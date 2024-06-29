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  • Dizajniran za brzo profesionalno sušenje i oblikovanje
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  • Dizajniran za brzo profesionalno sušenje i oblikovanje
  • Dizajniran za brzo profesionalno sušenje i oblikovanje
  • Dizajniran za brzo profesionalno sušenje i oblikovanje
  • Dizajniran za brzo profesionalno sušenje i oblikovanje
  • Dizajniran za brzo profesionalno sušenje i oblikovanje
  • Dizajniran za brzo profesionalno sušenje i oblikovanje
  • Dizajniran za brzo profesionalno sušenje i oblikovanje
  • Dizajniran za brzo profesionalno sušenje i oblikovanje
  • Dizajniran za brzo profesionalno sušenje i oblikovanje
  • Dizajniran za brzo profesionalno sušenje i oblikovanje
  • Dizajniran za brzo profesionalno sušenje i oblikovanje
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  • Dizajniran za brzo profesionalno sušenje i oblikovanje
  • Dizajniran za brzo profesionalno sušenje i oblikovanje
  • Dizajniran za brzo profesionalno sušenje i oblikovanje
  • Dizajniran za brzo profesionalno sušenje i oblikovanje
  • Dizajniran za brzo profesionalno sušenje i oblikovanje
  • Dizajniran za brzo profesionalno sušenje i oblikovanje
  • Dizajniran za brzo profesionalno sušenje i oblikovanje
  • Dizajniran za brzo profesionalno sušenje i oblikovanje
  • Dizajniran za brzo profesionalno sušenje i oblikovanje
  • Dizajniran za brzo profesionalno sušenje i oblikovanje

2+2 produljeno jamstvo

Prestige ProSušilo za kosu

HPS920/00

4.8
| (275) Recenzije | 96% osoba preporučuje ovaj proizvod

2 Nagrade

Dizajniran za brzo profesionalno sušenje i oblikovanje
Philips sušilo za kosu Prestige Pro ima profesionalni motor na izmjeničnu struju snage od 2300 W koji postiže do 170 km/h*, što je za 50 % brže**. Jedinstveni usmjerivač protoka zraka Style&Protect omoguće profesionalno oblikovanje kose bez pregrijavanja.
Pogledajte sve prednosti
DO NOT OVERWRITE THIS ASSET - THIS IS A PLACEHOLDER ASSET USED IN MANY PAGES. IF YOU WANT TO CHANGE THE PLACEHOLDER IN YOUR PAGE, REMOVE IT FROM YOUR ENTRY AND ADD ANOTHER IMAGE.

Preserve up to 95% of hair moisture1

Dizajniran za brzo profesionalno sušenje i oblikovanje

  • Snaga sušenja od 2300 W

  • Snažan AC motor

  • Snažan protok zraka do 170 km/h*

  • Usmjerivač Style & Protect

Snažan AC motor za brzo sušenje

Snažan AC motor za brzo sušenje

Sušilo za kosu Pro ima visokoučinkoviti AC motor brzine protoka zraka do 170 km/h*, što je za 50% brže**. Razvijeno je za profesionalne, učinkovite rezultate.

2300 W snage za brzo i učinkovito sušenje

2300 W snage za brzo i učinkovito sušenje

Ovo profesionalno sušilo za kosu snage 2300 W ima moćan protok zraka. Tako nastaje kombinacija snage i brzine koja sušenje i oblikovanje frizure čini bržim i jednostavnijim.

Njega ionima za glatku i sjajnu kosu bez statičkog elektriciteta

Njega ionima za glatku i sjajnu kosu bez statičkog elektriciteta

Negativno nabijeni ioni eliminiraju statički elektricitet, regeneriraju kosu i zaglađuju vlasi radi postizanja većeg sjaja kose. Rezultat je glatka i sjajna kosa bez statičkog elektriciteta.

Tehničke specifikacije

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Nagrade

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  • Award image AWARD-612371

Recenzije

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4.8

od 5

275

Recenzije

96%

osoba preporučuje ovaj proizvod

29/06/2024

Hrvatska

Hrvatska

preporučam

vrlo jak fen, brzo osuši kosu , kosa je mekana i nije raspršena na sve strane. jako sam zadovoljna nakon prvog korištenja.

Prednosti

jako brzo osuši kosu, kosa je mekana i nije raspršena :)

Mane

malo je težak

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Prestige Pro HPS920/00 Sušilo za kosu

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Prestige Pro HPS920/00 Sušilo za kosu

03/02/2021

Hrvatska

Hrvatska

Najbolje sušilo koje sam ikad imala

Nedavno sam kupila ovo sušilo i mogu reći da je stvarno jedno od najboljih koje sam imala. Imam dugu kosu koju obavezno feniram, a s ovim sušilom vrijeme sušenja i feniranja mi se skratilo u pola. Obavezno koristim postavku ThermoProtect da mi kosa ostane mekana i sjajna. Sve u svemu, odličan proizvod!

Prednosti

Postavka ThermoProtect, sušenje bez elektriciteta

Mane

Ništa :)

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Prestige Pro HPS920/00 Sušilo za kosu

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Prestige Pro HPS920/00 Sušilo za kosu

02/02/2021

Hrvatska

Hrvatska

Nikad bolji fen za kosu nisam probala

Ovaj uređaj je ČUDO! Jedini koji se može usporediti s jačinm onih iz salona. Osuši kosu u trenu, kosa je sjajna i mekana! Aposolutne preporuke, pogotovo za cure s gustom i suhom kosom poput moje.

Prednosti

jačina, brzina, njega kose

Mane

nemam ih

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Prestige Pro HPS920/00 Sušilo za kosu

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Prestige Pro HPS920/00 Sušilo za kosu

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Upozorenja

  1. XXX (Preserve up to 95% of hair moisture) 

  1. Ispitano mlaznicom od 6 mm na postavci brzine 2 i postavci topline 2

  2. u odnosu na prethodni model HP4997