2 godine jamstva
Obustavljeno
200 W
6 diskova
Izravno u zdjelu, lonac i wok
XL disk za rez. krump. na trakice
5 diskova omogućuju sjeckanje, ribanje i rezanje na trakice za beskrajne varijacije. Jednostavno odaberite disk i pričvrstite ga na držač diska.
Aparat za salate tvrtke Philips ima zasebni izuzetno veliki disk za rezanje na trakice, npr. krumpira za pripremu krumpirića ili drugih namirnica kao što su mrkve, bundeva, koraba, tikvice itd. Krajnji rezultat idealan je za vaše omiljeno jelo s prženim povrćem.
Značajka izravnog posluživanja kod aparata za salate tvrtke Philips omogućava rezanje sastojaka izravno u odabranu zdjelu za salatu, lonac za kuhanje ili wok. Visoko smješteni grlić omogućava uporabu čak i visokih posuda za velike količine. To znači da ćete nakon pripreme hrane imati manje za čistiti.
4.5
od 5
41
Recenzije
90%
osoba preporučuje ovaj proizvod
Ivana H.
21/04/2026
Slovensko
Provjereni kupac
Daily Collection HR1393/00 Nadstavec na sekanie
Výrobok Daily Collection HR1393/00 Nadstavec na sekanie je super. Oproti rovnakým výrobkom v iných sieťach má tento výrobok od spoločnosti Philips silný motor. Jednoduchá sa poskladá a ešte jednoduchšie umyje. Zomelie, poseká všetko čo potrebujem, orechy, mandle, suché rožky, bylinky .... Výrobok je pevný.
Prednosti
Silný motor a pevný materiál
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Daily Collection HR1393/00 Nadstavec na sekanie
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Daily Collection HR1393/00 Nadstavec na sekanie
Miishak92
26/04/2021
Česká republika
Provjereni kupac
Výrobek urychluje vaření
Ihned složený, snadná manipulace, přitom je bytelny, seká v podstatě okamžitě, mytí i (v myčce) je naprosto jednoduché. Geniální přístroj. Už žádné krájení cibule na kostičky, nasekana za 3 vteřiny.
Prednosti
rychlost, jednoduchost ovládání
Mane
nemá
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Kolekce Daily HR1393/00 Sekáček
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Kolekce Daily HR1393/00 Sekáček
Fili2
12/08/2020
Česká republika
Provjereni kupac
Skladný pomocník
Kvalitní produkt, všestranný, cenově dostupný a nezabere příliš úložného místa.
Prednosti
Všestrannost, cenová dostupnost, snadná údržba
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Viva Collection HR1388/80 Salátovač
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Viva Collection HR1388/80 Salátovač