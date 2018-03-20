Obustavljeno
3 puta više njege za ravne i kovrčave frizure
Novi Straight & Curl tvrtke Philips omogućava oblikovanje željene ravne, valovite ili kovrčave frizure uz istovremenu njegu kose. Njega kose uz 3 puta više njege zahvaljujući ionskoj regeneraciji, svilenkasto glatkim keramičkim pločama i digitalnoj kontroli temperature
Zakrivljene keramičke ploče
Ravnomjerna toplina od 230 C
Regeneracija ionima
Ta visoka temperatura omogućava promjenu oblika kose i osigurava željenu savršenu frizuru.
Zaobljene Silky Smooth keramičke ploče kreiranje uvojaka i kovrča čine jednostavnijim nego ikada. Omotajte kosu oko zaobljenih ploča ili jednostavno kreirajte uvojak na vrhu pramena.
Frizuri osigurajte njegu uz regeneriranje ionima. Negativno nabijeni ioni sprječavaju stvaranje elektriciteta, regeneriraju kosu i čine je glatkom te na taj način pojačavaju njen sjaj. Rezultat je prekrasna sjajna, glatka kosa bez elektriciteta.
4.9
od 5
15
Recenzije
100%
osoba preporučuje ovaj proizvod
Agnieszka26
20/03/2018
Polska
Provjereni kupac
Ten produkt spełnia wszelkie moje oczekiwania
[Employee of philipsglobal] Prostownica na 5+, dostałam na prezent świąteczny i pokochałam prostowanie włosów :)
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Care Straight & Curl HP8345/00 Prostownica
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Care Straight & Curl HP8345/00 Prostownica
wiolka022
14/12/2017
Polska
Provjereni kupac
Fajna
Prostownica bardzo szybko się nagrzewa, nie rwie włosów.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Care Straight & Curl HP8345/00 Prostownica
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Care Straight & Curl HP8345/00 Prostownica
agnieszkaand
03/12/2016
Polska
Nic dodać nic ująć
Kupiłem żonie, powiedziała jedno słowo: Idealna!!! Posiadamy dużo sprzętów Philipsa i tym razem niezawiedliśmy się na marce
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Care Straight & Curl HP8345/00 Prostownica
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Care Straight & Curl HP8345/00 Prostownica
XXX (Preserve up to 95% of hair moisture)