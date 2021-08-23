Sjajan i elegantan za kosu koja sjaji
Posebno dizajnirane za brzinu i lakoću uporabe, dulje ploče novog uređaj za ravnanje kose Essential Care omogućavaju još brže postizanje ravnih rezultata koje želite uz istovremenu njegu kose.
Keramička obloga s turmalinom
Dugačke ploče od 100 mm
Temperatura oblikovanja 210°C
Keramičke ploče od turmalina glatko klize kroz vašu kosu, ostavljajući je sjajnom i bez elektriciteta.
Dulje ploče od 100 mm omogućavaju bolji kontakt s kosom i pomažu u postizanju savršenih rezultata ravnanja u manje vremena.
Ova visoka temperatura omogućava vam promjenu stila kose kako biste dobili željenu savršenu frizuru.
5.0
od 5
20
Recenzije
100%
osoba preporučuje ovaj proizvod
Szandi1234
23/08/2021
Magyarország
Nagyon jó termék
Már öt éve megvan ez a hajvasaló. Legjobban az tetszett benne hogy kis egyszerű de mégis szolid megjelenésű. Nagyon könnyű a használata, én minden nap használtam az évek során. Csak jót tudok írni róla.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Essential HP8321/00 Hajegyenesítő
Date of Use 2019-08-23
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Essential HP8321/00 Hajegyenesítő
Date of Use 2019-08-23
Mazsica
06/05/2021
Magyarország
Ár-érték arányban a legjobb a piacon!
Hosszú, közepesen erős hajszálaimnak az eddig próbált hajvasalók közül a legtartósabb, legegyenesebb eredményt adta. Én nem használom mindennap, kicsit tovább tart a méretei miatt a folyamat.
Prednosti
Megfizethető, eredményes
Mane
Kicsi, mindennapi használatra nem ezt ajánlanám
Ova recenzija je napravljena za Essential HP8321/00 Hajegyenesítő
Date of Use 2021-01-06
Ova recenzija je napravljena za Essential HP8321/00 Hajegyenesítő
Date of Use 2021-01-06
Zazu
09/06/2018
Magyarország
A legjobb hajvasalò
Mivel elég sok ès vastagszálú hajam van,a korábbi hajvasalòkkal egy évtized volt megcsinálni a hajam.Ezzel a kèszülékkel,mivel elég hosszú ès kellően felmelegszik,elég egyszer körbemenni a fejemen.Időt és energiát is spòroltam!
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Essential HP8321/00 Hajegyenesítő
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Essential HP8321/00 Hajegyenesítő
XXX (Preserve up to 95% of hair moisture)