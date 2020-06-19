2 godine jamstva
Obustavljeno
Ravnomjerno raspoređivanje topline
2300 W
ThermoProtect Ionic
Nastavak za volumen
Napredna tehnologija EHD tvrtke Philips znači da sušilo ima jedinstveno dizajniran otvor za propuštanje zraka koji osigurava vrlo ravnomjerno raspoređivanje topline, čak i pri visokim temperaturama, i sprječava stvaranje štetnih vrućih mjesta. Time je kosa vrhunski zaštićena od pregrijavanja, što znači da ostaje zdrava i sjajna.
ThermoProtect temperatura pruža optimalnu temperaturu za sušenje i dodatnu zaštitu od pregrijavanja kose. Protok zraka bit će jednako snažan, a rezultati najbolji mogući uz više njege.
Regeneracija ionima omogućava sušenje bez statičkog elektriciteta. Negativno nabijeni ioni sprječavaju stvaranje elektriciteta, regeneriraju kosu i čine je glatkom te na taj način pojačavaju njen sjaj. Rezultat je prekrasna sjajna, glatka kosa bez elektriciteta.
4.6
od 5
27
Recenzije
93%
osoba preporučuje ovaj proizvod
Хрисичка
19/06/2020
България
Напълно заслужава цената си
Страхотен сешоар. Много съм доволна! Качество без аналог
Prednosti
Мощен
Mane
Няма
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za DryCare Prestige HP8260/00 Сешоар
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za DryCare Prestige HP8260/00 Сешоар
spumova34
18/06/2020
България
Сешоарът има бутон за пулсация на струята
Страхотно е, че сешоарът има две опции за топъл и студен въздух. Но най- голямо преимущество има, че струята е силна и целенасочена което позволява оформянето на красиви прически. Харесвам ръчният бутон за временно увеличаване на струята.
Prednosti
професионално издухване
Mane
Много голям като размер
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za DryCare Prestige HP8260/00 Сешоар
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za DryCare Prestige HP8260/00 Сешоар
Памела
05/06/2019
България
Перфектен уред
Страхотен сешоар. Ползвам го повече от 3 години и не бих го заменила за нищо на света. Косата ми е къдрава и с помощта на дифузера оформям страхотни къдрици. Шиповете на дифузера са доста дълги и е подходящ за дълги коси. Благодарение на йонизацията косата ми не се наелектризира и е блестяща и мека.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za DryCare Prestige HP8260/00 Сешоар
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za DryCare Prestige HP8260/00 Сешоар
XXX (Preserve up to 95% of hair moisture)