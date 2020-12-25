2 godine jamstva
Obustavljeno
Tehnologija MoistureProtect
Regeneracija ionima
Pomične keramičke ploče
Senzor utvrđuje stanje kose 30 puta u sekundi i prilagođava temperaturu kako bi se zadržala prirodna vlaga kose.
Negativno nabijeni ioni eliminiraju statički elektricitet, regeneriraju kosu i zaglađuju vlasi radi postizanja većeg sjaja kose. Rezultat je glatka i sjajna kosa bez statičkog elektriciteta.
Pomične ploče pomiču se radi prilagođavanja pritiska na kosu. Time se vlas štiti od oštećenja te se smanjuje mogućnost njezinog lomljenja.
Nagrade
4.7
od 5
467
Recenzije
94%
osoba preporučuje ovaj proizvod
Daje.
25/12/2020
Hrvatska
Savršen odabir
Ova pegla je ništa manje nego savršen poklon kojeg sam dobila. Moju tanku, plavu kosu uz svakodnevno peglanje ne oštećuje nego je uz jedan potez ravna ili kovrča bez višestrukih poteza i ponavljanja. Prva je to pegla koju imam sa senzorom i toplo je preporučam svakome. Isplati se i vrijedi svakog novčića!
Prednosti
Jedan potez je dovoljan, ne lomi kosu, ne oštećuje vrhove
Mane
Nema mane
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za MoistureProtect HP8374/00 Uređaj za ravnanje kose MoistureProtect
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za MoistureProtect HP8374/00 Uređaj za ravnanje kose MoistureProtect
Iwonna
19/07/2020
Hrvatska
Najbolja pegla za kosu ikada
Odlucila sam se pocastiti poglom za kosu i to sam ucinila, ali pegla je pocastila i mene. Kosa je neopisivo mekana, sjajna i glatka nakon tretiranja MoistureProtect peglom za ravnanje kose i osim sto je odlicna u obavljanju svoga posla, jako lijepo izgleda. Sve moje preporuke!
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za MoistureProtect HP8374/00 Uređaj za ravnanje kose MoistureProtect
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za MoistureProtect HP8374/00 Uređaj za ravnanje kose MoistureProtect
Mišanovićka0307
19/07/2020
Hrvatska
Kosa izgleda zdravo
Najbolja pegla za kosu koju sam ikada posjedovala. I pri najmanjoj temperaturi odradi savršen učinak
Prednosti
Sve
Mane
Ništa
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za MoistureProtect HP8374/00 Uređaj za ravnanje kose MoistureProtect
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za MoistureProtect HP8374/00 Uređaj za ravnanje kose MoistureProtect
XXX (Preserve up to 95% of hair moisture)