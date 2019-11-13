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Aparat za uvijanje kose

HP8602/00

4.3

| (4) Recenzije

Oblikujte uvojke na nježan način

Živahne, lepršave kovrče i spiralne kovrče koje jamče razigranu, mladenačku frizuru. Sada ih je lako postići zahvaljujući aparatu za kovrčanje kose sa zaštitnim keramičkim premazom

Pogledajte sve prednosti
DO NOT OVERWRITE THIS ASSET - THIS IS A PLACEHOLDER ASSET USED IN MANY PAGES. IF YOU WANT TO CHANGE THE PLACEHOLDER IN YOUR PAGE, REMOVE IT FROM YOUR ENTRY AND ADD ANOTHER IMAGE.

Preserve up to 95% of hair moisture1

Aparat za kovrčanje kose s keramičkim premazom

Oblikujte uvojke na nježan način

  • Cijev od 16 mm

  • Temperatura od 190 C

  • Keramički premaz

Cijev od 16 mm za živahne, lepršave kovrče

Cijev od 16 mm za živahne, lepršave kovrče

Cijev promjera 16 mm omogućava oblikovanje živahnih i spiralnih kovrča punih života uz koje ćete izgledati veselo i mladoliko

Zaštitna keramička obloga

Zaštitna keramička obloga

Zaštitna keramička obloga osigurava ravnomjerno raspoređivanje topline i manje oštećenje kose kako bi kosa bila sjajna i meka.

Najviša temperatura od 190 °C za savršene rezultate oblikovanja

Najviša temperatura od 190 °C za savršene rezultate oblikovanja

Najviša temperatura od 190 ºC jamči optimalne rezultate, a oštećenje kose svodi na najmanju moguću mjeru.

Tehničke specifikacije

Pronađite podršku za ovaj proizvod

Pronađite česta pitanja, korisničke priručnike, sigurnosne informacije i savjete

Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
Mišljenja kupaca u obliku ocjena proizvoda i ocjena sa zvjezdicama korisna su za sve. Ona vam omogućuju da saznate više o proizvodu i pomažu vam donijeti odluku o kupnji. Svaki kupac koji je kupio proizvod online ili u trgovini može ostaviti recenziju

4.3

od 5

4

Recenzije

2
1

13/11/2019

Україна

Україна

швидкість нагріву

Хороша і надійна річ. швидко нагрівається, зручна у використанні.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za HP8602/00 Плойка

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za HP8602/00 Плойка

03/04/2019

Україна

Україна

За своі гроші - просто супер!

Купила пару років тому. Я рідко кудрі кручу, але така річ повинна бути в домі. Зараз на дитячі свята виручає мене, раз-два і зачіска готова. Обирала по співвідношенню: надійність бренда і ціна. Якщо вам потрібна надійна, проста і зручна - раджу!

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za HP8602/00 Плойка

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za HP8602/00 Плойка

20/07/2013

Polska

Polska

Ten produkt trudno ustawić

Lokówka posiada za wąską podpórkę, ciagle sie przewraca nawet na równej powierzchni co jest kłopotliwe gdy jest gorąca i kiedy się śpieszę. Temperatura dla moich włosów jest za wysoka bo się dymią.

Ova recenzija je napravljena za HP8602/00 Lokówka

Ova recenzija je napravljena za HP8602/00 Lokówka

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Upozorenja

  1. XXX (Preserve up to 95% of hair moisture) 