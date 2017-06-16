ProizvodiPodrška

Prijavi se za 10% popusta

Posjeti Philips online shop

Registracija jamstva

Sve serije

  • Snimka jednog proizvoda
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24
  • Fotografija proizvoda s prednje strane
  • Fotografija pojedinosti o proizvodu
  • Fotografija pojedinosti o proizvodu
  • Fotografija alternativnog proizvoda
  • Fotografija alternativnog proizvoda
  • Fotografija emocionalne pogodnosti
  • Fotografija emocionalne pogodnosti
  • Snimka jednog proizvoda
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24
  • Fotografija proizvoda s prednje strane
  • Fotografija pojedinosti o proizvodu
  • Fotografija pojedinosti o proizvodu
  • Fotografija alternativnog proizvoda
  • Fotografija alternativnog proizvoda
  • Fotografija emocionalne pogodnosti
  • Fotografija emocionalne pogodnosti

Obustavljeno

SatinPerfectEpilator

HP6576

5

| (4) Recenzije | 100% osoba preporučuje ovaj proizvod

Glatkoća u roku od nekoliko minuta, rezultati koji traju tjednima

SatinPerfect ima izuzetno široku glavu i keramičke diskove fine teksture koji uklanjaju više dlačica u jednom potezu, pružajući vam vrhunski doživljaj epilacije! Zar ne želite dugotrajnu glatkoću koja traje do četiri tjedna? Glatkoća u roku od nekoliko minuta, rezultati koji traju tjednima

Pogledajte sve prednosti

Glatkoća u roku od nekoliko minuta, rezultati koji traju tjednima

  • Cijelo tijelo i lice

  • Bežični

Epilacija bez kabela do 40 minuta, brzo punjenje za 1 sat

Epilacija bez kabela do 40 minuta, brzo punjenje za 1 sat

Uz ovaj bežični epilator epilaciju možete obaviti bilo gdje. Epilacija bez kabela do 40 minuta, brzo punjenje za 1 sat.

Izuzetno široka glava uklanja više dlačica u jednom potezu

Izuzetno široka glava uklanja više dlačica u jednom potezu

Izuzetno široka glava za epilaciju zahvaća i uklanja više dlačica u jednom potezu, za dugotrajne i iznimno glatke rezultate za samo nekoliko minuta

Vibrirajuća masažna traka stimulira i smiruje kožu

Masažna traka s nježnom vibracijom stimulira i smiruje kožu za ugodnu epilaciju

Tehničke specifikacije

Pronađite podršku za ovaj proizvod

Pronađite česta pitanja, korisničke priručnike, sigurnosne informacije i savjete

Pronađite rezervni dio ili dodatnu opremu

Idi na dijelove i dodatnu opremu

Dijelovi i dodatni pribor

Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
Mišljenja kupaca u obliku ocjena proizvoda i ocjena sa zvjezdicama korisna su za sve. Ona vam omogućuju da saznate više o proizvodu i pomažu vam donijeti odluku o kupnji. Svaki kupac koji je kupio proizvod online ili u trgovini može ostaviti recenziju

5.0

od 5

4

Recenzije

100%

osoba preporučuje ovaj proizvod

4
3
2
1

16/06/2017

Česká republika

Česká republika

Super epilátor

Perfektní, přesný, pěkně sedí do ruky. Za tu dobu co ho mám je výborná i baterie. Funguje jak na kabel tak po nabití. Vydrží dlouho. Má hodně příslušenství. Jen u toho holítka na citlivá místa je škoda že už mi přijde že je to tupé, tahá to.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za SatinPerfect HP6576 Epilátor

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za SatinPerfect HP6576 Epilátor

29/11/2013

Polska

Polska

Bardzo wygodny w użytkowaniu

Depilator który kupiłem dla żony występuje w bardzo bogatym zestawie który w zupełności spełnia zadania dla których został wyprodukowany. Żona z prezentu jest bardzo zadowolona

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za SatinPerfect HP6576 Epilator

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za SatinPerfect HP6576 Epilator

26/05/2012

Polska

Polska

REWELACJA!

Zestaw nasadek depilujących - naprawdę jest w czym wybierać ale przede wszystkim dwie nasadki które naciągają i masują skórę naprawdę działają - moim zdaniem lepiej niż nasadka lodowa. Szeroka głowica pęset wychwytuje więcej włosków za jednym przeciągnięciem. Bardzo wygodny w użyciu. Dodatkowo nasadka golarka – goli bardzo dobrze – łatwa w czyszczeniu. Opływowy kształt powoduje że bardzo dobrze trzyma się w dłoni. Ekskluzywny wygląd przyciąga wzrok.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za SatinPerfect HP6576 Epilator

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za SatinPerfect HP6576 Epilator

Prijavite se na naš newsletter i prvi pristupite ekskluzivnim ponudama

  • Posebne ponude
  • Prvi pristupite pogodnostima
  • Savjeti i trikovi

Želim primati promotivne obavijesti – na temelju svojih preferencija i ponašanja – o Philips proizvodima, uslugama, događajima i promocijama. Mogu se jednostavno odjaviti u bilo kojem trenutku!

  • Posebne ponude
  • Prvi pristupite pogodnostima
  • Savjeti i trikovi