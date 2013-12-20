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Glatkoća u roku od nekoliko minuta, rezultati koji traju tjednima
SatinPerfect ima izuzetno široku glavu i keramičke diskove s finom teksturom koji uklanjaju više dlačica u jednom potezu, pružajući vam vrhunski doživljaj epilacije! Zar ne želite dugotrajnu glatkoću koja traje do četiri tjedna? Glatkoća za samo nekoliko minuta, rezultati koji traju tjednima!
Epilacija, oblikovanje i uređivanje
Izuzetno široka glava za epilaciju zahvaća i uklanja više dlačica u jednom potezu, za dugotrajne i iznimno glatke rezultate za samo nekoliko minuta
Masažna traka s nježnom vibracijom stimulira i smiruje kožu za ugodnu epilaciju
Ugrađeno svjetlo Opti-light jasno otkriva sitne, tanke dlačice
4.5
od 5
4
Recenzije
100%
osoba preporučuje ovaj proizvod
Storczyk86
20/12/2013
Polska
Rewelacja
W porównaniu do produktu sprzed kilku lat, który miałam i używałam - niebo a ziemia. Nic nie boli. Jest funkcjonalny, ma dużo końcówek i nakładek. Dużą zaleta produktu jest głowica goląca.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za SatinPerfect HP6572/00 Epilator
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za SatinPerfect HP6572/00 Epilator
Groszku
11/11/2013
Polska
Fajny sprzęt
Wygodny i fajny sprzęt. Miło się go użytkuje :) Polecam
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za SatinPerfect HP6572/00 Epilator
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za SatinPerfect HP6572/00 Epilator
FELICITA
11/09/2012
Polska
Produkt godny polecenia.
Produkt wykonany jest w estetyczny sposób, a jego kształt sprawia, że łatwo trzyma się go w dłoni. Bardzo fajnym rozwiązaniem jest nasadka masująca, która może nie niweluje bólu, ale jest ruchoma i ułatwia depilację niektórych miejsc (np. pachy, okolice kolan). Niestety depilator ma problem z cienkimi włoskami, których po prostu nie łapie - wtedy można się wspomóc głowicą golącą. Produkt jest bardzo łatwy w obsłudze, nadaje sie zarówno dla osób, które rozpoczynają swoją przygodę z depilacją, jak i u bardziej wprawionych w bojach użytkowników :-) Łatwo można utrzymac go w czystości, co jest dużym plusem. Mógłby pracowac troszkę ciszej /domowe zwierzątka się go boją, gdyż wydaje dzwięki malej kosiareczki.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za SatinPerfect HP6572/00 Epilator
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za SatinPerfect HP6572/00 Epilator