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  • Svježa domaća hrana na jednostavan način
  • Svježa domaća hrana na jednostavan način
  • Svježa domaća hrana na jednostavan način
  • Svježa domaća hrana na jednostavan način
  • Svježa domaća hrana na jednostavan način
  • Svježa domaća hrana na jednostavan način
  • Svježa domaća hrana na jednostavan način
  • Svježa domaća hrana na jednostavan način
  • Svježa domaća hrana na jednostavan način
  • Svježa domaća hrana na jednostavan način
  • Svježa domaća hrana na jednostavan način
  • Svježa domaća hrana na jednostavan način
  • Svježa domaća hrana na jednostavan način
  • Svježa domaća hrana na jednostavan način

Obustavljeno

Daily CollectionSjeckalica

HR1393/00

4.5
| (41) Recenzije | 90% osoba preporučuje ovaj proizvod

1 nagrada

Svježa domaća hrana na jednostavan način
Vaš kuhinjski pomoćnik. Može narezati što god želite – od povrća i začinskog bilja do orašastih plodova itd. za samo nekoliko sekundi. Zahvaljujući rukovanju jednim pritiskom gumba i kompaktnoj veličini, rezanje nikada nije bilo ovako jednostavno.
Pogledajte sve prednosti

Savršeno narezani luk, začinsko bilje, orašasti plodovi i drugo

Svježa domaća hrana na jednostavan način

  • 450 W

  • 0,7 l

  • Plastična zdjela

  • 2 oštrice

Velika zdjela od 0,7 l

Velika zdjela od 0,7 l

Velika zdjela od 0,7 l iskoristive zapremnine od 0,5 l.

Lako rukovanje pritiskom prema dolje

Lako rukovanje pritiskom prema dolje

Lako rukovanje jednostavnim pritiskom gumba.

Snažni motor od 450 W

Snažni motor od 450 W

Tehničke specifikacije

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Nagrade

  • Award image VRS_AWARD-961301

Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
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4.5

od 5

41

Recenzije

90%

osoba preporučuje ovaj proizvod

2

21/04/2026

Slovensko

Slovensko

Provjereni kupac

Daily Collection HR1393/00 Nadstavec na sekanie

Výrobok Daily Collection HR1393/00 Nadstavec na sekanie je super. Oproti rovnakým výrobkom v iných sieťach má tento výrobok od spoločnosti Philips silný motor. Jednoduchá sa poskladá a ešte jednoduchšie umyje. Zomelie, poseká všetko čo potrebujem, orechy, mandle, suché rožky, bylinky .... Výrobok je pevný.

Prednosti

Silný motor a pevný materiál

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Daily Collection HR1393/00 Nadstavec na sekanie

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Daily Collection HR1393/00 Nadstavec na sekanie

26/04/2021

Česká republika

Česká republika

Provjereni kupac

Výrobek urychluje vaření

Ihned složený, snadná manipulace, přitom je bytelny, seká v podstatě okamžitě, mytí i (v myčce) je naprosto jednoduché. Geniální přístroj. Už žádné krájení cibule na kostičky, nasekana za 3 vteřiny.

Prednosti

rychlost, jednoduchost ovládání

Mane

nemá

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Kolekce Daily HR1393/00 Sekáček

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Kolekce Daily HR1393/00 Sekáček

12/08/2020

Česká republika

Česká republika

Provjereni kupac

Skladný pomocník

Kvalitní produkt, všestranný, cenově dostupný a nezabere příliš úložného místa.

Prednosti

Všestrannost, cenová dostupnost, snadná údržba

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Viva Collection HR1388/80 Salátovač

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Viva Collection HR1388/80 Salátovač

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