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  • Sjajan i elegantan za kosu koja sjaji
  • Sjajan i elegantan za kosu koja sjaji
  • Sjajan i elegantan za kosu koja sjaji
  • Sjajan i elegantan za kosu koja sjaji
  • Sjajan i elegantan za kosu koja sjaji
  • Sjajan i elegantan za kosu koja sjaji
  • Sjajan i elegantan za kosu koja sjaji
  • Sjajan i elegantan za kosu koja sjaji
  • Sjajan i elegantan za kosu koja sjaji
  • Sjajan i elegantan za kosu koja sjaji
  • Sjajan i elegantan za kosu koja sjaji
  • Sjajan i elegantan za kosu koja sjaji
  • Sjajan i elegantan za kosu koja sjaji
  • Sjajan i elegantan za kosu koja sjaji
  • Sjajan i elegantan za kosu koja sjaji
  • Sjajan i elegantan za kosu koja sjaji
  • Sjajan i elegantan za kosu koja sjaji

EssentialUređaj za ravnanje kose

HP8321/00

5

| (20) Recenzije | 100% osoba preporučuje ovaj proizvod

Sjajan i elegantan za kosu koja sjaji

Posebno dizajnirane za brzinu i lakoću uporabe, dulje ploče novog uređaj za ravnanje kose Essential Care omogućavaju još brže postizanje ravnih rezultata koje želite uz istovremenu njegu kose.

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DO NOT OVERWRITE THIS ASSET - THIS IS A PLACEHOLDER ASSET USED IN MANY PAGES. IF YOU WANT TO CHANGE THE PLACEHOLDER IN YOUR PAGE, REMOVE IT FROM YOUR ENTRY AND ADD ANOTHER IMAGE.

Preserve up to 95% of hair moisture1

Sjajan i elegantan za kosu koja sjaji

  • Keramička obloga s turmalinom

  • Dugačke ploče od 100 mm

  • Temperatura oblikovanja 210°C

Keramičke ploče od turmalina

Keramičke ploče od turmalina

Keramičke ploče od turmalina glatko klize kroz vašu kosu, ostavljajući je sjajnom i bez elektriciteta.

Dugačke ploče od 100 mm za brzo i lako ravnanje

Dugačke ploče od 100 mm za brzo i lako ravnanje

Dulje ploče od 100 mm omogućavaju bolji kontakt s kosom i pomažu u postizanju savršenih rezultata ravnanja u manje vremena.

Temperatura oblikovanja od 210 °C za glatki izgled

Temperatura oblikovanja od 210 °C za glatki izgled

Ova visoka temperatura omogućava vam promjenu stila kose kako biste dobili željenu savršenu frizuru.

Tehničke specifikacije

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Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
Mišljenja kupaca u obliku ocjena proizvoda i ocjena sa zvjezdicama korisna su za sve. Ona vam omogućuju da saznate više o proizvodu i pomažu vam donijeti odluku o kupnji. Svaki kupac koji je kupio proizvod online ili u trgovini može ostaviti recenziju

5.0

od 5

20

Recenzije

100%

osoba preporučuje ovaj proizvod

4
3
2
1

23/08/2021

Magyarország

Magyarország

Nagyon jó termék

Már öt éve megvan ez a hajvasaló. Legjobban az tetszett benne hogy kis egyszerű de mégis szolid megjelenésű. Nagyon könnyű a használata, én minden nap használtam az évek során. Csak jót tudok írni róla.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Essential HP8321/00 Hajegyenesítő

Date of Use 2019-08-23

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Essential HP8321/00 Hajegyenesítő

Date of Use 2019-08-23

06/05/2021

Magyarország

Magyarország

Ár-érték arányban a legjobb a piacon!

Hosszú, közepesen erős hajszálaimnak az eddig próbált hajvasalók közül a legtartósabb, legegyenesebb eredményt adta. Én nem használom mindennap, kicsit tovább tart a méretei miatt a folyamat.

Prednosti

Megfizethető, eredményes

Mane

Kicsi, mindennapi használatra nem ezt ajánlanám

Ova recenzija je napravljena za Essential HP8321/00 Hajegyenesítő

Date of Use 2021-01-06

Ova recenzija je napravljena za Essential HP8321/00 Hajegyenesítő

Date of Use 2021-01-06

09/06/2018

Magyarország

Magyarország

A legjobb hajvasalò

Mivel elég sok ès vastagszálú hajam van,a korábbi hajvasalòkkal egy évtized volt megcsinálni a hajam.Ezzel a kèszülékkel,mivel elég hosszú ès kellően felmelegszik,elég egyszer körbemenni a fejemen.Időt és energiát is spòroltam!

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Essential HP8321/00 Hajegyenesítő

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Essential HP8321/00 Hajegyenesítő

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Upozorenja

  1. XXX (Preserve up to 95% of hair moisture) 