2 godine jamstva
Snaga sušenja od 2300 W
Snažan AC motor
Snažan protok zraka do 170 km/h*
Usmjerivač Style & Protect
Sušilo za kosu Pro ima visokoučinkoviti AC motor brzine protoka zraka do 170 km/h*, što je za 50% brže**. Razvijeno je za profesionalne, učinkovite rezultate.
Ovo profesionalno sušilo za kosu snage 2300 W ima moćan protok zraka. Tako nastaje kombinacija snage i brzine koja sušenje i oblikovanje frizure čini bržim i jednostavnijim.
Negativno nabijeni ioni eliminiraju statički elektricitet, regeneriraju kosu i zaglađuju vlasi radi postizanja većeg sjaja kose. Rezultat je glatka i sjajna kosa bez statičkog elektriciteta.
Nagrade
4.8
od 5
275
Recenzije
96%
osoba preporučuje ovaj proizvod
Fanika
29/06/2024
Hrvatska
preporučam
vrlo jak fen, brzo osuši kosu , kosa je mekana i nije raspršena na sve strane. jako sam zadovoljna nakon prvog korištenja.
Prednosti
jako brzo osuši kosu, kosa je mekana i nije raspršena :)
Mane
malo je težak
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Prestige Pro HPS920/00 Sušilo za kosu
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Prestige Pro HPS920/00 Sušilo za kosu
Pasitovito
03/02/2021
Hrvatska
Najbolje sušilo koje sam ikad imala
Nedavno sam kupila ovo sušilo i mogu reći da je stvarno jedno od najboljih koje sam imala. Imam dugu kosu koju obavezno feniram, a s ovim sušilom vrijeme sušenja i feniranja mi se skratilo u pola. Obavezno koristim postavku ThermoProtect da mi kosa ostane mekana i sjajna. Sve u svemu, odličan proizvod!
Prednosti
Postavka ThermoProtect, sušenje bez elektriciteta
Mane
Ništa :)
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Prestige Pro HPS920/00 Sušilo za kosu
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Prestige Pro HPS920/00 Sušilo za kosu
Maja P.
02/02/2021
Hrvatska
Nikad bolji fen za kosu nisam probala
Ovaj uređaj je ČUDO! Jedini koji se može usporediti s jačinm onih iz salona. Osuši kosu u trenu, kosa je sjajna i mekana! Aposolutne preporuke, pogotovo za cure s gustom i suhom kosom poput moje.
Prednosti
jačina, brzina, njega kose
Mane
nemam ih
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Prestige Pro HPS920/00 Sušilo za kosu
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Prestige Pro HPS920/00 Sušilo za kosu
XXX (Preserve up to 95% of hair moisture)
Ispitano mlaznicom od 6 mm na postavci brzine 2 i postavci topline 2
u odnosu na prethodni model HP4997