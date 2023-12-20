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  • Profesionalno ravnanje uz ploče od titanija
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  • Profesionalno ravnanje uz ploče od titanija
  • Profesionalno ravnanje uz ploče od titanija
  • Profesionalno ravnanje uz ploče od titanija
  • Profesionalno ravnanje uz ploče od titanija
  • Profesionalno ravnanje uz ploče od titanija
  • Profesionalno ravnanje uz ploče od titanija
  • Profesionalno ravnanje uz ploče od titanija
  • Profesionalno ravnanje uz ploče od titanija
  • Profesionalno ravnanje uz ploče od titanija
  • Profesionalno ravnanje uz ploče od titanija
  • Profesionalno ravnanje uz ploče od titanija
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  • Profesionalno ravnanje uz ploče od titanija
  • Profesionalno ravnanje uz ploče od titanija
  • Profesionalno ravnanje uz ploče od titanija
  • Profesionalno ravnanje uz ploče od titanija
  • Profesionalno ravnanje uz ploče od titanija
  • Profesionalno ravnanje uz ploče od titanija
  • Profesionalno ravnanje uz ploče od titanija
  • Profesionalno ravnanje uz ploče od titanija
  • Profesionalno ravnanje uz ploče od titanija
  • Profesionalno ravnanje uz ploče od titanija

Prestige ProUređaj za ravnanje kose

HPS930/00

4.8
| (148) Recenzije | 95% osoba preporučuje ovaj proizvod
Profesionalno ravnanje uz ploče od titanija
Uređaj za ravnanje kose Philips Prestige Pro pruža najbržu profesionalnu izvedbu s pomičnim pločama od titanija. Započnite odmah uz vrijeme zagrijavanja od 10 s i uživajte u optimalnom upravljanju uz digitalnu kontrolu temperature.
Pogledajte sve prednosti
DO NOT OVERWRITE THIS ASSET - THIS IS A PLACEHOLDER ASSET USED IN MANY PAGES. IF YOU WANT TO CHANGE THE PLACEHOLDER IN YOUR PAGE, REMOVE IT FROM YOUR ENTRY AND ADD ANOTHER IMAGE.

Preserve up to 95% of hair moisture1

Profesionalno ravnanje uz ploče od titanija

  • Pomične ploče od titanija

  • Precizna kontrola uz 230 C

  • Njega ionima za sjajnu kosu

  • Vrijeme zagrijavanja od 10 sekundi

Ploče obložene titanijem za brzo i lako ravnanje

Ploče obložene titanijem za brzo i lako ravnanje

Profesionalne ploče obložene titanijem pružaju najbolje provođenje topline. Superiorni materijal ploča izdržljiv je i brzo prenosi toplinu, što rezultira glatkim i brzim ravnanjem.

Spriječite lomljenje kose uz pomične ploče

Spriječite lomljenje kose uz pomične ploče

Pomične ploče pomiču se u slučaju prevelikog pritiska tijekom ravnanja. Time se sprječava oštećenje vlasi te tako smanjuje ukupno lomljenje kose.

Dugačke ploče od 100 mm za brzo i lako ravnanje

Dugačke ploče od 100 mm za brzo i lako ravnanje

Dulje ploče od 100 mm omogućavaju bolji kontakt s kosom i pomažu u postizanju savršenih rezultata ravnanja u manje vremena.

Tehničke specifikacije

Pronađite podršku za ovaj proizvod

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Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
Mišljenja kupaca u obliku ocjena proizvoda i ocjena sa zvjezdicama korisna su za sve. Ona vam omogućuju da saznate više o proizvodu i pomažu vam donijeti odluku o kupnji. Svaki kupac koji je kupio proizvod online ili u trgovini može ostaviti recenziju

4.8

od 5

148

Recenzije

95%

osoba preporučuje ovaj proizvod

20/12/2023

Hrvatska

Hrvatska

Odlična pegla za kosu

Ova pegla je profesionalna i stvarno radi dobro svoj posao. Odlična ravna i kosa poslije bude mekana kao svila. Ne oštećuje kosu.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Prestige Pro HPS930/00 Uređaj za ravnanje kose

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Prestige Pro HPS930/00 Uređaj za ravnanje kose

28/04/2021

Hrvatska

Hrvatska

Provjereni kupac

Odličan.

Zato što je odlićan,lijepi dizajn i odlićan rad.Preporuka svima.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Prestige Pro HPS930/00 Uređaj za ravnanje kose

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Prestige Pro HPS930/00 Uređaj za ravnanje kose

28/01/2020

Hrvatska

Hrvatska

Provjereni kupac

Pegla po mojoj mjeri

Pegla je lagana i praktična za rukovanje i daje dobar rezultat.

Prednosti

Dizajn

Mane

Nema

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Prestige Pro HPS930/00 Uređaj za ravnanje kose

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Prestige Pro HPS930/00 Uređaj za ravnanje kose

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Upozorenja

  1. XXX (Preserve up to 95% of hair moisture) 