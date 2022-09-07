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Obustavljeno

Aparat za uvijanje kose

HP8605/00

5

| (3) Recenzije | 100% osoba preporučuje ovaj proizvod

Uvojci prirodnog izgleda uz zaštitu kose

Želite li oblikovati uvojke prirodnog izgleda koje je jednostavno održavati, bez oštećenja i isušivanja kose? Aparat za kovrčanje kose CurlControl s cijevi od 25 mm za uvojke prirodnog izgleda ima zaštitnu keramičku oblogu i prilagodljivu postavku temperature za vaš tip kose

Pogledajte sve prednosti
DO NOT OVERWRITE THIS ASSET - THIS IS A PLACEHOLDER ASSET USED IN MANY PAGES. IF YOU WANT TO CHANGE THE PLACEHOLDER IN YOUR PAGE, REMOVE IT FROM YOUR ENTRY AND ADD ANOTHER IMAGE.

Preserve up to 95% of hair moisture1

Nježno sušenje kose

Uvojci prirodnog izgleda uz zaštitu kose

  • Cijev od 25 mm

  • Temperatura od 130 – 200 C

  • Keramički premaz

Cijev od 25 mm za uvojke prirodnog izgleda

Cijev od 25 mm za uvojke prirodnog izgleda

Promjer cijevi od 25 mm omogućava postizanje moderne valovite frizure i opuštenih kovrča koje će izgledati prirodno, kao da u njih nije uložen trud.

Zaštitna keramička obloga

Zaštitna keramička obloga

Zaštitna keramička obloga osigurava ravnomjerno raspoređivanje topline i manje oštećenje kose kako bi kosa bila sjajna i meka.

Kotačić otpornika i 8 postavki temperature

Kotačić otpornika s 8 postavki temperature (od 130 do 200 °C) omogućava vam odabir temperature koja odgovara tipu vaše kose

Tehničke specifikacije

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Pronađite česta pitanja, korisničke priručnike, sigurnosne informacije i savjete

Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
Mišljenja kupaca u obliku ocjena proizvoda i ocjena sa zvjezdicama korisna su za sve. Ona vam omogućuju da saznate više o proizvodu i pomažu vam donijeti odluku o kupnji. Svaki kupac koji je kupio proizvod online ili u trgovini može ostaviti recenziju

5.0

od 5

3

Recenzije

100%

osoba preporučuje ovaj proizvod

4
3
2
1

07/09/2022

България

България

Provjereni kupac

Маша за коса

Перфектно,трайно накъдря косата!!! Без да я изгаря!!!

Prednosti

Бързо ,загрява

Mane

Няма недостатъци

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za HP8605/00 Маша за къдрене

Datum upotrebe 2021-09-07

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za HP8605/00 Маша за къдрене

Datum upotrebe 2021-09-07

07/05/2019

România

România

Perfect

Perfect pentru bucle naturale.Stratul de ceramica nu arde parul si este foarte usor de folosit... Recomand!

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za HP8605/00 Ondulator

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za HP8605/00 Ondulator

11/07/2016

България

България

Boryana Kancheva

лесно загрява, оформя къдриците който желаете, доволна съм

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za HP8605/00 Маша за къдрене

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za HP8605/00 Маша за къдрене

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Upozorenja

  1. XXX (Preserve up to 95% of hair moisture) 