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Glatkoća u roku od nekoliko minuta, rezultati koji traju tjednima
SatinPerfect ima izuzetno široku glavu i keramičke diskove fine teksture koji uklanjaju više dlačica u jednom potezu, pružajući vam vrhunski doživljaj epilacije! Zar ne želite dugotrajnu glatkoću koja traje do četiri tjedna? Glatkoća u roku od nekoliko minuta, rezultati koji traju tjednima
Modeli za preciznost
Izuzetno široka glava za epilaciju zahvaća i uklanja više dlačica u jednom potezu, za dugotrajne i iznimno glatke rezultate za samo nekoliko minuta
Masažna traka s nježnom vibracijom stimulira i smiruje kožu za ugodnu epilaciju
Ugrađeno svjetlo Opti-light jasno otkriva sitne, tanke dlačice
4.8
od 5
4
Recenzije
100%
osoba preporučuje ovaj proizvod
Anna8
24/01/2019
Magyarország
Szuper
Már régebben vettem.Szeretem,hogy használat közben megvilágítja a kezelt részt,így a legkissebb szőrszálak sem kerülik el a figyelmemet.Jól illeszkedik,így könnyű használni.Nagy előnye,hogy mosható a fej. A szál emelő fej igazából hosszú szőrszálaknál használható igazán. Én összességében nagyon elégedett vagyok vele.Újra megvenném.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za SatinPerfect HP6574/00 Epilátor
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za SatinPerfect HP6574/00 Epilátor
ІгорМ
09/04/2019
Україна
Дружина задоволена подарунком
Подарував дружині близько чотирьох років тому (попередній ,також Філіпс, зламався - стерлися пластикові шестерні) з цього часу регулярно ним користується . Головні переваги : відсутні больові відчуття ,якісне виконання своєї функції, довготривале використання, зручний чохол.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za SatinPerfect HP6574/00 Епілятор
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za SatinPerfect HP6574/00 Епілятор
Emica
20/12/2016
Slovenija
Zelo dober odstranjevalec! Vreden svojega denarja.
Ta izdelek uporabljam že najmanj 3 leta. Priporočila bi ga vsem, ki razmilšjajo o nakupu! Vreden je svojega denarja, saj res odstrani vse nezaželjene dlačice. Jaz ga uporabljam za depilacijo nog - po redni uporabi so moje dlačice mehkejše in že po drugi ali treji uporabi, depilacija ni nič boleča. Kljub vsemu, je koža gladka zgolj teden dni, in ne kaj več.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za SatinPerfect HP6574/20 Depilator
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za SatinPerfect HP6574/20 Depilator