesi tijesto do savršenstva
Namjenskih 5 brzina plus turbo za raznovrsne recepte
U kompletu su uski nastavci za miješanje i kuke za tijesto od nehrđajućeg čelika.
4.9
od 5
27
Recenzije
100%
osoba preporučuje ovaj proizvod
Buki
11/12/2017
Hrvatska
Prouzvod je odlican.
Proizvod je napravljen po najvišim standardima kvalitete, ergonomican i tih u radu. Također, svojim izborom funkcija i nastavaka pruža izuzetnu pomoć pri pripremi kolača, a i drugih jela.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Daily Collection HR1459/00 Mikser
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Daily Collection HR1459/00 Mikser
gorangrub
26/10/2017
Hrvatska
Odličan mali mikser
Jak, zauzima malo prostora, lagan. Odlično radi svoj posao.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Daily Collection HR1459/00 Mikser
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Daily Collection HR1459/00 Mikser
MagdaSz73
17/04/2016
Polska
Dobry produkt
Mikser firmy Philips posiada silnik o mocy 300 W, który zapewnia doskonałe rezultaty przy minimalnym wysiłku — zarówno podczas zagniatania ciasta, jak i miksowania składników lub ich ubijania. 5 ustawień prędkości oraz funkcja turbo doskonale sprawdzają się podczas przygotowywania różnorodnych przepisów.Zacisk do przewodu zasilającego umożliwiający jego złożenie i uporządkowane przechowywanie. Myślę, że jest to fajny sprzęt a przy tym nie zajmuje dużo miejsca.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Mikser z kolekcji Daily HR1453/00
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Mikser z kolekcji Daily HR1453/00