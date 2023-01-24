2 godine jamstva
Tehnologija MoistureProtect
Snaga sušenja od 2300 W
Njega ionima za sjajnu kosu
Tehnologija MoistureProtect kontrolira i prilagođava temperaturu radi povećanja sjaja i zadržavanja prirodne vlage kose. Štiti kosu od pregrijavanja tako što uvijek osigurava optimalnu temperaturu. Uživajte u predivnoj kosi zaštićenoj iznutra i izvana.
Infracrveni senzor MoistureProtect stalno prati i prilagođava temperaturu sušenja sukladno potrebama kose. Inteligentni senzor mjeri temperaturu kose dok je sušite kako bi se spriječio gubitak vlage i oštećenje površinskog sloja vlasi. Zadržavanjem vlage u kosi ona postaje mekša, sjajnija i zdravija. Senzor možete uključiti/i sključiti ovisno o potrebama.
Ovo profesionalno sušilo za kosu snage 2300 W ima šest postavki brzine i topline. Tako nastaje kombinacija snage, brzine i tehnologije koja sušenje i oblikovanje kose čini bržim, lakšim i nježnijim.
4.8
od 5
698
Recenzije
96%
osoba preporučuje ovaj proizvod
Plava kosa
24/01/2023
Hrvatska
Sve pohvale
Za moju gustu kosu ovaj fen je odličan, kosa toliko mekana nakon sušenja, preporuka svima
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za DryCare Prestige HP8281/00 Sušilo za kosu MoistureProtect
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za DryCare Prestige HP8281/00 Sušilo za kosu MoistureProtect
P294
28/12/2020
Hrvatska
Najbolji je
Jednostavno najbolji! Nikad mi nije blajhana kosa imala ovakav sjaj i zagladenost doma nakon susenja kose! Ravna je i bez feniranja na cetku i bez pegle
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za DryCare Prestige HP8280/00 Sušilo za kosu MoistureProtect
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za DryCare Prestige HP8280/00 Sušilo za kosu MoistureProtect
Marina_A
01/12/2020
Hrvatska
Ovo trebate imati!
Sušilo je izvrsno. Imam gustu kosu i svako sušenje kose je bilo problem. Pregrijavanje je bilo učestalo do kupovine ovog sušila. Brzo i učinkovito suši kosu.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za DryCare Prestige HP8281/00 Sušilo za kosu MoistureProtect
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za DryCare Prestige HP8281/00 Sušilo za kosu MoistureProtect
XXX (Preserve up to 95% of hair moisture)