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Obustavljeno

SatinPerfectEpilator

HP6572/00

4.5

| (4) Recenzije | 100% osoba preporučuje ovaj proizvod

Glatkoća u roku od nekoliko minuta, rezultati koji traju tjednima

SatinPerfect ima izuzetno široku glavu i keramičke diskove s finom teksturom koji uklanjaju više dlačica u jednom potezu, pružajući vam vrhunski doživljaj epilacije! Zar ne želite dugotrajnu glatkoću koja traje do četiri tjedna? Glatkoća za samo nekoliko minuta, rezultati koji traju tjednima!

Pogledajte sve prednosti

Glatkoća u roku od nekoliko minuta, rezultati koji traju tjednima

  • Epilacija, oblikovanje i uređivanje

Izuzetno široka glava uklanja više dlačica u jednom potezu

Izuzetno široka glava uklanja više dlačica u jednom potezu

Izuzetno široka glava za epilaciju zahvaća i uklanja više dlačica u jednom potezu, za dugotrajne i iznimno glatke rezultate za samo nekoliko minuta

Vibrirajuća masažna traka stimulira i smiruje kožu

Masažna traka s nježnom vibracijom stimulira i smiruje kožu za ugodnu epilaciju

Opti-light otkriva čak i najtanje dlačice

Opti-light otkriva čak i najtanje dlačice

Ugrađeno svjetlo Opti-light jasno otkriva sitne, tanke dlačice

Tehničke specifikacije

Pronađite podršku za ovaj proizvod

Pronađite česta pitanja, korisničke priručnike, sigurnosne informacije i savjete

Pronađite rezervni dio ili dodatnu opremu

Idi na dijelove i dodatnu opremu

Dijelovi i dodatni pribor

Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
Mišljenja kupaca u obliku ocjena proizvoda i ocjena sa zvjezdicama korisna su za sve. Ona vam omogućuju da saznate više o proizvodu i pomažu vam donijeti odluku o kupnji. Svaki kupac koji je kupio proizvod online ili u trgovini može ostaviti recenziju

4.5

od 5

4

Recenzije

100%

osoba preporučuje ovaj proizvod

3
2
1

20/12/2013

Polska

Polska

Rewelacja

W porównaniu do produktu sprzed kilku lat, który miałam i używałam - niebo a ziemia. Nic nie boli. Jest funkcjonalny, ma dużo końcówek i nakładek. Dużą zaleta produktu jest głowica goląca.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za SatinPerfect HP6572/00 Epilator

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za SatinPerfect HP6572/00 Epilator

11/11/2013

Polska

Polska

Fajny sprzęt

Wygodny i fajny sprzęt. Miło się go użytkuje :) Polecam

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za SatinPerfect HP6572/00 Epilator

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za SatinPerfect HP6572/00 Epilator

11/09/2012

Polska

Polska

Produkt godny polecenia.

Produkt wykonany jest w estetyczny sposób, a jego kształt sprawia, że łatwo trzyma się go w dłoni. Bardzo fajnym rozwiązaniem jest nasadka masująca, która może nie niweluje bólu, ale jest ruchoma i ułatwia depilację niektórych miejsc (np. pachy, okolice kolan). Niestety depilator ma problem z cienkimi włoskami, których po prostu nie łapie - wtedy można się wspomóc głowicą golącą. Produkt jest bardzo łatwy w obsłudze, nadaje sie zarówno dla osób, które rozpoczynają swoją przygodę z depilacją, jak i u bardziej wprawionych w bojach użytkowników :-) Łatwo można utrzymac go w czystości, co jest dużym plusem. Mógłby pracowac troszkę ciszej /domowe zwierzątka się go boją, gdyż wydaje dzwięki malej kosiareczki.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za SatinPerfect HP6572/00 Epilator

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za SatinPerfect HP6572/00 Epilator

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