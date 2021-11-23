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  • Brzo sušenje pri nižoj temperaturi uz ThermoProtect
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  • Brzo sušenje pri nižoj temperaturi uz ThermoProtect
  • Brzo sušenje pri nižoj temperaturi uz ThermoProtect
  • Brzo sušenje pri nižoj temperaturi uz ThermoProtect
  • Brzo sušenje pri nižoj temperaturi uz ThermoProtect
  • Brzo sušenje pri nižoj temperaturi uz ThermoProtect
  • Brzo sušenje pri nižoj temperaturi uz ThermoProtect
  • Brzo sušenje pri nižoj temperaturi uz ThermoProtect
  • Brzo sušenje pri nižoj temperaturi uz ThermoProtect
  • Brzo sušenje pri nižoj temperaturi uz ThermoProtect
  • Brzo sušenje pri nižoj temperaturi uz ThermoProtect
  • Brzo sušenje pri nižoj temperaturi uz ThermoProtect
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  • Brzo sušenje pri nižoj temperaturi uz ThermoProtect
  • Brzo sušenje pri nižoj temperaturi uz ThermoProtect
  • Brzo sušenje pri nižoj temperaturi uz ThermoProtect
  • Brzo sušenje pri nižoj temperaturi uz ThermoProtect
  • Brzo sušenje pri nižoj temperaturi uz ThermoProtect
  • Brzo sušenje pri nižoj temperaturi uz ThermoProtect
  • Brzo sušenje pri nižoj temperaturi uz ThermoProtect
  • Brzo sušenje pri nižoj temperaturi uz ThermoProtect
  • Brzo sušenje pri nižoj temperaturi uz ThermoProtect
  • Brzo sušenje pri nižoj temperaturi uz ThermoProtect

DryCare AdvancedSušilo za kosu

HP8230/00

4.9
| (179) Recenzije | 98% osoba preporučuje ovaj proizvod
Brzo sušenje pri nižoj temperaturi uz ThermoProtect
Zaštitite kosu istovremeno uživajući u brzom sušenju. Birajte među postavkama brzine i temperature kako biste uživali u željenom sušenju ili odaberite ThermoProtect za brzo sušenje pri konstantnoj blagoj temperaturi.
Pogledajte sve prednosti
DO NOT OVERWRITE THIS ASSET - THIS IS A PLACEHOLDER ASSET USED IN MANY PAGES. IF YOU WANT TO CHANGE THE PLACEHOLDER IN YOUR PAGE, REMOVE IT FROM YOUR ENTRY AND ADD ANOTHER IMAGE.

Preserve up to 95% of hair moisture1

i usku mlaznicu od 14 mm.

Brzo sušenje pri nižoj temperaturi uz ThermoProtect

  • ThermoProtect

  • 2100 W

  • 6 postavki topline i brzine

  • Mlaz hladnog zraka

Postavka temperature ThermoProtect

Postavka temperature ThermoProtect

ThermoProtect temperatura pruža optimalnu temperaturu za sušenje i dodatnu zaštitu od pregrijavanja kose. Protok zraka bit će jednako snažan, a rezultati najbolji mogući uz više njege.

Snaga od 2100 W daje profesionalne rezultate

Snaga od 2100 W daje profesionalne rezultate

Ovo profesionalno sušilo za kosu snage 2100 W ima moćan protok zraka. Tako nastaje kombinacija snage i brzine koja sušenje i oblikovanje frizure čini bržim i jednostavnijim.

Potpuna kontrola uz šest prilagodljivih postavki za brzinu i temperaturu

Potpuna kontrola uz šest prilagodljivih postavki za brzinu i temperaturu

Potrebna brzina i temperatura mogu se jednostavno prilagoditi kako biste ostvarili vrhunske rezultate. Šest postavki osigurava potpunu kontrolu za precizno i prilagođeno oblikovanje frizure.

Tehničke specifikacije

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Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
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4.9

od 5

179

Recenzije

98%

osoba preporučuje ovaj proizvod

23/11/2021

Česká republika

Česká republika

Provjereni kupac

Výrobek je skvělý!

Koupila jsem si fén na vlasy od Philipsu a od té doby mi vlasy neelektrizují, mám je hladké, lesklé a určitě nejsou nezdravě vysušené. Koupi bych všem doporučila!

Prednosti

Lehký, více teplot a rychlostí

Mane

Nemá nevýhody

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za DryCare Advanced HP8230/00 Vysoušeč vlasů

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za DryCare Advanced HP8230/00 Vysoušeč vlasů

06/06/2020

Česká republika

Česká republika

líbí se

fouká sqele fialový detail také super.Nemá se co vytknout

Prednosti

výkon

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za DryCare Advanced HP8230/00 Vysoušeč vlasů

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za DryCare Advanced HP8230/00 Vysoušeč vlasů

29/01/2020

Česká republika

Česká republika

Výkonný a pohodlný.

Tento fén nabízí silný výkon, vlasy nekazí, velmi pohodlný, krásný design. Ideální volba. Fén který dělá radost celé naší rodině. Děkujeme.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za DryCare Advanced HP8230/00 Vysoušeč vlasů

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za DryCare Advanced HP8230/00 Vysoušeč vlasů

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Upozorenja

  1. XXX (Preserve up to 95% of hair moisture) 