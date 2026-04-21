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  • Svježe domaće salate i još mnogo toga
  • Svježe domaće salate i još mnogo toga
  • Svježe domaće salate i još mnogo toga
  • Svježe domaće salate i još mnogo toga
  • Svježe domaće salate i još mnogo toga
  • Svježe domaće salate i još mnogo toga
  • Svježe domaće salate i još mnogo toga
  • Svježe domaće salate i još mnogo toga
  • Svježe domaće salate i još mnogo toga
  • Svježe domaće salate i još mnogo toga
  • Svježe domaće salate i još mnogo toga
  • Svježe domaće salate i još mnogo toga
  • Svježe domaće salate i još mnogo toga
  • Svježe domaće salate i još mnogo toga
  • Svježe domaće salate i još mnogo toga
  • Svježe domaće salate i još mnogo toga
  • Svježe domaće salate i još mnogo toga
  • Svježe domaće salate i još mnogo toga
  • Svježe domaće salate i još mnogo toga
  • Svježe domaće salate i još mnogo toga
  • Svježe domaće salate i još mnogo toga
  • Svježe domaće salate i još mnogo toga
  • Svježe domaće salate i još mnogo toga
  • Svježe domaće salate i još mnogo toga

Obustavljeno

Viva CollectionAparat za salate

HR1388/80

4.5
| (41) Recenzije | 90% osoba preporučuje ovaj proizvod
Svježe domaće salate i još mnogo toga
Aparat za salate tvrtke Philips može sjeckati, ribati i rezati na trake povrće, sir, salamu i mnoge druge namirnice izravno u zdjelu za salatu, lonac za kuhanje ili wok. Izuzetno veliki disk za rezanje na trakice omogućava vam rezanje krumpira za pripremu krumpirića. U roku od nekoliko sekundi napravit ćete salate i mnogo više.
Pogledajte sve prednosti

Brzo do savršenih rezultata bilo kojeg oblika i veličine

Svježe domaće salate i još mnogo toga

  • 200 W

  • 6 diskova

  • Izravno u zdjelu, lonac i wok

  • XL disk za rez. krump. na trakice

5 diskova za rezultate bilo kojeg oblika i veličine

5 diskova za rezultate bilo kojeg oblika i veličine

5 diskova omogućuju sjeckanje, ribanje i rezanje na trakice za beskrajne varijacije. Jednostavno odaberite disk i pričvrstite ga na držač diska.

Potpuno metalni izuzetno veliki disk za rezanje na trakice, npr. krumpira

Potpuno metalni izuzetno veliki disk za rezanje na trakice, npr. krumpira

Aparat za salate tvrtke Philips ima zasebni izuzetno veliki disk za rezanje na trakice, npr. krumpira za pripremu krumpirića ili drugih namirnica kao što su mrkve, bundeva, koraba, tikvice itd. Krajnji rezultat idealan je za vaše omiljeno jelo s prženim povrćem.

Izravno u zdjelu, lonac ili wok

Izravno u zdjelu, lonac ili wok

Značajka izravnog posluživanja kod aparata za salate tvrtke Philips omogućava rezanje sastojaka izravno u odabranu zdjelu za salatu, lonac za kuhanje ili wok. Visoko smješteni grlić omogućava uporabu čak i visokih posuda za velike količine. To znači da ćete nakon pripreme hrane imati manje za čistiti.

Tehničke specifikacije

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Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
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4.5

od 5

41

Recenzije

90%

osoba preporučuje ovaj proizvod

2

21/04/2026

Slovensko

Slovensko

Provjereni kupac

Daily Collection HR1393/00 Nadstavec na sekanie

Výrobok Daily Collection HR1393/00 Nadstavec na sekanie je super. Oproti rovnakým výrobkom v iných sieťach má tento výrobok od spoločnosti Philips silný motor. Jednoduchá sa poskladá a ešte jednoduchšie umyje. Zomelie, poseká všetko čo potrebujem, orechy, mandle, suché rožky, bylinky .... Výrobok je pevný.

Prednosti

Silný motor a pevný materiál

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Daily Collection HR1393/00 Nadstavec na sekanie

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Daily Collection HR1393/00 Nadstavec na sekanie

26/04/2021

Česká republika

Česká republika

Provjereni kupac

Výrobek urychluje vaření

Ihned složený, snadná manipulace, přitom je bytelny, seká v podstatě okamžitě, mytí i (v myčce) je naprosto jednoduché. Geniální přístroj. Už žádné krájení cibule na kostičky, nasekana za 3 vteřiny.

Prednosti

rychlost, jednoduchost ovládání

Mane

nemá

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Kolekce Daily HR1393/00 Sekáček

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Kolekce Daily HR1393/00 Sekáček

12/08/2020

Česká republika

Česká republika

Provjereni kupac

Skladný pomocník

Kvalitní produkt, všestranný, cenově dostupný a nezabere příliš úložného místa.

Prednosti

Všestrannost, cenová dostupnost, snadná údržba

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Viva Collection HR1388/80 Salátovač

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Viva Collection HR1388/80 Salátovač

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