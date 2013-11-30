2 godine jamstva
Keramičke ploče
Temperatura od 140 – 220 C
Regeneracija ionima
Keramika je prirodno mikroskopski glatka i trajna te se ubraja u najbolje materijale za izradu ploča za ravnanje. SilkySmooth ploče pažljivo su obrađene kako bi osiguravale bolja svojstva klizenja i njege keramike, pružajući savršeno sjajnu kosu.
Frizuri osigurajte njegu uz regeneriranje ionima. Negativno nabijeni ioni sprječavaju stvaranje elektriciteta, regeneriraju kosu i čine je glatkom te na taj način pojačavaju njen sjaj. Rezultat je prekrasna sjajna, glatka kosa bez elektriciteta.
Nagrade
4.8
od 5
6
Recenzije
100%
osoba preporučuje ovaj proizvod
AsiaD
30/11/2013
Polska
jestem bardzo zadowolona
Świetny produkt, szybko się nagrzewa i prostuje włosy. Wysoka jakość w dobrej cenie. Szczerze polecam.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za HP8333/00 Care SilkySmooth
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za HP8333/00 Care SilkySmooth
Krystyna57
29/11/2013
Polska
Prostownica jest super
Produkt spełnił moje oczekiwania, jest łatwa w obsłudze ma możliwość wyboru temperatury oraz zamknięci co niektórym wydawałoby się to zbędne.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za HP8333/00 Care SilkySmooth
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za HP8333/00 Care SilkySmooth
misoczi
29/11/2013
Polska
Ten produkt sprawia, że moje włosy wyglądają świetnie
Prostownica jest świetna. Włosy są gładkie, a efekt utrzymuje się przez dłuższy czas. Polecam.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za HP8333/00 Care SilkySmooth
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za HP8333/00 Care SilkySmooth
XXX (Preserve up to 95% of hair moisture)