2 godine jamstva
Obustavljeno
ThermoProtect Ionic
2200 W
Njega ionima
Nastavak za volumen s funkcijom masaže
Ovo sušilo za kosu primjer je modernog i sofisticiranog pristupa dizajnu. Meki, glatki obrisi i izduljeni oblik nenametljivo ističu ženstvenost, a precizni detalji zajedno s kvalitetnim materijalima i završnom obradom služe kao dokaz vrhunskih radnih značajki ovog aparata.
ThermoProtect temperatura pruža optimalnu temperaturu za sušenje i dodatnu zaštitu od pregrijavanja kose. Protok zraka bit će jednako snažan, a rezultati najbolji mogući uz više njege.
Ovo profesionalno sušilo za kosu snage 2200 W ima moćan protok zraka. Tako nastaje kombinacija snage i brzine koja sušenje i oblikovanje frizure čini bržim i jednostavnijim.
4.9
od 5
355
Recenzije
99%
osoba preporučuje ovaj proizvod
miki.luky
01/02/2022
Česká republika
Dio promocije
Provjereni kupac
Vysoušeč
Tento výrobek mohu doporučit, funguje výborně i při každodenním používání.
Prednosti
Spolehlivost, výdrž
Mane
-
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za HP8243/00 Vysoušeč vlasů KeraShine
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za HP8243/00 Vysoušeč vlasů KeraShine
Zbač
27/01/2022
Česká republika
Dio promocije
Provjereni kupac
Super fén
Tento vysoušeč jsem vybírala podle jeho recenzí a musím přiznat,že i podle jeho vzhledu a barvy. Určitě ho doporučuji.
Prednosti
Vysušení vlasů s ním je mnohem rychlejší než s mými předchozími vysoušeci.
Mane
Rukojeť nelze složit, ale to mi nevadí.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za DryCare Advanced BHD290/00 Vysoušeč vlasů
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za DryCare Advanced BHD290/00 Vysoušeč vlasů
Misina
27/01/2022
Česká republika
Dio promocije
Provjereni kupac
Výrobek má spoustu funkcí
Jsem velmi spokojená s fénem. Je lehký, možnost využití více stupňů teplot a difuzer na vlnité vlasy.
Prednosti
Lehký
Mane
Žádné
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za DryCare Advanced HP8233/00 Vysoušeč vlasů
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za DryCare Advanced HP8233/00 Vysoušeč vlasů
XXX (Preserve up to 95% of hair moisture)