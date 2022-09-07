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Uvojci prirodnog izgleda uz zaštitu kose
Želite li oblikovati uvojke prirodnog izgleda koje je jednostavno održavati, bez oštećenja i isušivanja kose? Aparat za kovrčanje kose CurlControl s cijevi od 25 mm za uvojke prirodnog izgleda ima zaštitnu keramičku oblogu i prilagodljivu postavku temperature za vaš tip kose
Cijev od 25 mm
Temperatura od 130 – 200 C
Keramički premaz
Promjer cijevi od 25 mm omogućava postizanje moderne valovite frizure i opuštenih kovrča koje će izgledati prirodno, kao da u njih nije uložen trud.
Zaštitna keramička obloga osigurava ravnomjerno raspoređivanje topline i manje oštećenje kose kako bi kosa bila sjajna i meka.
Kotačić otpornika s 8 postavki temperature (od 130 do 200 °C) omogućava vam odabir temperature koja odgovara tipu vaše kose
Pronađite česta pitanja, korisničke priručnike, sigurnosne informacije i savjete
5.0
od 5
3
Recenzije
100%
osoba preporučuje ovaj proizvod
Минито
07/09/2022
България
Provjereni kupac
Маша за коса
Перфектно,трайно накъдря косата!!! Без да я изгаря!!!
Prednosti
Бързо ,загрява
Mane
Няма недостатъци
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za HP8605/00 Маша за къдрене
Datum upotrebe 2021-09-07
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za HP8605/00 Маша за къдрене
Datum upotrebe 2021-09-07
AlexandraIlie
07/05/2019
România
Perfect
Perfect pentru bucle naturale.Stratul de ceramica nu arde parul si este foarte usor de folosit... Recomand!
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za HP8605/00 Ondulator
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za HP8605/00 Ondulator
BKancheva
11/07/2016
България
Boryana Kancheva
лесно загрява, оформя къдриците който желаете, доволна съм
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za HP8605/00 Маша за къдрене
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za HP8605/00 Маша за къдрене
XXX (Preserve up to 95% of hair moisture)