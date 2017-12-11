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  • Tučenje i miješanje do savršenstva
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  • Tučenje i miješanje do savršenstva
  • Tučenje i miješanje do savršenstva
  • Tučenje i miješanje do savršenstva
  • Tučenje i miješanje do savršenstva
  • Tučenje i miješanje do savršenstva
  • Tučenje i miješanje do savršenstva
  • Tučenje i miješanje do savršenstva
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  • Tučenje i miješanje do savršenstva
  • Tučenje i miješanje do savršenstva
  • Tučenje i miješanje do savršenstva
  • Tučenje i miješanje do savršenstva
  • Tučenje i miješanje do savršenstva
  • Tučenje i miješanje do savršenstva

Obustavljeno

Daily CollectionMikser

HR1459/00

4.9
| (27) Recenzije | 100% osoba preporučuje ovaj proizvod
Tučenje i miješanje do savršenstva
Ovaj mikser tvrtke Philips sa snažnim motorom od 300 W pruža savršene krajnje rezultate uz najmanji mogući napor prilikom miješanja tijesta, običnog miješanja ili tučenja. Dodatnu kontrolu osigurava 5 namjenskih postavki za brzinu koje će zadovoljiti zahtjeve svih recepata.
Pogledajte sve prednosti

Za ukusne domaće deserte i kolače

Tučenje i miješanje do savršenstva

  • 300 W

  • 5 brzina

  • Uski nastavak za miješanje

Snažni motor od 300 W

Snažni motor od 300 W

Snažni motor od 300 W koji miješa, tuče te mijesi tijesto do savršenstva

5 brzina plus turbo za raznovrsne recepte

5 brzina plus turbo za raznovrsne recepte

Namjenskih 5 brzina plus turbo za raznovrsne recepte

Uski nastavci za miješanje i kuke za tijesto od nehrđajućeg čelika

Uski nastavci za miješanje i kuke za tijesto od nehrđajućeg čelika

U kompletu su uski nastavci za miješanje i kuke za tijesto od nehrđajućeg čelika.

Tehničke specifikacije

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Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
Mišljenja kupaca u obliku ocjena proizvoda i ocjena sa zvjezdicama korisna su za sve. Ona vam omogućuju da saznate više o proizvodu i pomažu vam donijeti odluku o kupnji. Svaki kupac koji je kupio proizvod online ili u trgovini može ostaviti recenziju

4.9

od 5

27

Recenzije

100%

osoba preporučuje ovaj proizvod

3
2
1

11/12/2017

Hrvatska

Hrvatska

Prouzvod je odlican.

Proizvod je napravljen po najvišim standardima kvalitete, ergonomican i tih u radu. Također, svojim izborom funkcija i nastavaka pruža izuzetnu pomoć pri pripremi kolača, a i drugih jela.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Daily Collection HR1459/00 Mikser

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Daily Collection HR1459/00 Mikser

26/10/2017

Hrvatska

Hrvatska

Odličan mali mikser

Jak, zauzima malo prostora, lagan. Odlično radi svoj posao.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Daily Collection HR1459/00 Mikser

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Daily Collection HR1459/00 Mikser

17/04/2016

Polska

Polska

Dobry produkt

Mikser firmy Philips posiada silnik o mocy 300 W, który zapewnia doskonałe rezultaty przy minimalnym wysiłku — zarówno podczas zagniatania ciasta, jak i miksowania składników lub ich ubijania. 5 ustawień prędkości oraz funkcja turbo doskonale sprawdzają się podczas przygotowywania różnorodnych przepisów.Zacisk do przewodu zasilającego umożliwiający jego złożenie i uporządkowane przechowywanie. Myślę, że jest to fajny sprzęt a przy tym nie zajmuje dużo miejsca.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Mikser z kolekcji Daily HR1453/00

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Mikser z kolekcji Daily HR1453/00

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