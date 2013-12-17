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  • Glavna fotografija proizvoda u upotrebi
  • Fotografija pojedinosti o proizvodu
  • Fotografija pojedinosti o proizvodu
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  • Fotografija proizvoda u upotrebi
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  • Fotografija pakiranja

Obustavljeno

SatinSoftEpilator

HP6520/01

3.3

| (4) Recenzije

Uživajte u dodiru satena.

Epilator SatinSoft tvrtke Philips sa sustavom za njegu kože kožu štiti od čupanja i osigurava maksimalnu higijenu. Bežični rad s mogućnošću punjenja omogućuje ugodnu uporabu na bilo kojem mjestu. Isporučuje se s kapicom za osjetljiva područja.

Pogledajte sve prednosti

Epilator sa sustavom Skin Care

Uživajte u dodiru satena.

  • SkinCare sustav

  • Bežični

Četka za piling za još sjajniju kožu.

Četka za piling za još sjajniju kožu.

Jedinstveni dizajn iz tvrtke Philips koji obuhvaća hipoalergenska vlakna za optimalnu higijenu, savršeno pristaje u vašu ruku za optimalno rukovanje u svim uvjetima, a može se koristiti na suhoj i vlažnoj koži.

Vibrirajuća masažna traka stimulira kožu

Vibrirajuća masažna traka stimulira kožu

Masažna traka s nježnom vibracijom stimulira i smiruje kožu za ugodnu epilaciju.

Nježni diskovi za izvlačenje dlačica uklanjaju dlačice bez čupanja

Nježni diskovi za izvlačenje dlačica uklanjaju dlačice bez čupanja

Ovaj epilator ima nježne diskove za izvlačenje dlačica koji uklanjaju dlačice bez čupanja.

Tehničke specifikacije

Pronađite podršku za ovaj proizvod

Pronađite česta pitanja, korisničke priručnike, sigurnosne informacije i savjete

Pronađite rezervni dio ili dodatnu opremu

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Dijelovi i dodatni pribor

Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
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3.3

od 5

4

Recenzije

4
3

17/12/2013

Polska

Polska

Bardzo lubię ten depilator naprawdę świetnie się spisuje!!!!

Świetny produkt. Idealny dla każdej kobiety. Doskonale się sprawdza. Bardzo dokładnie depiluje. Długo wytrzymuje po naładowaniu. Polecem go wszystkim kobietom. Cena też jest adekwatna do produktu.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za SatinSoft HP6520/01 Depilator

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za SatinSoft HP6520/01 Depilator

21/01/2017

România

România

Provjereni kupac

Epilator foarte bun

Foarte ușor de utilizat, avantaj ca este fără fir, tine bateria suficient, nu ma irita, nici nu doare, lasă pielea fina, "nu lasă bubite". Recomand

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za SatinSoft HP6520/01 Epilator

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za SatinSoft HP6520/01 Epilator

21/07/2013

Polska

Polska

Depilator jest niedokładny

Jestem posiadaczką tego urządzenia od prawie dwóch miesięcy i drażni mnie to,że co półtora góra dwa tygodnie muszę depilować nogi i pachy.Spodziewałam się,że za te pieniądze depilator będzie dokładniejszy i cichszy.OgOlnie mam wrażenie,że urządzenie zamiast wyrywać włoski z cebulkami ucina je przy samej skórze.

Ova recenzija je napravljena za SatinSoft HP6520/01 Depilator

Ova recenzija je napravljena za SatinSoft HP6520/01 Depilator

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