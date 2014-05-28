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Obustavljeno

SatinPerfectEpilator

HP6581/00

4.8

| (9) Recenzije | 100% osoba preporučuje ovaj proizvod

Otkrijte savršenstvo svoje kože

Epilator SatinPerfect tvrtke Philips sa sustavom SkinPerfect uklanja čak i tanke, kratke dlačice istovremeno štiteći kožu. Omogućava uporabu i na mokroj i suhoj koži pa ga možete koristiti i pod tušem. U kompletu su precizni epilator za uporabu na mokroj i suhoj koži, glava za brijanje s češljem i Smart Tweezers pinceta

Pogledajte sve prednosti

Epilator sa sustavom Skin Perfect

Otkrijte savršenstvo svoje kože

  • Mokro i suho

  • Ekskluzivno izdanje

Keramički diskovi naglašene teksture uklanjaju čak i tanke, kratke dlačice

Keramički diskovi naglašene teksture uklanjaju čak i tanke, kratke dlačice

Ovaj epilator ima keramičke diskove naglašene teksture za nježno uklanjanje čak i najtanjih dlačica

Nježni diskovi za izvlačenje dlačica uklanjaju dlačice bez čupanja

Nježni diskovi za izvlačenje dlačica uklanjaju dlačice bez čupanja

Ovaj epilator ima nježne diskove za izvlačenje dlačica koji uklanjaju dlačice bez čupanja.

Za mokro i suho brijanje, pod tušem ili izvan njega

Za mokro i suho brijanje, pod tušem ili izvan njega

Za mokro i suho brijanje.

Tehničke specifikacije

Pronađite podršku za ovaj proizvod

Pronađite česta pitanja, korisničke priručnike, sigurnosne informacije i savjete

Pronađite rezervni dio ili dodatnu opremu

Idi na dijelove i dodatnu opremu

Dijelovi i dodatni pribor

Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
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4.8

od 5

9

Recenzije

100%

osoba preporučuje ovaj proizvod

3
2
1

28/05/2014

Polska

Polska

Super produkt.Polecam wszystkim.

Produkt godny polecenia. Depilacja bezprzewodowa to bardzo wygodny sposób na usuwanie owłosienia.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za SatinPerfect HP6581/00 Depilator

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za SatinPerfect HP6581/00 Depilator

09/03/2014

Polska

Polska

Super polecam!!

Produkt rewelacyjny, usuwa wszystkie włoski. Jedyny minus to chodzi głośno.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za SatinPerfect HP6581/00 Depilator

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za SatinPerfect HP6581/00 Depilator

07/11/2017

Magyarország

Magyarország

Superb!

A csomag összes eleme hasznos és praktikus. Könnyű a használata , és nagyon szépen "dolgozik" . A Vékony epiláltor egyszerűen a legjobb dolog amit a csomagba tehettek, meglepő,hogy nem fájdalmas a használata, és ragyogó eredménnyel dolgozik. A kézikönyv hasznos, követhető, egyértelmű. A fénnyel ellátott csipesz is felettébb hasznos, és ötletes megoldás, minden elem maximálisan kihasználható és értelmes, felhasználóbarát termék. Abszolút meg vagyok elégedve a termékekkel, tökeletes! Csak ajánlani tudom!

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za SatinPerfect HP6581/00 Epilátor

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za SatinPerfect HP6581/00 Epilátor

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