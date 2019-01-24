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Obustavljeno

SatinPerfectEpilator

HP6574/00

4.8

| (4) Recenzije | 100% osoba preporučuje ovaj proizvod

Glatkoća u roku od nekoliko minuta, rezultati koji traju tjednima

SatinPerfect ima izuzetno široku glavu i keramičke diskove fine teksture koji uklanjaju više dlačica u jednom potezu, pružajući vam vrhunski doživljaj epilacije! Zar ne želite dugotrajnu glatkoću koja traje do četiri tjedna? Glatkoća u roku od nekoliko minuta, rezultati koji traju tjednima

Pogledajte sve prednosti

Glatkoća u roku od nekoliko minuta, rezultati koji traju tjednima

  • Modeli za preciznost

Izuzetno široka glava uklanja više dlačica u jednom potezu

Izuzetno široka glava uklanja više dlačica u jednom potezu

Izuzetno široka glava za epilaciju zahvaća i uklanja više dlačica u jednom potezu, za dugotrajne i iznimno glatke rezultate za samo nekoliko minuta

Vibrirajuća masažna traka stimulira i smiruje kožu

Masažna traka s nježnom vibracijom stimulira i smiruje kožu za ugodnu epilaciju

Opti-light otkriva čak i najtanje dlačice

Opti-light otkriva čak i najtanje dlačice

Ugrađeno svjetlo Opti-light jasno otkriva sitne, tanke dlačice

Tehničke specifikacije

Pronađite podršku za ovaj proizvod

Pronađite česta pitanja, korisničke priručnike, sigurnosne informacije i savjete

Pronađite rezervni dio ili dodatnu opremu

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Dijelovi i dodatni pribor

Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
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4.8

od 5

4

Recenzije

100%

osoba preporučuje ovaj proizvod

3
2
1

24/01/2019

Magyarország

Magyarország

Szuper

Már régebben vettem.Szeretem,hogy használat közben megvilágítja a kezelt részt,így a legkissebb szőrszálak sem kerülik el a figyelmemet.Jól illeszkedik,így könnyű használni.Nagy előnye,hogy mosható a fej. A szál emelő fej igazából hosszú szőrszálaknál használható igazán. Én összességében nagyon elégedett vagyok vele.Újra megvenném.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za SatinPerfect HP6574/00 Epilátor

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za SatinPerfect HP6574/00 Epilátor

09/04/2019

Україна

Україна

Дружина задоволена подарунком

Подарував дружині близько чотирьох років тому (попередній ,також Філіпс, зламався - стерлися пластикові шестерні) з цього часу регулярно ним користується . Головні переваги : відсутні больові відчуття ,якісне виконання своєї функції, довготривале використання, зручний чохол.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za SatinPerfect HP6574/00 Епілятор

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za SatinPerfect HP6574/00 Епілятор

20/12/2016

Slovenija

Slovenija

Zelo dober odstranjevalec! Vreden svojega denarja.

Ta izdelek uporabljam že najmanj 3 leta. Priporočila bi ga vsem, ki razmilšjajo o nakupu! Vreden je svojega denarja, saj res odstrani vse nezaželjene dlačice. Jaz ga uporabljam za depilacijo nog - po redni uporabi so moje dlačice mehkejše in že po drugi ali treji uporabi, depilacija ni nič boleča. Kljub vsemu, je koža gladka zgolj teden dni, in ne kaj več.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za SatinPerfect HP6574/20 Depilator

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za SatinPerfect HP6574/20 Depilator

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