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  • Ravnajte kosu njegujući je kako bi bila svilenkasto glatka
  • Ravnajte kosu njegujući je kako bi bila svilenkasto glatka
  • Ravnajte kosu njegujući je kako bi bila svilenkasto glatka
  • Ravnajte kosu njegujući je kako bi bila svilenkasto glatka
  • Ravnajte kosu njegujući je kako bi bila svilenkasto glatka
  • Ravnajte kosu njegujući je kako bi bila svilenkasto glatka
  • Ravnajte kosu njegujući je kako bi bila svilenkasto glatka
  • Ravnajte kosu njegujući je kako bi bila svilenkasto glatka

Obustavljeno

KeraShine aparat za ravnanje kose

HP8348/00

4.7
| (10) Recenzije | 100% osoba preporučuje ovaj proizvod
Ravnajte kosu njegujući je kako bi bila svilenkasto glatka
Novi aparat za ravnanje kose KeraShine Ionic tvrtke Philips s keramičkim pločama s keratinom omogućuju vam da postignete željenu ravnu kosu istovremenu je njegujući.
Pogledajte sve prednosti
DO NOT OVERWRITE THIS ASSET - THIS IS A PLACEHOLDER ASSET USED IN MANY PAGES. IF YOU WANT TO CHANGE THE PLACEHOLDER IN YOUR PAGE, REMOVE IT FROM YOUR ENTRY AND ADD ANOTHER IMAGE.

Preserve up to 95% of hair moisture1

uz keramičke ploče s keratinom

Ravnajte kosu njegujući je kako bi bila svilenkasto glatka

  • Care Edition

  • Regeneracija ionima

  • 230°C

  • Keramička obloga s keratinom

Zaštitna keramička obloga s dodatkom keratina

Zaštitna keramička obloga s dodatkom keratina

Zaštitna keramička obloga s dodatkom keratina za bolju njegu kose

Regeneracija ionima pruža bolju njegu te sjajnu kosu bez statičkog elektriciteta

Regeneracija ionima pruža bolju njegu te sjajnu kosu bez statičkog elektriciteta

Frizuri osigurajte njegu uz regeneriranje ionima. Negativno nabijeni ioni sprječavaju stvaranje elektriciteta, regeneriraju kosu i čine je glatkom te na taj način pojačavaju njen sjaj. Rezultat je prekrasna sjajna, glatka kosa bez elektriciteta.

Profesionalna temperatura od 230°C za savršene rezultate

Profesionalna temperatura od 230°C za savršene rezultate

Ta visoka temperatura omogućava promjenu oblika kose i osigurava željenu savršenu frizuru.

Tehničke specifikacije

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Pronađite česta pitanja, korisničke priručnike, sigurnosne informacije i savjete

Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
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4.7

od 5

10

Recenzije

100%

osoba preporučuje ovaj proizvod

3
2
1

28/02/2019

Česká republika

Česká republika

Skvělý výrobek

Žehličku na vlasy mam poprve, manipulace s ni a vlasy je jednoduchá, žehlička je k vlasům šetrná, naprostá spokojenost.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za HP8348/00 Žehlička na vlasy

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za HP8348/00 Žehlička na vlasy

04/08/2018

Česká republika

Česká republika

Fajn produkt.

Žehlička je fajn, perfektně žehlí, rychle se nahřívá, nemám k ní žádné výtky.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za HP8348/00 Žehlička na vlasy

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za HP8348/00 Žehlička na vlasy

10/06/2018

Magyarország

Magyarország

Csak ajánlani tudom!

Gyorsan felmelegszik, nem éget, nem roncsolja a hajam. Könnyű hasznàlni. Elégedett vagyok vele!

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za HP8348/00 KeraShine Care&Control hajegyenesítő

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za HP8348/00 KeraShine Care&Control hajegyenesítő

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Upozorenja

  1. XXX (Preserve up to 95% of hair moisture) 