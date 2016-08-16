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Obustavljeno

Care & controlAparat za ravnanje kose Care & Control

HP8344/00

4.9

| (44) Recenzije | 98% osoba preporučuje ovaj proizvod

3 puta više njege za kosu

Novi aparat za ravnanje kose Care & Control tvrtke Philips omogućava vam postizanje željene ravne frizure uz istovremenu njegu kose. Ravnanje je 3 puta nježnije zahvaljujući ionskoj regeneraciji, svilenkasto glatkim keramičkim pločama i digitalnoj kontroli temperature

Pogledajte sve prednosti
DO NOT OVERWRITE THIS ASSET - THIS IS A PLACEHOLDER ASSET USED IN MANY PAGES. IF YOU WANT TO CHANGE THE PLACEHOLDER IN YOUR PAGE, REMOVE IT FROM YOUR ENTRY AND ADD ANOTHER IMAGE.

Preserve up to 95% of hair moisture1

Aparat za ravnanje kose s regeneracijom ionima

3 puta više njege za kosu

  • Keramičke ploče

  • Temperatura od 130 – 200 C

  • Regeneracija ionima

Profesionalna temperatura od 230°C za savršene rezultate

Ta visoka temperatura omogućava promjenu oblika kose i osigurava željenu savršenu frizuru.

Regeneracija ionima pruža bolju njegu te sjajnu kosu bez statičkog elektriciteta

Regeneracija ionima pruža bolju njegu te sjajnu kosu bez statičkog elektriciteta

Frizuri osigurajte njegu uz regeneriranje ionima. Negativno nabijeni ioni sprječavaju stvaranje elektriciteta, regeneriraju kosu i čine je glatkom te na taj način pojačavaju njen sjaj. Rezultat je prekrasna sjajna, glatka kosa bez elektriciteta.

SilkySmooth keramičke ploče osiguravaju nevjerojatnu glatkoću kose

Keramika je prirodno mikroskopski glatka i trajna te se ubraja u najbolje materijale za izradu ploča za ravnanje. SilkySmooth ploče pažljivo su obrađene kako bi osiguravale bolja svojstva klizenja i njege keramike, pružajući savršeno sjajnu kosu.

Tehničke specifikacije

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Pronađite česta pitanja, korisničke priručnike, sigurnosne informacije i savjete

Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
Mišljenja kupaca u obliku ocjena proizvoda i ocjena sa zvjezdicama korisna su za sve. Ona vam omogućuju da saznate više o proizvodu i pomažu vam donijeti odluku o kupnji. Svaki kupac koji je kupio proizvod online ili u trgovini može ostaviti recenziju

4.9

od 5

44

Recenzije

98%

osoba preporučuje ovaj proizvod

3
2

16/08/2016

Polska

Polska

Bardzo dobry

Posiadam prostownicę od jakiegoś roku. Sprawdza się doskonale. Potrafi wyprostować i wygładzić moje włosy bardzo szybko i łatwo. Nie zauważyłam u mnie aż do dzisiaj zniszczonych włosów, co jest wielkim plusem tej prostownicy. Nagrzewa się do 30 sekund co również jest plusem.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Care & control HP8344/00 Prostownica Care & Control

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Care & control HP8344/00 Prostownica Care & Control

08/03/2016

Polska

Polska

rewelacyjne prostowanie !

Jestem posiadaczką prostownicy HP8344/20, która jest rewelacyjna dla moich do tej pory wciąż napuszonych włosów. Tak jak zapewnia producent nagrzewa się faktycznie w 30 sekund a dzięki temu, że jest możliwość nagrzania do 230 stopni idealnie prostuje, nie niszcząc przy tym włosów. Mgła czy mżawka już mi nie straszna, bo włosy pozostają idealnie proste, co do tej pory było trudne do osiągnięcia w moim przypadku.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za HP8344/20 Prostownica

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za HP8344/20 Prostownica

11/12/2015

Polska

Polska

Świetna!

Bardzo fajna prostownica. Dokładnie prostuje włosy, nie trzeba przeciągać nią po włosach parę razy, a tak było do tej pory z innymi prostownicami, ponieważ mam grube włosy. Fryzura utrzymuje się przez cały dzień i nie ma konieczności jej poprawiania. Cena bardzo dobra no i ładny wygląd :)

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Care & control HP8344/00 Prostownica Care & Control

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Care & control HP8344/00 Prostownica Care & Control

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Upozorenja

  1. XXX (Preserve up to 95% of hair moisture) 