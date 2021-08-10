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  • Osigurajte glatko brijanje
  • Osigurajte glatko brijanje
  • Osigurajte glatko brijanje
  • Osigurajte glatko brijanje
  • Osigurajte glatko brijanje
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  • Osigurajte glatko brijanje
  • Osigurajte glatko brijanje
  • Osigurajte glatko brijanje
  • Osigurajte glatko brijanje

Obustavljeno

Glave za brijanje

HQ56/50

3
| (2) Recenzije
Osigurajte glatko brijanje
U roku od dvije godine glave vašeg aparata za brijanje podrezat će 9 milijuna dlačica na vašem licu. Zamijenite glave za brijanje i vratite pune performanse.
Pogledajte sve prednosti

Glave za brijanje mijenjajte svake 2 godine kako bi pružale najbolje rezultate

Osigurajte glatko brijanje

  • CloseCut

  • Komp. sa serijom HQ900

  • Komp. s HQ64, HQ66, HQ68, HQ69

Brije čak i najkraće dlačice

Izdržljive CloseCut oštrice koje se same oštre za glatko brijanje

Izdržljive CloseCut oštrice koje se same oštre za glatko brijanje

CloseCut oštrice vrhunske izrade pouzdano jamče glatko i brzo brijanje svaki put. Izdržljive oštrice koje se same oštre otporne su na trošenje te jamče brzo i učinkovito brijanje.

Tehničke specifikacije

Pronađite podršku za ovaj proizvod

Pronađite česta pitanja, korisničke priručnike, sigurnosne informacije i savjete

Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
Mišljenja kupaca u obliku ocjena proizvoda i ocjena sa zvjezdicama korisna su za sve. Ona vam omogućuju da saznate više o proizvodu i pomažu vam donijeti odluku o kupnji. Svaki kupac koji je kupio proizvod online ili u trgovini može ostaviti recenziju

3.0

od 5

2

Recenzije

4
3
2

10/08/2021

Magyarország

Magyarország

Provjereni kupac

A termék hibátlanul üzemel

Ár/érték aránya jó, megbízható, jó minőségű termék.

Prednosti

Kiváló

Mane

Nem tudok

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za HQ56/50 Körkések

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za HQ56/50 Körkések

28/11/2023

Polska

Polska

Provjereni kupac

Głowice Golące ( w moim przypadku nieGolące

Odczuć brak, ponieważ wspomniane głowice nie golą. Co trochę zniechęciło mnie do dalszych zakupów

Prednosti

Brak

Mane

Nie golą

Ova recenzija je napravljena za HQ56/50 głowice golące

Ova recenzija je napravljena za HQ56/50 głowice golące

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