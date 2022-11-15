2 godine jamstva
4 nastavka
Njega ionima
ThermoProtect temperatura
Air Styler sa strujanjem zraka od 800 W za nježno sušenje i oblikovanje. Svakoga dana kreirajte frizure kao iz salona.
Regeneracija ionima omogućava sušenje bez statičkog elektriciteta. Negativno nabijeni ioni sprječavaju stvaranje elektriciteta, regeneriraju kosu i čine je glatkom te na taj način pojačavaju njen sjaj. Rezultat je prekrasna sjajna, glatka kosa bez elektriciteta.
Postavka temperature ThermoProtect pruža optimalnu temperaturu za sušenje i dodatnu zaštitu od pregrijavanja kose. Protok zraka bit će jednako snažan, a rezultati najbolji mogući uz više njege.
4.7
od 5
389
Recenzije
95%
osoba preporučuje ovaj proizvod
Ira18
15/11/2022
Hrvatska
Dio promocije
Lagana i brza četka!
Brza i lagana četka s kojom začas napravim frizuru!
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Serije 3000 BHA301/00 Air Styler
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Serije 3000 BHA301/00 Air Styler
Mia42
15/11/2022
Hrvatska
Dio promocije
Vrhunska cetka za stiliziranje
Nakon par razlicitih modela isprobanih dobila sam preporuku od frendice za ovu cetku! Stvarno je predobra i vise mi kosa ne izgleda ko metla nego je uvijek lijepo isfenirana i nisam naelektrizirana nakon koristenja!’ Preporucam!
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Serije 3000 BHA301/00 Air Styler
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Serije 3000 BHA301/00 Air Styler
Iva19
15/11/2022
Hrvatska
Dio promocije
Jednostavna frizura
S ovom četkom se baš lako isfeniram, super za svaki dan
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Serije 3000 BHA301/00 Air Styler
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Serije 3000 BHA301/00 Air Styler
XXX (Preserve up to 95% of hair moisture)