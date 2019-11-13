HP8602/00
Oblikujte uvojke na nježan način
Živahne, lepršave kovrče i spiralne kovrče koje jamče razigranu, mladenačku frizuru. Sada ih je lako postići zahvaljujući aparatu za kovrčanje kose sa zaštitnim keramičkim premazom
Cijev od 16 mm
Temperatura od 190 C
Keramički premaz
Cijev promjera 16 mm omogućava oblikovanje živahnih i spiralnih kovrča punih života uz koje ćete izgledati veselo i mladoliko
Zaštitna keramička obloga osigurava ravnomjerno raspoređivanje topline i manje oštećenje kose kako bi kosa bila sjajna i meka.
Najviša temperatura od 190 ºC jamči optimalne rezultate, a oštećenje kose svodi na najmanju moguću mjeru.
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4.3
od 5
4
Recenzije
Amazing
13/11/2019
Україна
швидкість нагріву
Хороша і надійна річ. швидко нагрівається, зручна у використанні.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za HP8602/00 Плойка
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za HP8602/00 Плойка
Innes
03/04/2019
Україна
За своі гроші - просто супер!
Купила пару років тому. Я рідко кудрі кручу, але така річ повинна бути в домі. Зараз на дитячі свята виручає мене, раз-два і зачіска готова. Обирала по співвідношенню: надійність бренда і ціна. Якщо вам потрібна надійна, проста і зручна - раджу!
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za HP8602/00 Плойка
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za HP8602/00 Плойка
AGNIESZKA51
20/07/2013
Polska
Ten produkt trudno ustawić
Lokówka posiada za wąską podpórkę, ciagle sie przewraca nawet na równej powierzchni co jest kłopotliwe gdy jest gorąca i kiedy się śpieszę. Temperatura dla moich włosów jest za wysoka bo się dymią.
Ova recenzija je napravljena za HP8602/00 Lokówka
Ova recenzija je napravljena za HP8602/00 Lokówka
XXX (Preserve up to 95% of hair moisture)