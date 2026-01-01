ProizvodiPodrška

Prijavi se za 10% popusta

Posjeti Philips online shop

2 godine jamstva

Sve serije

  • Obnavljanjem se postižu bolji rezultati
  • Obnavljanjem se postižu bolji rezultati

Glave za brijanje

HQ177/40

Obnavljanjem se postižu bolji rezultati
Za održavanje maksimalnog učinka vašeg aparata za brijanje Philips zamijenite glave za brijanje svake 2 godine
Pogledajte sve prednosti

Glatko brijanje

Obnavljanjem se postižu bolji rezultati

  • Lift & Cut

  • 3 glave

Dvostruki sustav oštrica podiže dlaku kako bi ju nježno podrezao

Za ugodnije brijanje i manje nadraživanja kože

Tehničke specifikacije

Pronađite podršku za ovaj proizvod

Pronađite česta pitanja, korisničke priručnike, sigurnosne informacije i savjete

Pronađite rezervni dio ili dodatnu opremu

Idi na dijelove i dodatnu opremu

Dijelovi i dodatni pribor

Recenzije

Prijavite se na naš newsletter i prvi pristupite ekskluzivnim ponudama

  • Posebne ponude
  • Prvi pristupite pogodnostima
  • Savjeti i trikovi

Želim primati promotivne obavijesti – na temelju svojih preferencija i ponašanja – o Philips proizvodima, uslugama, događajima i promocijama. Mogu se jednostavno odjaviti u bilo kojem trenutku!

  • Posebne ponude
  • Prvi pristupite pogodnostima
  • Savjeti i trikovi