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Obustavljeno

Care Straight & CurlAparat za ravnanje kose

HP8345/00

4.9

| (15) Recenzije | 100% osoba preporučuje ovaj proizvod

3 puta više njege za ravne i kovrčave frizure

Novi Straight & Curl tvrtke Philips omogućava oblikovanje željene ravne, valovite ili kovrčave frizure uz istovremenu njegu kose. Njega kose uz 3 puta više njege zahvaljujući ionskoj regeneraciji, svilenkasto glatkim keramičkim pločama i digitalnoj kontroli temperature

Pogledajte sve prednosti
DO NOT OVERWRITE THIS ASSET - THIS IS A PLACEHOLDER ASSET USED IN MANY PAGES. IF YOU WANT TO CHANGE THE PLACEHOLDER IN YOUR PAGE, REMOVE IT FROM YOUR ENTRY AND ADD ANOTHER IMAGE.

Preserve up to 95% of hair moisture1

Aparat za ravnanje kose s njegom ionima

3 puta više njege za ravne i kovrčave frizure

  • Zakrivljene keramičke ploče

  • Ravnomjerna toplina od 230 C

  • Regeneracija ionima

Profesionalna temperatura od 230°C za savršene rezultate

Ta visoka temperatura omogućava promjenu oblika kose i osigurava željenu savršenu frizuru.

Zaobljene ploče olakšavaju kreiranje valovitih i mekih kovrča

Zaobljene Silky Smooth keramičke ploče kreiranje uvojaka i kovrča čine jednostavnijim nego ikada. Omotajte kosu oko zaobljenih ploča ili jednostavno kreirajte uvojak na vrhu pramena.

Regeneracija ionima pruža bolju njegu te sjajnu kosu bez statičkog elektriciteta

Regeneracija ionima pruža bolju njegu te sjajnu kosu bez statičkog elektriciteta

Frizuri osigurajte njegu uz regeneriranje ionima. Negativno nabijeni ioni sprječavaju stvaranje elektriciteta, regeneriraju kosu i čine je glatkom te na taj način pojačavaju njen sjaj. Rezultat je prekrasna sjajna, glatka kosa bez elektriciteta.

Tehničke specifikacije

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Pronađite česta pitanja, korisničke priručnike, sigurnosne informacije i savjete

Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
Mišljenja kupaca u obliku ocjena proizvoda i ocjena sa zvjezdicama korisna su za sve. Ona vam omogućuju da saznate više o proizvodu i pomažu vam donijeti odluku o kupnji. Svaki kupac koji je kupio proizvod online ili u trgovini može ostaviti recenziju

4.9

od 5

15

Recenzije

100%

osoba preporučuje ovaj proizvod

3
2
1

20/03/2018

Polska

Polska

Provjereni kupac

Ten produkt spełnia wszelkie moje oczekiwania

[Employee of philipsglobal] Prostownica na 5+, dostałam na prezent świąteczny i pokochałam prostowanie włosów :)

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Care Straight & Curl HP8345/00 Prostownica

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Care Straight & Curl HP8345/00 Prostownica

14/12/2017

Polska

Polska

Provjereni kupac

Fajna

Prostownica bardzo szybko się nagrzewa, nie rwie włosów.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Care Straight & Curl HP8345/00 Prostownica

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Care Straight & Curl HP8345/00 Prostownica

03/12/2016

Polska

Polska

Nic dodać nic ująć

Kupiłem żonie, powiedziała jedno słowo: Idealna!!! Posiadamy dużo sprzętów Philipsa i tym razem niezawiedliśmy się na marce

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Care Straight & Curl HP8345/00 Prostownica

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Care Straight & Curl HP8345/00 Prostownica

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Upozorenja

  1. XXX (Preserve up to 95% of hair moisture) 