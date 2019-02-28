2 godine jamstva
Obustavljeno
Care Edition
Regeneracija ionima
230°C
Keramička obloga s keratinom
Zaštitna keramička obloga s dodatkom keratina za bolju njegu kose
Frizuri osigurajte njegu uz regeneriranje ionima. Negativno nabijeni ioni sprječavaju stvaranje elektriciteta, regeneriraju kosu i čine je glatkom te na taj način pojačavaju njen sjaj. Rezultat je prekrasna sjajna, glatka kosa bez elektriciteta.
Ta visoka temperatura omogućava promjenu oblika kose i osigurava željenu savršenu frizuru.
4.7
od 5
10
Recenzije
100%
osoba preporučuje ovaj proizvod
Xyrina
28/02/2019
Česká republika
Skvělý výrobek
Žehličku na vlasy mam poprve, manipulace s ni a vlasy je jednoduchá, žehlička je k vlasům šetrná, naprostá spokojenost.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za HP8348/00 Žehlička na vlasy
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za HP8348/00 Žehlička na vlasy
martinastefkova
04/08/2018
Česká republika
Fajn produkt.
Žehlička je fajn, perfektně žehlí, rychle se nahřívá, nemám k ní žádné výtky.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za HP8348/00 Žehlička na vlasy
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za HP8348/00 Žehlička na vlasy
Pippo
10/06/2018
Magyarország
Csak ajánlani tudom!
Gyorsan felmelegszik, nem éget, nem roncsolja a hajam. Könnyű hasznàlni. Elégedett vagyok vele!
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za HP8348/00 KeraShine Care&Control hajegyenesítő
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za HP8348/00 KeraShine Care&Control hajegyenesítő
XXX (Preserve up to 95% of hair moisture)