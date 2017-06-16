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Glatkoća u roku od nekoliko minuta, rezultati koji traju tjednima
SatinPerfect ima izuzetno široku glavu i keramičke diskove fine teksture koji uklanjaju više dlačica u jednom potezu, pružajući vam vrhunski doživljaj epilacije! Zar ne želite dugotrajnu glatkoću koja traje do četiri tjedna? Glatkoća u roku od nekoliko minuta, rezultati koji traju tjednima
Cijelo tijelo i lice
Bežični
Uz ovaj bežični epilator epilaciju možete obaviti bilo gdje. Epilacija bez kabela do 40 minuta, brzo punjenje za 1 sat.
Izuzetno široka glava za epilaciju zahvaća i uklanja više dlačica u jednom potezu, za dugotrajne i iznimno glatke rezultate za samo nekoliko minuta
Masažna traka s nježnom vibracijom stimulira i smiruje kožu za ugodnu epilaciju
5.0
od 5
4
Recenzije
100%
osoba preporučuje ovaj proizvod
martina666
16/06/2017
Česká republika
Super epilátor
Perfektní, přesný, pěkně sedí do ruky. Za tu dobu co ho mám je výborná i baterie. Funguje jak na kabel tak po nabití. Vydrží dlouho. Má hodně příslušenství. Jen u toho holítka na citlivá místa je škoda že už mi přijde že je to tupé, tahá to.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za SatinPerfect HP6576 Epilátor
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za SatinPerfect HP6576 Epilátor
PawełJ23
29/11/2013
Polska
Bardzo wygodny w użytkowaniu
Depilator który kupiłem dla żony występuje w bardzo bogatym zestawie który w zupełności spełnia zadania dla których został wyprodukowany. Żona z prezentu jest bardzo zadowolona
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za SatinPerfect HP6576 Epilator
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za SatinPerfect HP6576 Epilator
kaskapekin
26/05/2012
Polska
REWELACJA!
Zestaw nasadek depilujących - naprawdę jest w czym wybierać ale przede wszystkim dwie nasadki które naciągają i masują skórę naprawdę działają - moim zdaniem lepiej niż nasadka lodowa. Szeroka głowica pęset wychwytuje więcej włosków za jednym przeciągnięciem. Bardzo wygodny w użyciu. Dodatkowo nasadka golarka – goli bardzo dobrze – łatwa w czyszczeniu. Opływowy kształt powoduje że bardzo dobrze trzyma się w dłoni. Ekskluzywny wygląd przyciąga wzrok.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za SatinPerfect HP6576 Epilator
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za SatinPerfect HP6576 Epilator