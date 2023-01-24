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  • Predivna kosa zaštićena iznutra i izvana
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  • Predivna kosa zaštićena iznutra i izvana
  • Predivna kosa zaštićena iznutra i izvana
  • Predivna kosa zaštićena iznutra i izvana
  • Predivna kosa zaštićena iznutra i izvana
  • Predivna kosa zaštićena iznutra i izvana
  • Predivna kosa zaštićena iznutra i izvana
  • Predivna kosa zaštićena iznutra i izvana
  • Predivna kosa zaštićena iznutra i izvana
  • Predivna kosa zaštićena iznutra i izvana
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Predivna kosa zaštićena iznutra i izvana
  • Predivna kosa zaštićena iznutra i izvana
  • Predivna kosa zaštićena iznutra i izvana
  • Predivna kosa zaštićena iznutra i izvana
  • Predivna kosa zaštićena iznutra i izvana
  • Predivna kosa zaštićena iznutra i izvana
  • Predivna kosa zaštićena iznutra i izvana
  • Predivna kosa zaštićena iznutra i izvana

DryCare PrestigeSušilo za kosu MoistureProtect

HP8281/00

4.8
| (698) Recenzije | 96% osoba preporučuje ovaj proizvod
Predivna kosa zaštićena iznutra i izvana
Sušilo za kosu MoistureProtect ima infracrveni senzor koji stalno mjeri optimalnu temperaturu za sušenje kose uz zadržavanje njezine prirodne vlažnosti.
Pogledajte sve prednosti
DO NOT OVERWRITE THIS ASSET - THIS IS A PLACEHOLDER ASSET USED IN MANY PAGES. IF YOU WANT TO CHANGE THE PLACEHOLDER IN YOUR PAGE, REMOVE IT FROM YOUR ENTRY AND ADD ANOTHER IMAGE.

Preserve up to 95% of hair moisture1

Povećava sjaj i zadržava prirodnu vlažnost kose

Predivna kosa zaštićena iznutra i izvana

  • Tehnologija MoistureProtect

  • Snaga sušenja od 2300 W

  • Njega ionima za sjajnu kosu

Tehnologija MoistureProtect čuva prirodnu vlagu kose

Tehnologija MoistureProtect čuva prirodnu vlagu kose

Tehnologija MoistureProtect kontrolira i prilagođava temperaturu radi povećanja sjaja i zadržavanja prirodne vlage kose. Štiti kosu od pregrijavanja tako što uvijek osigurava optimalnu temperaturu. Uživajte u predivnoj kosi zaštićenoj iznutra i izvana.

Inteligentni senzor MoistureProtect

Inteligentni senzor MoistureProtect

Infracrveni senzor MoistureProtect stalno prati i prilagođava temperaturu sušenja sukladno potrebama kose. Inteligentni senzor mjeri temperaturu kose dok je sušite kako bi se spriječio gubitak vlage i oštećenje površinskog sloja vlasi. Zadržavanjem vlage u kosi ona postaje mekša, sjajnija i zdravija. Senzor možete uključiti/i sključiti ovisno o potrebama.

2300 W snage za brzo i učinkovito sušenje

Ovo profesionalno sušilo za kosu snage 2300 W ima šest postavki brzine i topline. Tako nastaje kombinacija snage, brzine i tehnologije koja sušenje i oblikovanje kose čini bržim, lakšim i nježnijim.

Tehničke specifikacije

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Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
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4.8

od 5

698

Recenzije

96%

osoba preporučuje ovaj proizvod

24/01/2023

Hrvatska

Hrvatska

Sve pohvale

Za moju gustu kosu ovaj fen je odličan, kosa toliko mekana nakon sušenja, preporuka svima

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za DryCare Prestige HP8281/00 Sušilo za kosu MoistureProtect

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za DryCare Prestige HP8281/00 Sušilo za kosu MoistureProtect

28/12/2020

Hrvatska

Hrvatska

Najbolji je

Jednostavno najbolji! Nikad mi nije blajhana kosa imala ovakav sjaj i zagladenost doma nakon susenja kose! Ravna je i bez feniranja na cetku i bez pegle

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za DryCare Prestige HP8280/00 Sušilo za kosu MoistureProtect

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za DryCare Prestige HP8280/00 Sušilo za kosu MoistureProtect

01/12/2020

Hrvatska

Hrvatska

Ovo trebate imati!

Sušilo je izvrsno. Imam gustu kosu i svako sušenje kose je bilo problem. Pregrijavanje je bilo učestalo do kupovine ovog sušila. Brzo i učinkovito suši kosu.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za DryCare Prestige HP8281/00 Sušilo za kosu MoistureProtect

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za DryCare Prestige HP8281/00 Sušilo za kosu MoistureProtect

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Upozorenja

  1. XXX (Preserve up to 95% of hair moisture) 