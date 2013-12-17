Obustavljeno
HP6520/01
Uživajte u dodiru satena.
Epilator SatinSoft tvrtke Philips sa sustavom za njegu kože kožu štiti od čupanja i osigurava maksimalnu higijenu. Bežični rad s mogućnošću punjenja omogućuje ugodnu uporabu na bilo kojem mjestu. Isporučuje se s kapicom za osjetljiva područja.
SkinCare sustav
Bežični
Jedinstveni dizajn iz tvrtke Philips koji obuhvaća hipoalergenska vlakna za optimalnu higijenu, savršeno pristaje u vašu ruku za optimalno rukovanje u svim uvjetima, a može se koristiti na suhoj i vlažnoj koži.
Masažna traka s nježnom vibracijom stimulira i smiruje kožu za ugodnu epilaciju.
Ovaj epilator ima nježne diskove za izvlačenje dlačica koji uklanjaju dlačice bez čupanja.
3.3
od 5
4
Recenzije
ennia1
17/12/2013
Polska
Bardzo lubię ten depilator naprawdę świetnie się spisuje!!!!
Świetny produkt. Idealny dla każdej kobiety. Doskonale się sprawdza. Bardzo dokładnie depiluje. Długo wytrzymuje po naładowaniu. Polecem go wszystkim kobietom. Cena też jest adekwatna do produktu.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za SatinSoft HP6520/01 Depilator
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za SatinSoft HP6520/01 Depilator
Geanina
21/01/2017
România
Provjereni kupac
Epilator foarte bun
Foarte ușor de utilizat, avantaj ca este fără fir, tine bateria suficient, nu ma irita, nici nu doare, lasă pielea fina, "nu lasă bubite". Recomand
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za SatinSoft HP6520/01 Epilator
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za SatinSoft HP6520/01 Epilator
Dorota38
21/07/2013
Polska
Depilator jest niedokładny
Jestem posiadaczką tego urządzenia od prawie dwóch miesięcy i drażni mnie to,że co półtora góra dwa tygodnie muszę depilować nogi i pachy.Spodziewałam się,że za te pieniądze depilator będzie dokładniejszy i cichszy.OgOlnie mam wrażenie,że urządzenie zamiast wyrywać włoski z cebulkami ucina je przy samej skórze.
Ova recenzija je napravljena za SatinSoft HP6520/01 Depilator
Ova recenzija je napravljena za SatinSoft HP6520/01 Depilator