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  • Osigurajte glatko brijanje
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  • Osigurajte glatko brijanje
  • Osigurajte glatko brijanje
  • Osigurajte glatko brijanje

Obustavljeno

Glave za brijanje

HQ8/50

4.4
| (7) Recenzije | 86% osoba preporučuje ovaj proizvod
Osigurajte glatko brijanje
U roku od dvije godine glave vašeg aparata za brijanje podrezat će 9 milijuna dlačica na vašem licu. Zamijenite glave za brijanje i vratite pune radne značajke.
Pogledajte sve prednosti

Glave za brijanje mijenjajte svake 2 godine kako bi pružale najbolje rezultate

Osigurajte glatko brijanje

  • Ne proizvodi se

  • SH50 kao zamjena

Tehnologija Super Lift & Cut sa sustavom dvostrukih oštrica

Tehnologija Super Lift & Cut sa sustavom dvostrukih oštrica

Sustav s dvostrukom oštricom Philips aparata za brijanje: prva oštrica podiže, a druga reže za ugodno, ali temeljito brijanje.

Sustav Precision Cutting

Sustav Precision Cutting

Aparat za brijanje Philips ima iznimno tanke glave s otvorima za brijanje dugačkih dlaka i rupama za brijanje najkraćih dlačica.

Glave za ugodno brijanje

Glave za ugodno brijanje

Profil ovih glava za brijanje tvrtke Philips omogućava glatko klizenje kožom i ugodno brijanje.

Tehničke specifikacije

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Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
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4.4

od 5

7

Recenzije

86%

osoba preporučuje ovaj proizvod

2
1

01/01/2016

Česká republika

Česká republika

Provjereni kupac

Vynikající produkt.

Tento výrobek jsem zakoupil po dvou letech provozu původních frézek.Těším se na další dva roky výborného holení.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za HQ8/50 Holící hlava Dual Precision

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za HQ8/50 Holící hlava Dual Precision

20/01/2019

Magyarország

Magyarország

Hihetetlen élettartam és megbízhatóság.

Soha nem találtam elég alaposnak a villanyborotvákat. Négy éve azonban kaptam egy Philips elektromos borotvát. Lenyűgözött a kényelme és a tisztíthatóságának egyszerűsége. A hagyományos borotvák tisztítása mind a mai napig nehézkes. Ennél a borotvánál csak egy mozdulat. A hatásfoka kiváló, élettartama hihetetlen. Igazi igásló a mindennapokra Achilles sarkak nélkül. Még a kábel is tartós. Nem találtam gyenge pontot.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za HQ8/50 körkések

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za HQ8/50 körkések

06/03/2017

Polska

Polska

Provjereni kupac

Zadowolony jestem z produktu

Po wymianie noży w golarce jestem zadowolony z efektu golenia

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za HQ8/40 głowice golące

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za HQ8/40 głowice golące

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