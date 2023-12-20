2 godine jamstva
Pomične ploče od titanija
Precizna kontrola uz 230 C
Njega ionima za sjajnu kosu
Vrijeme zagrijavanja od 10 sekundi
Profesionalne ploče obložene titanijem pružaju najbolje provođenje topline. Superiorni materijal ploča izdržljiv je i brzo prenosi toplinu, što rezultira glatkim i brzim ravnanjem.
Pomične ploče pomiču se u slučaju prevelikog pritiska tijekom ravnanja. Time se sprječava oštećenje vlasi te tako smanjuje ukupno lomljenje kose.
Dulje ploče od 100 mm omogućavaju bolji kontakt s kosom i pomažu u postizanju savršenih rezultata ravnanja u manje vremena.
4.8
od 5
148
Recenzije
95%
osoba preporučuje ovaj proizvod
Mimi1999
20/12/2023
Hrvatska
Odlična pegla za kosu
Ova pegla je profesionalna i stvarno radi dobro svoj posao. Odlična ravna i kosa poslije bude mekana kao svila. Ne oštećuje kosu.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Prestige Pro HPS930/00 Uređaj za ravnanje kose
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Prestige Pro HPS930/00 Uređaj za ravnanje kose
opavic2
28/04/2021
Hrvatska
Provjereni kupac
Odličan.
Zato što je odlićan,lijepi dizajn i odlićan rad.Preporuka svima.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Prestige Pro HPS930/00 Uređaj za ravnanje kose
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Prestige Pro HPS930/00 Uređaj za ravnanje kose
Ivana11111
28/01/2020
Hrvatska
Provjereni kupac
Pegla po mojoj mjeri
Pegla je lagana i praktična za rukovanje i daje dobar rezultat.
Prednosti
Dizajn
Mane
Nema
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Prestige Pro HPS930/00 Uređaj za ravnanje kose
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Prestige Pro HPS930/00 Uređaj za ravnanje kose
XXX (Preserve up to 95% of hair moisture)