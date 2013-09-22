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Obustavljeno

SatinSoftEpilator

HP6522/01

4.6

| (9) Recenzije | 100% osoba preporučuje ovaj proizvod

Uživajte u dodiru satena.

Epilator SatinSoft tvrtke Philips sa sustavom za njegu kože kožu štiti od čupanja i osigurava maksimalnu higijenu. Omogućava uporabu i na mokroj i suhoj koži pa ga možete koristiti i pod tušem. Isporučuje se s glavom za brijanje s češljem za podrezivanje.

Pogledajte sve prednosti

Epilator sa sustavom Skin Perfect

Uživajte u dodiru satena.

  • SkinCare sustav

  • Mokro i suho

  • Glava za brijanje

Četka za piling za još sjajniju kožu.

Četka za piling za još sjajniju kožu.

Jedinstveni dizajn iz tvrtke Philips koji obuhvaća hipoalergenska vlakna za optimalnu higijenu, savršeno pristaje u vašu ruku za optimalno rukovanje u svim uvjetima, a može se koristiti na suhoj i vlažnoj koži.

Vibrirajuća masažna traka stimulira kožu

Vibrirajuća masažna traka stimulira kožu

Masažna traka s nježnom vibracijom stimulira i smiruje kožu za ugodnu epilaciju.

Nježni diskovi za izvlačenje dlačica uklanjaju dlačice bez čupanja

Nježni diskovi za izvlačenje dlačica uklanjaju dlačice bez čupanja

Ovaj epilator ima nježne diskove za izvlačenje dlačica koji uklanjaju dlačice bez čupanja.

Tehničke specifikacije

Pronađite podršku za ovaj proizvod

Pronađite česta pitanja, korisničke priručnike, sigurnosne informacije i savjete

Pronađite rezervni dio ili dodatnu opremu

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Dijelovi i dodatni pribor

Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
Mišljenja kupaca u obliku ocjena proizvoda i ocjena sa zvjezdicama korisna su za sve. Ona vam omogućuju da saznate više o proizvodu i pomažu vam donijeti odluku o kupnji. Svaki kupac koji je kupio proizvod online ili u trgovini može ostaviti recenziju

4.6

od 5

9

Recenzije

100%

osoba preporučuje ovaj proizvod

3
2
1

22/09/2013

Polska

Polska

Bardzo dobry depilator

Depilator jest łatwy w użyciu i po zmianie końcówek bardzo dobrze depiluje każde miejsca. Nie potrzeba wymieniać baterii tylko ładować z sieci co też jest jego zaletą.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za SatinSoft HP6522/01 Depilator

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za SatinSoft HP6522/01 Depilator

22/09/2013

Polska

Polska

Bardzo dobry produkt.

Rewelacja - doskonale się sprawdza jako depilator i na sucho i na mokro. Głowica goląca także spełnia swoje funkcje bardzo dobrze. Ogólnie - bardzo polecam.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za SatinSoft HP6522/01 Depilator

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za SatinSoft HP6522/01 Depilator

06/07/2012

Polska

Polska

Polecam

Depilacja boli mniej i swietnie sprawdza sie golarka

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za SatinSoft HP6522/01 Depilator

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za SatinSoft HP6522/01 Depilator

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