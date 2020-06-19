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  • Više zaštite za zdravu i sjajnu kosu
  • Više zaštite za zdravu i sjajnu kosu
  • Više zaštite za zdravu i sjajnu kosu
  • Više zaštite za zdravu i sjajnu kosu
  • Više zaštite za zdravu i sjajnu kosu
  • Više zaštite za zdravu i sjajnu kosu
  • Više zaštite za zdravu i sjajnu kosu
  • Više zaštite za zdravu i sjajnu kosu
  • Više zaštite za zdravu i sjajnu kosu

Obustavljeno

DryCare PrestigeSušilo za kosu

HP8260/00

4.6
| (27) Recenzije | 93% osoba preporučuje ovaj proizvod
Više zaštite za zdravu i sjajnu kosu
Sušilo za kosu ProCare tvrtke Philips štiti kosu od pregrijavanja zahvaljujući naprednoj tehnologiji EHD™. Posebno dizajniran izlaz za zrak toplinu nježnije raspoređuje po kosi i sprječava da na kosi i tjemenu nastanu temperature koje su štetne.
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Preserve up to 95% of hair moisture1

Sušilo koje pruža najbolju njegu

Više zaštite za zdravu i sjajnu kosu

  • Ravnomjerno raspoređivanje topline

  • 2300 W

  • ThermoProtect Ionic

  • Nastavak za volumen

Manje pregrijavanje uz tehnologiju za ravnomjerno raspoređivanje topline

Manje pregrijavanje uz tehnologiju za ravnomjerno raspoređivanje topline

Napredna tehnologija EHD tvrtke Philips znači da sušilo ima jedinstveno dizajniran otvor za propuštanje zraka koji osigurava vrlo ravnomjerno raspoređivanje topline, čak i pri visokim temperaturama, i sprječava stvaranje štetnih vrućih mjesta. Time je kosa vrhunski zaštićena od pregrijavanja, što znači da ostaje zdrava i sjajna.

Najbolja temperatura za sušenje je ThermoProtect temperatura

Najbolja temperatura za sušenje je ThermoProtect temperatura

ThermoProtect temperatura pruža optimalnu temperaturu za sušenje i dodatnu zaštitu od pregrijavanja kose. Protok zraka bit će jednako snažan, a rezultati najbolji mogući uz više njege.

Regeneracija ionima pruža bolju njegu te sjajnu kosu bez statič. elektriciteta

Regeneracija ionima pruža bolju njegu te sjajnu kosu bez statič. elektriciteta

Regeneracija ionima omogućava sušenje bez statičkog elektriciteta. Negativno nabijeni ioni sprječavaju stvaranje elektriciteta, regeneriraju kosu i čine je glatkom te na taj način pojačavaju njen sjaj. Rezultat je prekrasna sjajna, glatka kosa bez elektriciteta.

Tehničke specifikacije

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Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
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4.6

od 5

27

Recenzije

93%

osoba preporučuje ovaj proizvod

3
2

19/06/2020

България

България

Напълно заслужава цената си

Страхотен сешоар. Много съм доволна! Качество без аналог

Prednosti

Мощен

Mane

Няма

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za DryCare Prestige HP8260/00 Сешоар

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za DryCare Prestige HP8260/00 Сешоар

18/06/2020

България

България

Сешоарът има бутон за пулсация на струята

Страхотно е, че сешоарът има две опции за топъл и студен въздух. Но най- голямо преимущество има, че струята е силна и целенасочена което позволява оформянето на красиви прически. Харесвам ръчният бутон за временно увеличаване на струята.

Prednosti

професионално издухване

Mane

Много голям като размер

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za DryCare Prestige HP8260/00 Сешоар

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za DryCare Prestige HP8260/00 Сешоар

05/06/2019

България

България

Перфектен уред

Страхотен сешоар. Ползвам го повече от 3 години и не бих го заменила за нищо на света. Косата ми е къдрава и с помощта на дифузера оформям страхотни къдрици. Шиповете на дифузера са доста дълги и е подходящ за дълги коси. Благодарение на йонизацията косата ми не се наелектризира и е блестяща и мека.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za DryCare Prestige HP8260/00 Сешоар

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za DryCare Prestige HP8260/00 Сешоар

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Upozorenja

  1. XXX (Preserve up to 95% of hair moisture) 