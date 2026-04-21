2 godine jamstva
Obustavljeno
450 W
0,7 l
Plastična zdjela
2 oštrice
Velika zdjela od 0,7 l iskoristive zapremnine od 0,5 l.
Lako rukovanje jednostavnim pritiskom gumba.
Nagrade
4.5
od 5
41
Recenzije
90%
osoba preporučuje ovaj proizvod
Ivana H.
21/04/2026
Slovensko
Provjereni kupac
Daily Collection HR1393/00 Nadstavec na sekanie
Výrobok Daily Collection HR1393/00 Nadstavec na sekanie je super. Oproti rovnakým výrobkom v iných sieťach má tento výrobok od spoločnosti Philips silný motor. Jednoduchá sa poskladá a ešte jednoduchšie umyje. Zomelie, poseká všetko čo potrebujem, orechy, mandle, suché rožky, bylinky .... Výrobok je pevný.
Prednosti
Silný motor a pevný materiál
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Daily Collection HR1393/00 Nadstavec na sekanie
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Daily Collection HR1393/00 Nadstavec na sekanie
Miishak92
26/04/2021
Česká republika
Provjereni kupac
Výrobek urychluje vaření
Ihned složený, snadná manipulace, přitom je bytelny, seká v podstatě okamžitě, mytí i (v myčce) je naprosto jednoduché. Geniální přístroj. Už žádné krájení cibule na kostičky, nasekana za 3 vteřiny.
Prednosti
rychlost, jednoduchost ovládání
Mane
nemá
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Kolekce Daily HR1393/00 Sekáček
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Kolekce Daily HR1393/00 Sekáček
Fili2
12/08/2020
Česká republika
Provjereni kupac
Skladný pomocník
Kvalitní produkt, všestranný, cenově dostupný a nezabere příliš úložného místa.
Prednosti
Všestrannost, cenová dostupnost, snadná údržba
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Viva Collection HR1388/80 Salátovač
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Viva Collection HR1388/80 Salátovač