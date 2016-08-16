Obustavljeno
3 puta više njege za kosu
Novi aparat za ravnanje kose Care & Control tvrtke Philips omogućava vam postizanje željene ravne frizure uz istovremenu njegu kose. Ravnanje je 3 puta nježnije zahvaljujući ionskoj regeneraciji, svilenkasto glatkim keramičkim pločama i digitalnoj kontroli temperature
Keramičke ploče
Temperatura od 130 – 200 C
Regeneracija ionima
Ta visoka temperatura omogućava promjenu oblika kose i osigurava željenu savršenu frizuru.
Frizuri osigurajte njegu uz regeneriranje ionima. Negativno nabijeni ioni sprječavaju stvaranje elektriciteta, regeneriraju kosu i čine je glatkom te na taj način pojačavaju njen sjaj. Rezultat je prekrasna sjajna, glatka kosa bez elektriciteta.
Keramika je prirodno mikroskopski glatka i trajna te se ubraja u najbolje materijale za izradu ploča za ravnanje. SilkySmooth ploče pažljivo su obrađene kako bi osiguravale bolja svojstva klizenja i njege keramike, pružajući savršeno sjajnu kosu.
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4.9
od 5
44
Recenzije
98%
osoba preporučuje ovaj proizvod
Tynciaq
16/08/2016
Polska
Bardzo dobry
Posiadam prostownicę od jakiegoś roku. Sprawdza się doskonale. Potrafi wyprostować i wygładzić moje włosy bardzo szybko i łatwo. Nie zauważyłam u mnie aż do dzisiaj zniszczonych włosów, co jest wielkim plusem tej prostownicy. Nagrzewa się do 30 sekund co również jest plusem.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Care & control HP8344/00 Prostownica Care & Control
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Care & control HP8344/00 Prostownica Care & Control
JustynaG
08/03/2016
Polska
rewelacyjne prostowanie !
Jestem posiadaczką prostownicy HP8344/20, która jest rewelacyjna dla moich do tej pory wciąż napuszonych włosów. Tak jak zapewnia producent nagrzewa się faktycznie w 30 sekund a dzięki temu, że jest możliwość nagrzania do 230 stopni idealnie prostuje, nie niszcząc przy tym włosów. Mgła czy mżawka już mi nie straszna, bo włosy pozostają idealnie proste, co do tej pory było trudne do osiągnięcia w moim przypadku.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za HP8344/20 Prostownica
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za HP8344/20 Prostownica
AnnaSz
11/12/2015
Polska
Świetna!
Bardzo fajna prostownica. Dokładnie prostuje włosy, nie trzeba przeciągać nią po włosach parę razy, a tak było do tej pory z innymi prostownicami, ponieważ mam grube włosy. Fryzura utrzymuje się przez cały dzień i nie ma konieczności jej poprawiania. Cena bardzo dobra no i ładny wygląd :)
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Care & control HP8344/00 Prostownica Care & Control
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Care & control HP8344/00 Prostownica Care & Control
XXX (Preserve up to 95% of hair moisture)