2 godine jamstva
Obustavljeno
Ne proizvodi se
SH50 kao zamjena
Sustav s dvostrukom oštricom Philips aparata za brijanje: prva oštrica podiže, a druga reže za ugodno, ali temeljito brijanje.
Aparat za brijanje Philips ima iznimno tanke glave s otvorima za brijanje dugačkih dlaka i rupama za brijanje najkraćih dlačica.
Profil ovih glava za brijanje tvrtke Philips omogućava glatko klizenje kožom i ugodno brijanje.
4.4
od 5
7
Recenzije
86%
osoba preporučuje ovaj proizvod
Ládys
01/01/2016
Česká republika
Provjereni kupac
Vynikající produkt.
Tento výrobek jsem zakoupil po dvou letech provozu původních frézek.Těším se na další dva roky výborného holení.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za HQ8/50 Holící hlava Dual Precision
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za HQ8/50 Holící hlava Dual Precision
Rasenko
20/01/2019
Magyarország
Hihetetlen élettartam és megbízhatóság.
Soha nem találtam elég alaposnak a villanyborotvákat. Négy éve azonban kaptam egy Philips elektromos borotvát. Lenyűgözött a kényelme és a tisztíthatóságának egyszerűsége. A hagyományos borotvák tisztítása mind a mai napig nehézkes. Ennél a borotvánál csak egy mozdulat. A hatásfoka kiváló, élettartama hihetetlen. Igazi igásló a mindennapokra Achilles sarkak nélkül. Még a kábel is tartós. Nem találtam gyenge pontot.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za HQ8/50 körkések
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za HQ8/50 körkések
Heniek1004
06/03/2017
Polska
Provjereni kupac
Zadowolony jestem z produktu
Po wymianie noży w golarce jestem zadowolony z efektu golenia
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za HQ8/40 głowice golące
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za HQ8/40 głowice golące