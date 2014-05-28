Obustavljeno
Otkrijte savršenstvo svoje kože
Epilator SatinPerfect tvrtke Philips sa sustavom SkinPerfect uklanja čak i tanke, kratke dlačice istovremeno štiteći kožu. Omogućava uporabu i na mokroj i suhoj koži pa ga možete koristiti i pod tušem. U kompletu su precizni epilator za uporabu na mokroj i suhoj koži, glava za brijanje s češljem i Smart Tweezers pinceta
Mokro i suho
Ekskluzivno izdanje
Ovaj epilator ima keramičke diskove naglašene teksture za nježno uklanjanje čak i najtanjih dlačica
Ovaj epilator ima nježne diskove za izvlačenje dlačica koji uklanjaju dlačice bez čupanja.
Za mokro i suho brijanje.
4.8
od 5
9
Recenzije
100%
osoba preporučuje ovaj proizvod
jasmin80
28/05/2014
Polska
Super produkt.Polecam wszystkim.
Produkt godny polecenia. Depilacja bezprzewodowa to bardzo wygodny sposób na usuwanie owłosienia.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za SatinPerfect HP6581/00 Depilator
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za SatinPerfect HP6581/00 Depilator
Hubert83
09/03/2014
Polska
Super polecam!!
Produkt rewelacyjny, usuwa wszystkie włoski. Jedyny minus to chodzi głośno.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za SatinPerfect HP6581/00 Depilator
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za SatinPerfect HP6581/00 Depilator
Johanna22
07/11/2017
Magyarország
Superb!
A csomag összes eleme hasznos és praktikus. Könnyű a használata , és nagyon szépen "dolgozik" . A Vékony epiláltor egyszerűen a legjobb dolog amit a csomagba tehettek, meglepő,hogy nem fájdalmas a használata, és ragyogó eredménnyel dolgozik. A kézikönyv hasznos, követhető, egyértelmű. A fénnyel ellátott csipesz is felettébb hasznos, és ötletes megoldás, minden elem maximálisan kihasználható és értelmes, felhasználóbarát termék. Abszolút meg vagyok elégedve a termékekkel, tökeletes! Csak ajánlani tudom!
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za SatinPerfect HP6581/00 Epilátor
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za SatinPerfect HP6581/00 Epilátor