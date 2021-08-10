2 godine jamstva
Obustavljeno
HQ56/50
CloseCut
Komp. sa serijom HQ900
Komp. s HQ64, HQ66, HQ68, HQ69
CloseCut oštrice vrhunske izrade pouzdano jamče glatko i brzo brijanje svaki put. Izdržljive oštrice koje se same oštre otporne su na trošenje te jamče brzo i učinkovito brijanje.
3.0
od 5
2
Recenzije
Saca71
10/08/2021
Magyarország
Provjereni kupac
A termék hibátlanul üzemel
Ár/érték aránya jó, megbízható, jó minőségű termék.
Prednosti
Kiváló
Mane
Nem tudok
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za HQ56/50 Körkések
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za HQ56/50 Körkések
28/11/2023
Polska
Dio promocije
Provjereni kupac
Głowice Golące ( w moim przypadku nieGolące
Odczuć brak, ponieważ wspomniane głowice nie golą. Co trochę zniechęciło mnie do dalszych zakupów
Prednosti
Brak
Mane
Nie golą
Ova recenzija je napravljena za HQ56/50 głowice golące
Ova recenzija je napravljena za HQ56/50 głowice golące