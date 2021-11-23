2 godine jamstva
ThermoProtect
2100 W
6 postavki topline i brzine
Mlaz hladnog zraka
ThermoProtect temperatura pruža optimalnu temperaturu za sušenje i dodatnu zaštitu od pregrijavanja kose. Protok zraka bit će jednako snažan, a rezultati najbolji mogući uz više njege.
Ovo profesionalno sušilo za kosu snage 2100 W ima moćan protok zraka. Tako nastaje kombinacija snage i brzine koja sušenje i oblikovanje frizure čini bržim i jednostavnijim.
Potrebna brzina i temperatura mogu se jednostavno prilagoditi kako biste ostvarili vrhunske rezultate. Šest postavki osigurava potpunu kontrolu za precizno i prilagođeno oblikovanje frizure.
4.9
od 5
179
Recenzije
98%
osoba preporučuje ovaj proizvod
Spokojená uživatelka
23/11/2021
Česká republika
Dio promocije
Provjereni kupac
Výrobek je skvělý!
Koupila jsem si fén na vlasy od Philipsu a od té doby mi vlasy neelektrizují, mám je hladké, lesklé a určitě nejsou nezdravě vysušené. Koupi bych všem doporučila!
Prednosti
Lehký, více teplot a rychlostí
Mane
Nemá nevýhody
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za DryCare Advanced HP8230/00 Vysoušeč vlasů
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za DryCare Advanced HP8230/00 Vysoušeč vlasů
mostecak007
06/06/2020
Česká republika
líbí se
fouká sqele fialový detail také super.Nemá se co vytknout
Prednosti
výkon
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za DryCare Advanced HP8230/00 Vysoušeč vlasů
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za DryCare Advanced HP8230/00 Vysoušeč vlasů
Bybba
29/01/2020
Česká republika
Výkonný a pohodlný.
Tento fén nabízí silný výkon, vlasy nekazí, velmi pohodlný, krásný design. Ideální volba. Fén který dělá radost celé naší rodině. Děkujeme.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za DryCare Advanced HP8230/00 Vysoušeč vlasů
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za DryCare Advanced HP8230/00 Vysoušeč vlasů
XXX (Preserve up to 95% of hair moisture)