Obustavljeno
HP6578/00
Glatkoća u roku od nekoliko minuta, rezultati koji traju tjednima
SatinPerfect ima izuzetno široku glavu i keramičke diskove fine teksture koji uklanjaju više dlačica u jednom potezu, pružajući vam vrhunski doživljaj epilacije! Zar ne želite dugotrajnu glatkoću koja traje do četiri tjedna? Glatkoća u roku od nekoliko minuta, rezultati koji traju tjednima
Luksuzni komplet za depilaciju
Bežični
Uz ovaj bežični epilator epilaciju možete obaviti bilo gdje. Epilacija bez kabela do 40 minuta, brzo punjenje za 1 sat.
Izuzetno široka glava za epilaciju zahvaća i uklanja više dlačica u jednom potezu, za dugotrajne i iznimno glatke rezultate za samo nekoliko minuta
Masažna traka s nježnom vibracijom stimulira i smiruje kožu za ugodnu epilaciju
4.0
od 5
16
Recenzije
radmila13
24/01/2015
Česká republika
Opravdu výborný
Je to už můj druhý,stejný epilátor. Nedám na něj dopustit a jiný bych už ani nechtěla.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za SatinPerfect HP6578/00 Epilátor
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za SatinPerfect HP6578/00 Epilátor
AnnaK
09/09/2013
Česká republika
Funguje skvěle i po 2letech.
Dostatečná výdrž baterie, snadné ovládání, depilaci i epilaci zvládá k naprosté spokojenosti
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za SatinPerfect HP6578/00 Epilátor
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za SatinPerfect HP6578/00 Epilátor
EwelinaZ
21/12/2013
Polska
Doskonały produkt na początek i "dla zaawansowanych"
Używam tego depilatora od kilkunastu miesięcy i nie zamieniłabym go na żaden inny! Wymienne końcówki (masująca, podnosząca włoski itd.) pozwalają dopasować go do własnych potrzeb. Końcówka zmieniająca depilator w golarkę jest świetnym pomysłem - nie trzeba kupować dwóch urządzeń, a osobny mini-depilator pozwala usuwać włoski nawet z bardzo wrażliwych miejsc. Bateria po naładowaniu jest wytrzymała (wytrzymuje spokojnie kilka użyć - depilacja całych nóg), a długi kabel zasilacza pozwala na korzystanie z urządzenia nawet gdy bateria rozładuje się w trakcie pracy (niektórzy, jak ja, nie zawsze pamiętają by ją naładować).
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za SatinPerfect HP6578/00 Epilator
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za SatinPerfect HP6578/00 Epilator