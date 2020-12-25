ProizvodiPodrška

Prijavi se za 10% popusta

Posjeti Philips online shop

2 godine jamstva

Sve serije

  • Sačuvajte prirodnu vlagu kose
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Sačuvajte prirodnu vlagu kose
  • Sačuvajte prirodnu vlagu kose
  • Sačuvajte prirodnu vlagu kose
  • Sačuvajte prirodnu vlagu kose
  • Sačuvajte prirodnu vlagu kose
  • Sačuvajte prirodnu vlagu kose
  • Sačuvajte prirodnu vlagu kose
  • Sačuvajte prirodnu vlagu kose
  • Sačuvajte prirodnu vlagu kose
  • Sačuvajte prirodnu vlagu kose
  • Sačuvajte prirodnu vlagu kose
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Sačuvajte prirodnu vlagu kose
  • Sačuvajte prirodnu vlagu kose
  • Sačuvajte prirodnu vlagu kose
  • Sačuvajte prirodnu vlagu kose
  • Sačuvajte prirodnu vlagu kose
  • Sačuvajte prirodnu vlagu kose
  • Sačuvajte prirodnu vlagu kose
  • Sačuvajte prirodnu vlagu kose
  • Sačuvajte prirodnu vlagu kose
  • Sačuvajte prirodnu vlagu kose

Obustavljeno

MoistureProtectAparat za ravnanje kose

HP8372/00

4.7
| (467) Recenzije | 94% osoba preporučuje ovaj proizvod

2 Nagrade

Sačuvajte prirodnu vlagu kose
Tehnologija senzora štiti ravnotežu vlage kose. Senzor utvrđuje stanje kose 30 puta u sekundi i prilagođava temperaturu kako bi se sačuvala prirodna vlaga. Zadržava se do 63 % vlage (izmjereno nakon 1 poteza; 2013.).
Pogledajte sve prednosti
DO NOT OVERWRITE THIS ASSET - THIS IS A PLACEHOLDER ASSET USED IN MANY PAGES. IF YOU WANT TO CHANGE THE PLACEHOLDER IN YOUR PAGE, REMOVE IT FROM YOUR ENTRY AND ADD ANOTHER IMAGE.

Preserve up to 95% of hair moisture1

Zdrav sjaj

Sačuvajte prirodnu vlagu kose

  • Tehnologija MoistureProtect

  • Regeneracija ionima

  • Pomične keramičke ploče

Savršeno održavanje vlage uz inovativni senzor

Savršeno održavanje vlage uz inovativni senzor

Senzor utvrđuje stanje kose 30 puta u sekundi i prilagođava temperaturu kako bi se zadržala prirodna vlaga kose.

Sprječava statički elektricitet pa je kosa glatka, sjajna i bez statičkog elektriciteta

Sprječava statički elektricitet pa je kosa glatka, sjajna i bez statičkog elektriciteta

Negativno nabijeni ioni eliminiraju statički elektricitet, regeneriraju kosu i zaglađuju vlasi radi postizanja većeg sjaja kose. Rezultat je glatka i sjajna kosa bez statičkog elektriciteta.

Primjenjujte manji pritisak na kosu kako biste smanjili rizik od lomljenja

Primjenjujte manji pritisak na kosu kako biste smanjili rizik od lomljenja

Pomične ploče pomiču se radi prilagođavanja pritiska na kosu. Time se vlas štiti od oštećenja te se smanjuje mogućnost njezinog lomljenja.

Tehničke specifikacije

Pronađite podršku za ovaj proizvod

Pronađite česta pitanja, korisničke priručnike, sigurnosne informacije i savjete

Nagrade

  • Award image AWARD-612383
  • Award image AWARD-612371

Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
Mišljenja kupaca u obliku ocjena proizvoda i ocjena sa zvjezdicama korisna su za sve. Ona vam omogućuju da saznate više o proizvodu i pomažu vam donijeti odluku o kupnji. Svaki kupac koji je kupio proizvod online ili u trgovini može ostaviti recenziju

4.7

od 5

467

Recenzije

94%

osoba preporučuje ovaj proizvod

25/12/2020

Hrvatska

Hrvatska

Savršen odabir

Ova pegla je ništa manje nego savršen poklon kojeg sam dobila. Moju tanku, plavu kosu uz svakodnevno peglanje ne oštećuje nego je uz jedan potez ravna ili kovrča bez višestrukih poteza i ponavljanja. Prva je to pegla koju imam sa senzorom i toplo je preporučam svakome. Isplati se i vrijedi svakog novčića!

Prednosti

Jedan potez je dovoljan, ne lomi kosu, ne oštećuje vrhove

Mane

Nema mane

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za MoistureProtect HP8374/00 Uređaj za ravnanje kose MoistureProtect

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za MoistureProtect HP8374/00 Uređaj za ravnanje kose MoistureProtect

19/07/2020

Hrvatska

Hrvatska

Najbolja pegla za kosu ikada

Odlucila sam se pocastiti poglom za kosu i to sam ucinila, ali pegla je pocastila i mene. Kosa je neopisivo mekana, sjajna i glatka nakon tretiranja MoistureProtect peglom za ravnanje kose i osim sto je odlicna u obavljanju svoga posla, jako lijepo izgleda. Sve moje preporuke!

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za MoistureProtect HP8374/00 Uređaj za ravnanje kose MoistureProtect

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za MoistureProtect HP8374/00 Uređaj za ravnanje kose MoistureProtect

19/07/2020

Hrvatska

Hrvatska

Kosa izgleda zdravo

Najbolja pegla za kosu koju sam ikada posjedovala. I pri najmanjoj temperaturi odradi savršen učinak

Prednosti

Sve

Mane

Ništa

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za MoistureProtect HP8374/00 Uređaj za ravnanje kose MoistureProtect

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za MoistureProtect HP8374/00 Uređaj za ravnanje kose MoistureProtect

Prijavite se na naš newsletter i prvi pristupite ekskluzivnim ponudama

  • Posebne ponude
  • Prvi pristupite pogodnostima
  • Savjeti i trikovi

Želim primati promotivne obavijesti – na temelju svojih preferencija i ponašanja – o Philips proizvodima, uslugama, događajima i promocijama. Mogu se jednostavno odjaviti u bilo kojem trenutku!

  • Posebne ponude
  • Prvi pristupite pogodnostima
  • Savjeti i trikovi
Upozorenja

  1. XXX (Preserve up to 95% of hair moisture) 