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Uživajte u dodiru satena.
Epilator SatinSoft tvrtke Philips sa sustavom za njegu kože kožu štiti od čupanja i osigurava maksimalnu higijenu. Omogućava uporabu i na mokroj i suhoj koži pa ga možete koristiti i pod tušem. Isporučuje se s glavom za brijanje s češljem za podrezivanje.
SkinCare sustav
Mokro i suho
Glava za brijanje
Jedinstveni dizajn iz tvrtke Philips koji obuhvaća hipoalergenska vlakna za optimalnu higijenu, savršeno pristaje u vašu ruku za optimalno rukovanje u svim uvjetima, a može se koristiti na suhoj i vlažnoj koži.
Masažna traka s nježnom vibracijom stimulira i smiruje kožu za ugodnu epilaciju.
Ovaj epilator ima nježne diskove za izvlačenje dlačica koji uklanjaju dlačice bez čupanja.
4.6
od 5
9
Recenzije
100%
osoba preporučuje ovaj proizvod
skippy
22/09/2013
Polska
Bardzo dobry depilator
Depilator jest łatwy w użyciu i po zmianie końcówek bardzo dobrze depiluje każde miejsca. Nie potrzeba wymieniać baterii tylko ładować z sieci co też jest jego zaletą.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za SatinSoft HP6522/01 Depilator
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za SatinSoft HP6522/01 Depilator
virusek13
22/09/2013
Polska
Bardzo dobry produkt.
Rewelacja - doskonale się sprawdza jako depilator i na sucho i na mokro. Głowica goląca także spełnia swoje funkcje bardzo dobrze. Ogólnie - bardzo polecam.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za SatinSoft HP6522/01 Depilator
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za SatinSoft HP6522/01 Depilator
Karola
06/07/2012
Polska
Polecam
Depilacja boli mniej i swietnie sprawdza sie golarka
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za SatinSoft HP6522/01 Depilator
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za SatinSoft HP6522/01 Depilator