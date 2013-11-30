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  • Nježno ravnanje s ionskim sjajem
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  • Nježno ravnanje s ionskim sjajem
  • Nježno ravnanje s ionskim sjajem
  • Nježno ravnanje s ionskim sjajem
  • Nježno ravnanje s ionskim sjajem
  • Nježno ravnanje s ionskim sjajem
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  • Nježno ravnanje s ionskim sjajem
  • Nježno ravnanje s ionskim sjajem
  • Nježno ravnanje s ionskim sjajem
  • Nježno ravnanje s ionskim sjajem

2+2 produljeno jamstvo

2+1 produljeno jamstvo

Care SilkySmooth

HP8333/00

4.8
| (6) Recenzije | 100% osoba preporučuje ovaj proizvod

1 nagrada

Nježno ravnanje s ionskim sjajem
Care Straightener tvrtke Philips ima najglađe ploče pa znatno smanjuje statički elektricitet, sprječava lomljenje kose te čini kosu zdravom, glatkom i sjajnom
Pogledajte sve prednosti
DO NOT OVERWRITE THIS ASSET - THIS IS A PLACEHOLDER ASSET USED IN MANY PAGES. IF YOU WANT TO CHANGE THE PLACEHOLDER IN YOUR PAGE, REMOVE IT FROM YOUR ENTRY AND ADD ANOTHER IMAGE.

Preserve up to 95% of hair moisture1

Aparat za ravnanje s glatkim pločama

Nježno ravnanje s ionskim sjajem

  • Keramičke ploče

  • Temperatura od 140 – 220 C

  • Regeneracija ionima

SilkySmooth keramičke ploče osiguravaju nevjerojatnu glatkoću kose

SilkySmooth keramičke ploče osiguravaju nevjerojatnu glatkoću kose

Keramika je prirodno mikroskopski glatka i trajna te se ubraja u najbolje materijale za izradu ploča za ravnanje. SilkySmooth ploče pažljivo su obrađene kako bi osiguravale bolja svojstva klizenja i njege keramike, pružajući savršeno sjajnu kosu.

Precizna kontrola uz prilagodljivu temperaturu 220°C

Precizna kontrola uz prilagodljivu temperaturu 220°C

Regeneracija ionima pruža bolju njegu te sjajnu kosu bez statičkog elektriciteta

Regeneracija ionima pruža bolju njegu te sjajnu kosu bez statičkog elektriciteta

Frizuri osigurajte njegu uz regeneriranje ionima. Negativno nabijeni ioni sprječavaju stvaranje elektriciteta, regeneriraju kosu i čine je glatkom te na taj način pojačavaju njen sjaj. Rezultat je prekrasna sjajna, glatka kosa bez elektriciteta.

Tehničke specifikacije

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Nagrade

  • Award image AWARD-612375

Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
Mišljenja kupaca u obliku ocjena proizvoda i ocjena sa zvjezdicama korisna su za sve. Ona vam omogućuju da saznate više o proizvodu i pomažu vam donijeti odluku o kupnji. Svaki kupac koji je kupio proizvod online ili u trgovini može ostaviti recenziju

4.8

od 5

6

Recenzije

100%

osoba preporučuje ovaj proizvod

3
2
1

30/11/2013

Polska

Polska

jestem bardzo zadowolona

Świetny produkt, szybko się nagrzewa i prostuje włosy. Wysoka jakość w dobrej cenie. Szczerze polecam.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za HP8333/00 Care SilkySmooth

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za HP8333/00 Care SilkySmooth

29/11/2013

Polska

Polska

Prostownica jest super

Produkt spełnił moje oczekiwania, jest łatwa w obsłudze ma możliwość wyboru temperatury oraz zamknięci co niektórym wydawałoby się to zbędne.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za HP8333/00 Care SilkySmooth

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za HP8333/00 Care SilkySmooth

29/11/2013

Polska

Polska

Ten produkt sprawia, że moje włosy wyglądają świetnie

Prostownica jest świetna. Włosy są gładkie, a efekt utrzymuje się przez dłuższy czas. Polecam.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za HP8333/00 Care SilkySmooth

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za HP8333/00 Care SilkySmooth

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Upozorenja

  1. XXX (Preserve up to 95% of hair moisture) 