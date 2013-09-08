Obustavljeno
Osigurajte glatko brijanje
U roku od dvije godine glave vašeg aparata za brijanje podrezat će 9 milijuna dlačica na vašem licu. Zamijenite glave za brijanje i vratite pune radne značajke.
Lift & Cut
3 glave
Sustav s dvostrukom oštricom Philips aparata za brijanje: prva oštrica podiže, a druga reže za ugodno, ali temeljito brijanje.
Aparat za brijanje Philips ima iznimno tanke glave s otvorima za brijanje dugačkih dlaka i rupama za brijanje najkraćih dlačica.
5.0
od 5
1
Recenzije
100%
osoba preporučuje ovaj proizvod
Vitásek
08/09/2013
Česká republika
Tento strojek je výborný
Tento strojek používám už asi pět let a je výborný. Akumulátor zatím drží dobře a jediná investice byla do holicích frézek. Ale ty se po čase musí měnit všude. Holí pěkně, rychle a hladce. Údržba je snadná a rychlá. Stačí propláchnout vodou.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za HQ6/50 holicí hlavy
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za HQ6/50 holicí hlavy