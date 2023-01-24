2 godine jamstva
Obustavljeno
Senzor MoistureProtect
2300 W
Regeneracija ionima
Mlaz hladnog zraka
Doista inovativna tehnologija Infrared MoistureProtect omogućuje kontinuirano praćenje i prilagođavanje temperature sušenja sukladno potrebama sušenja vaše kose. Pametni senzor mjeri površinsku temperaturu kose 4000 puta tijekom jedne sesije sušenja i prilagođava toplinu kako bi se spriječili gubitak vlage i oštećenje površinskog sloja vlasi. Zahvaljujući vrhunskom zadržavanju vlage kosa dobiva najbolji sjaj i mekoću koje nudimo. Senzor možete uključiti/isključiti po potrebi.
Koristi infracrvenu tehnologiju za utvrđivanje stanja kose i prilagođava temperaturu kako bi se sačuvala prirodna vlaga kose.
ThermoProtect temperatura pruža optimalnu temperaturu za sušenje i dodatnu zaštitu od pregrijavanja kose. Protok zraka bit će jednako snažan, tako da možete dobiti najbolje rezultate na nježan način.
Nagrade
4.8
od 5
698
Recenzije
96%
osoba preporučuje ovaj proizvod
Plava kosa
24/01/2023
Hrvatska
Sve pohvale
Za moju gustu kosu ovaj fen je odličan, kosa toliko mekana nakon sušenja, preporuka svima
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za DryCare Prestige HP8281/00 Sušilo za kosu MoistureProtect
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za DryCare Prestige HP8281/00 Sušilo za kosu MoistureProtect
P294
28/12/2020
Hrvatska
Najbolji je
Jednostavno najbolji! Nikad mi nije blajhana kosa imala ovakav sjaj i zagladenost doma nakon susenja kose! Ravna je i bez feniranja na cetku i bez pegle
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za DryCare Prestige HP8280/00 Sušilo za kosu MoistureProtect
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za DryCare Prestige HP8280/00 Sušilo za kosu MoistureProtect
Marina_A
01/12/2020
Hrvatska
Ovo trebate imati!
Sušilo je izvrsno. Imam gustu kosu i svako sušenje kose je bilo problem. Pregrijavanje je bilo učestalo do kupovine ovog sušila. Brzo i učinkovito suši kosu.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za DryCare Prestige HP8281/00 Sušilo za kosu MoistureProtect
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za DryCare Prestige HP8281/00 Sušilo za kosu MoistureProtect
XXX (Preserve up to 95% of hair moisture)