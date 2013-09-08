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Obustavljeno

Glave za brijanje

HQ6/50

5

| (1) Recenzije | 100% osoba preporučuje ovaj proizvod

Osigurajte glatko brijanje

U roku od dvije godine glave vašeg aparata za brijanje podrezat će 9 milijuna dlačica na vašem licu. Zamijenite glave za brijanje i vratite pune radne značajke.

Pogledajte sve prednosti

Glave za brijanje mijenjajte svake 2 godine kako bi pružale najbolje rezultate

Osigurajte glatko brijanje

  • Lift & Cut

  • 3 glave

Tehnologija Super Lift & Cut sa sustavom dvostrukih oštrica

Tehnologija Super Lift & Cut sa sustavom dvostrukih oštrica

Sustav s dvostrukom oštricom Philips aparata za brijanje: prva oštrica podiže, a druga reže za ugodno, ali temeljito brijanje.

Sustav Precision Cutting

Sustav Precision Cutting

Aparat za brijanje Philips ima iznimno tanke glave s otvorima za brijanje dugačkih dlaka i rupama za brijanje najkraćih dlačica.

Tehničke specifikacije

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Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
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5.0

od 5

1

Recenzije

100%

osoba preporučuje ovaj proizvod

4
3
2
1

08/09/2013

Česká republika

Česká republika

Tento strojek je výborný

Tento strojek používám už asi pět let a je výborný. Akumulátor zatím drží dobře a jediná investice byla do holicích frézek. Ale ty se po čase musí měnit všude. Holí pěkně, rychle a hladce. Údržba je snadná a rychlá. Stačí propláchnout vodou.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za HQ6/50 holicí hlavy

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za HQ6/50 holicí hlavy

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